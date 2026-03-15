2026. március 15. vasárnap Kristóf
Nyitókép: Facebook/Nagy Dávid MKKP

Nagy Dávid: nem maradt más, minthogy a Kétfarkú Kutya Párt értelmes, szakmai vitákat folytasson

Tizenkét éve a Fidesz bírósági eszközökkel próbálta megakadályozni, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) induljon a 2014-es választásokon, most tömeges fellebbezéssel próbálják ezt elérni, de nem fog menni, a párt ott lesz a szavazólapokon - mondta Nagy Dávid pártigazgató az MKKP Szabadság hídon tartott vasárnapi rendezvényén.

A Nemzeti békecsúcs – világbéke és hídfoglalás címmel meghirdetett, az 1848-as forradalom 178. évfordulójára emlékező programon Nagy Dávid kiemelte: új helyzet alakult ki a magyar belpolitikában, két populista párt satujába került az MKKP.

Ez a választás arról is szól, hogy marad-e valamilyen más politikai erő a két nagy populista tömbön kívül. A tét az, hogy kettéhasítják-e gyűlölettel az országot, vagy marad-e híd, amely összeköti a szekértáborokat – fűzte hozzá.

A kormányzó párt „levetkőzte a civilizációs normákat és gátlástalanul tarolta le az emberi minimumokat”, míg kihívója a kormánypárt eszközrendszerével próbálja őket leváltani – fogalmazott.

Az MKKP az elmúlt húsz évben mindent megígért, de

a pártok ezen is túltettek, és már olyan magas az emberek ingerküszöbe, hogy az irónia „alig üt”, ezért most nem maradt más, minthogy értelmes, szakmai vitákat folytassanak

– jegyezte meg.

A Pride-ról megy a vita, és nem az azonos neműek házasságához való jogról; arról, hogy hány nő üljön a parlamentben, és nem arról, hogy Magyarország mikor ratifikálja az Isztambuli Egyezményt. A hajléktalanok ügyében sem a lakhatás mint alapjog merül fel kérdésként, és a gödi akkumulátorgyár ügyében sem a munkavállalói jogokról szól a diskurzus – jelezte.

Szólt arról is, hogy szerinte nem beszélhetünk rendszerváltásról, ha a politika továbbra is a Fidesz által kialakított keretrendszerben és elvárások mentén működik, miközben érintetlen marad az igazságtalan adórendszer, valamint a nőket, a melegeket és a droghasználókat érintő tilalmak rendszere.

Elmondta: a politikusok mindig másokra mutogatnak, elmarad a felelősség vállalása. Ha nem nyer a Fidesz, azért Brüsszel és Zelenszkij lesz a hibás, ha pedig a Tisza veszít, akkor a kutyapárt lesz a bűnbak. Hozzátette: nem fognak nagyot ígérni, hanem kapocsként próbálnak működni a parlamentben, mindenkit érintő problémákat felkarolva.

Nagy Dávid szerint a cél, hogy a „korrupt, gyűlöletkeltő kormányt” elzavarják április 12-én, a kérdés az, hogy mi jön utána: új országot építünk, vagy kevesebb lopással, kevesebb gyűlölettel konszolidáljuk a NER-t – tette fel a kérdést az MKKP országos listavezetője.

Nem fogunk nagyot ígérni, embereket küldünk a parlamentbe, akik mindannyiunk problémáival foglalkoznak majd – mondta.

Az MKKP elnökhelyettese, Juhász Veronika arról beszélt, hogy

nem sikerült megoldani a hajléktalankérdést: ma tízezer ember él az utcán,

és nincs állami normatíva szociális bérlakások építésére és karbantartására. Budapesten pedig kerületenként változó feltételekkel lehet pályázni szociális bérlakásra, az igénylők száma pedig az elérhető helyek tízszerese.

Eltérő a szabályozás a szociális lakások igényléséhez. Magyarország lakásállományának negyede van közkézben, míg az EU-s átlag ennek közel kétszerese, vagyis ekkora lehetőség lenne arra, hogy lakhatást biztosítsanak a rászorulóknak – fűzte hozzá. Elmondta: a politika mindenkié, csak elhitették, hogy ez egy szitokszó. Ez nem szitokszó, nem „büdös”, ezt csak elhitetik velünk – tette hozzá.

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i megemlékezések – percről percre az eseményekről

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i megemlékezések – percről percre az eseményekről
Reggel katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében a budapesti Kossuth téren felvonták a nemzeti zászlót. Fél tizenkettőkor elindult el a Békemenet a Margit hídon át a Kossuth tér felé. Kiderült: az ottani ünnepségen Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Nemzeti Menet résztvevői a Deák térről a Hősök terére vonultak, ahol negyed ötkor kezdődött a színpadi műsor. Magyar Péter öt óra után lépett színpadra.
 

Teljesen megbénult az olajexport, miután egy iráni dróntámadás következtében lángok csaptak fel az Egyesült Arab Emírségek egyik legnagyobb olajkikötőjében, a Fudzsaira terminálon. Amerikában a benzinárak 23%-ot ugrottak a közel-keleti háború kezdete óta. A bagdadi amerikai nagykövetséget is dróntámadás érte, az épületet két kamikaze-drón találta el, sérültekről egyelőre nincs hír. Donald Trump nem hajlandó békét kötni, amíg Irán fel nem adja nukleáris törekvéseit, az amerikai elnök emellett azt is belengette, hogy az első számú iráni vezető talán már nincs is életben. Percről perce követjük az iráni háború eseményeit.

Mutatjuk 2026. 11. hetének legfontosabb, legérdekesebb, vagy éppen legelgondolkodtatóbb híreit, eseményeit Magyarországról és a nagyvilágból.

Donald Trump had said Tehran wanted a deal but he felt the terms were "not good enough". Meanwhile, Iran continues to strike US allies in the Gulf as Israel targets western Iran.

2026. március 15. 18:52
2026. március 15. 18:34
