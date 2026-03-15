Nagy Dávid: nem maradt más, minthogy a Kétfarkú Kutya Párt értelmes, szakmai vitákat folytasson

A Nemzeti békecsúcs – világbéke és hídfoglalás címmel meghirdetett, az 1848-as forradalom 178. évfordulójára emlékező programon Nagy Dávid kiemelte: új helyzet alakult ki a magyar belpolitikában, két populista párt satujába került az MKKP.

Ez a választás arról is szól, hogy marad-e valamilyen más politikai erő a két nagy populista tömbön kívül. A tét az, hogy kettéhasítják-e gyűlölettel az országot, vagy marad-e híd, amely összeköti a szekértáborokat – fűzte hozzá.

A kormányzó párt „levetkőzte a civilizációs normákat és gátlástalanul tarolta le az emberi minimumokat”, míg kihívója a kormánypárt eszközrendszerével próbálja őket leváltani – fogalmazott.

Az MKKP az elmúlt húsz évben mindent megígért, de

a pártok ezen is túltettek, és már olyan magas az emberek ingerküszöbe, hogy az irónia „alig üt”, ezért most nem maradt más, minthogy értelmes, szakmai vitákat folytassanak

– jegyezte meg.

A Pride-ról megy a vita, és nem az azonos neműek házasságához való jogról; arról, hogy hány nő üljön a parlamentben, és nem arról, hogy Magyarország mikor ratifikálja az Isztambuli Egyezményt. A hajléktalanok ügyében sem a lakhatás mint alapjog merül fel kérdésként, és a gödi akkumulátorgyár ügyében sem a munkavállalói jogokról szól a diskurzus – jelezte.

Szólt arról is, hogy szerinte nem beszélhetünk rendszerváltásról, ha a politika továbbra is a Fidesz által kialakított keretrendszerben és elvárások mentén működik, miközben érintetlen marad az igazságtalan adórendszer, valamint a nőket, a melegeket és a droghasználókat érintő tilalmak rendszere.

Elmondta: a politikusok mindig másokra mutogatnak, elmarad a felelősség vállalása. Ha nem nyer a Fidesz, azért Brüsszel és Zelenszkij lesz a hibás, ha pedig a Tisza veszít, akkor a kutyapárt lesz a bűnbak. Hozzátette: nem fognak nagyot ígérni, hanem kapocsként próbálnak működni a parlamentben, mindenkit érintő problémákat felkarolva.

Nagy Dávid szerint a cél, hogy a „korrupt, gyűlöletkeltő kormányt” elzavarják április 12-én, a kérdés az, hogy mi jön utána: új országot építünk, vagy kevesebb lopással, kevesebb gyűlölettel konszolidáljuk a NER-t – tette fel a kérdést az MKKP országos listavezetője.

Nem fogunk nagyot ígérni, embereket küldünk a parlamentbe, akik mindannyiunk problémáival foglalkoznak majd – mondta.

Az MKKP elnökhelyettese, Juhász Veronika arról beszélt, hogy

nem sikerült megoldani a hajléktalankérdést: ma tízezer ember él az utcán,

és nincs állami normatíva szociális bérlakások építésére és karbantartására. Budapesten pedig kerületenként változó feltételekkel lehet pályázni szociális bérlakásra, az igénylők száma pedig az elérhető helyek tízszerese.

Eltérő a szabályozás a szociális lakások igényléséhez. Magyarország lakásállományának negyede van közkézben, míg az EU-s átlag ennek közel kétszerese, vagyis ekkora lehetőség lenne arra, hogy lakhatást biztosítsanak a rászorulóknak – fűzte hozzá. Elmondta: a politika mindenkié, csak elhitették, hogy ez egy szitokszó. Ez nem szitokszó, nem „büdös”, ezt csak elhitetik velünk – tette hozzá.