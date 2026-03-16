Oscar-díj: kaszált az Egyik csata a másik után, a legjobb film díját is megkapta – itt a többi díjazott

Paul Thomas Anderson megkapta a legjobb rendezés díját és a ceremónia végén stábjával, köztük a filmben szereplő Leonardo DiCaprióval és Teyana Taylorrel vonult fel a színpadra a legjobb film díjáért.

Ryan Coogler 16 Oscarra jelölt Bűnösök című filmje, amely a legjobb film kategóriában is szerepelt, végül 4 díjat nyert el az estén.

A legjobb színésznőnek járó Oscart Jessie Buckley, a Hamnet című film főszereplője vehette át William Shakespeare feleségének megformálásáért. Buckley-nak ez volt a második jelölése, az elsőt 2022-ben kapta Az elveszett lány című filmért.

A legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat Michael B. Jordan nyerte a Bűnösök című filmben nyújtott alakításáért. A Dolby Színház közönsége állva ünnepelte az 1930-as években játszódó vámpírfilm sztárját. Bár a díjszezon nagy részében Timothée Chalamet tűnt a befutónak, a szakma végül Jordant és a Ryan Cooglerrel közös horror-drámáját találta a meggyőzőbbnek – írja az Index összefoglalója. Ez Jordan első Oscar-jelölése, amit egyből szoborra is tudott váltani. A díjat Adrian Brody, a Brutalista című film színésze – és a kategória tavalyi győztese – adta át. Beszédében Jordan külön köszönetet mondott színésztársainak és a teljes stábnak, valamint családjának, kiemelve édesapját, aki egyenesen Ghánából repült a díjátadóra.

Sean Penn, az Egyik csata a másik után című film sztárja kapta a legjobb férfi mellékszereplő díját, a kisjátékfilmes mezőnyben pedig két díjazottat is ünnepeltek vasárnap a 98. Oscar-díjátadó gálán Los Angelesben. Az immár háromszoros Oscar-díjas Sean Penn nem volt ott az Oscar-ceremónián, hogy átvegye a trófeát. „Ma este nem tudott eljönni, vagy nem akart” – mondta Kieran Culkin, miután bejelentette Penn győzelmét.

Amy Madigan, a Fegyverek című film sztárja kapta a legjobb női mellékszereplő díját,

a K-Pop démonvadászok lett a legjobb animációs film.

A díjátadó házigazdája, Conan O'Brien a Fegyverek menekülős jelenetét újraforgatva, a filmben boszorkányt alakító Amy Madigannek maszkírozva rontott be a legjobb film kategória produkcióiba, majd futott fel a Dolby Színház színpadára. Bevezető monológjában arról is beszélt, hogy „kaotikus” napjainkban az Oscar-gála globális összetartó erő lehet, és egyúttal nemzetközi filmünnep is, hiszen 6 kontinens 31 filmje szerepel a jelöltek között. Azt is bejelentette, hogy

a díjátadót jövőre már a YouTube közvetíti majd élőben.

A 75 éves Amy Madigan az este első Oscar-szobrát átvéve felidézte, hogy éppen 40 éve kapta első Oscar-jelölését a Még egy lehetőség című filmért

A legjobb adaptált forgatókönyv díját Paul Thomas Andersonnak ítélte oda az amerikai filmakadémia szintén az Egyik csata a másik után című filmért. A 13 Oscarra jelölt alkotás az idén először átadott legjobb szereplőválogatás (casting) Oscar-szobrát is megkapta.

Az eredeti forgatókönyv kategóriában Ryan Coogler, a 16 Oscarra jelölt Bűnösök című film alkotója vehette át a díjat.

Benicio Del Toro Frankenstein című filmje a jelmez, a haj és smink, valamint a produkciós tervezés kategóriában is győzött.

Meglepetésre a legjobb kisjátékfilmes mezőnyből két produkció, a The Singers és a Two People Exchanging Saliva alkotói is elnyerték az Oscart.

A legjobb nemzetközi film Oscarját az Érzelmi érték című norvég film nyerte el, amelyet Joachim Trier rendezett.

Autumn Durald Arkapaw, a Bűnösök operatőre történelmet írt Oscar-díjával: ő lett a kategória első női díjazottja.

A legjobb egész estés dokumentumfilm kategóriában David Borenstein és Pavel Talankin vehette át az Oscar-szobrot Senki tanár úr Putyin ellen című alkotásukért. A filmet egy orosz iskolában két évig forgató Talankin a díjat megköszönve „a gyerekeink nevében” szólított fel minden háború azonnali befejezésére.

A legjobb rövid dokumentumfilm kategóriában a szobrot az Üres szobák nyerte, amelyet az amerikai iskolai lövöldözésekben elhunyt diákok szobáiban forgattak.

A filmzenék mezőnyében a Bűnösök zeneszerzője, Ludwig Göransson léphetett az Oscar-színpadra a Dolby Színházban megrendezett ceremónián. A svéd zeneszerző korábban az Oppenheimer és a Fekete párduc filmzenéjéért is megkapta az Oscar-díjat.

A legjobb eredeti filmdal díját a K-pop démonvadászokban elhangzó Goldennek ítélték oda.

A legjobb hang Oscarját az F1 alkotói vehették át.

A legjobb látványeffektus díját pedig az Avatar: Tűz és hamu nyerte el.

A ceremónián a hagyományok szerint megemlékeztek az elmúlt évben távozott legendás filmes alkotókról és színészekről, köztük Robert Redfordról, Rob Reinerről, Diane Keatonről és a januárban elhunyt Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendezőről, Tarr Béláról is.