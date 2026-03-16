2026. március 16. hétfő
Paul Thomas Anderson amerikai rendezõ (k) és Sara Murphy amerikai producer (a rendezõ balján) és a stáb tagjai a legjobb filmnek odaítélt díj átvétele után a Los Angeles-i Dolby Színház színpadán az Oscar-díjak 98. átadási ünnepségén 2026. március 15-én. A díjat az Egyik csata a másik után címû alkotással nyerték el.
Nyitókép: Chris Torres

Oscar-díj: kaszált az Egyik csata a másik után, a legjobb film díját is megkapta – itt a többi díjazott

Infostart / MTI

Paul Thomas Anderson lett a legjobb rendező, és Egyik csata a másik után című filmje nyerte el a 98. Oscar-díjátadó gála fődíját is vasárnap este a Los Angeles-i Dolby Színházban. A 13 Oscar-díjra jelölt Egyik csata a másik után lett az Oscar-gála nagy győztese, miután hat kategóriában is elvitte az Oscar-szobrot.

Paul Thomas Anderson megkapta a legjobb rendezés díját és a ceremónia végén stábjával, köztük a filmben szereplő Leonardo DiCaprióval és Teyana Taylorrel vonult fel a színpadra a legjobb film díjáért.

Ryan Coogler 16 Oscarra jelölt Bűnösök című filmje, amely a legjobb film kategóriában is szerepelt, végül 4 díjat nyert el az estén.

A legjobb színésznőnek járó Oscart Jessie Buckley, a Hamnet című film főszereplője vehette át William Shakespeare feleségének megformálásáért. Buckley-nak ez volt a második jelölése, az elsőt 2022-ben kapta Az elveszett lány című filmért.

A legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat Michael B. Jordan nyerte a Bűnösök című filmben nyújtott alakításáért. A Dolby Színház közönsége állva ünnepelte az 1930-as években játszódó vámpírfilm sztárját. Bár a díjszezon nagy részében Timothée Chalamet tűnt a befutónak, a szakma végül Jordant és a Ryan Cooglerrel közös horror-drámáját találta a meggyőzőbbnek – írja az Index összefoglalója. Ez Jordan első Oscar-jelölése, amit egyből szoborra is tudott váltani. A díjat Adrian Brody, a Brutalista című film színésze – és a kategória tavalyi győztese – adta át. Beszédében Jordan külön köszönetet mondott színésztársainak és a teljes stábnak, valamint családjának, kiemelve édesapját, aki egyenesen Ghánából repült a díjátadóra.

Sean Penn, az Egyik csata a másik után című film sztárja kapta a legjobb férfi mellékszereplő díját, a kisjátékfilmes mezőnyben pedig két díjazottat is ünnepeltek vasárnap a 98. Oscar-díjátadó gálán Los Angelesben. Az immár háromszoros Oscar-díjas Sean Penn nem volt ott az Oscar-ceremónián, hogy átvegye a trófeát. „Ma este nem tudott eljönni, vagy nem akart” – mondta Kieran Culkin, miután bejelentette Penn győzelmét.

Amy Madigan, a Fegyverek című film sztárja kapta a legjobb női mellékszereplő díját,

a K-Pop démonvadászok lett a legjobb animációs film.

A díjátadó házigazdája, Conan O'Brien a Fegyverek menekülős jelenetét újraforgatva, a filmben boszorkányt alakító Amy Madigannek maszkírozva rontott be a legjobb film kategória produkcióiba, majd futott fel a Dolby Színház színpadára. Bevezető monológjában arról is beszélt, hogy „kaotikus” napjainkban az Oscar-gála globális összetartó erő lehet, és egyúttal nemzetközi filmünnep is, hiszen 6 kontinens 31 filmje szerepel a jelöltek között. Azt is bejelentette, hogy

a díjátadót jövőre már a YouTube közvetíti majd élőben.

A 75 éves Amy Madigan az este első Oscar-szobrát átvéve felidézte, hogy éppen 40 éve kapta első Oscar-jelölését a Még egy lehetőség című filmért

A legjobb adaptált forgatókönyv díját Paul Thomas Andersonnak ítélte oda az amerikai filmakadémia szintén az Egyik csata a másik után című filmért. A 13 Oscarra jelölt alkotás az idén először átadott legjobb szereplőválogatás (casting) Oscar-szobrát is megkapta.

Az eredeti forgatókönyv kategóriában Ryan Coogler, a 16 Oscarra jelölt Bűnösök című film alkotója vehette át a díjat.

Benicio Del Toro Frankenstein című filmje a jelmez, a haj és smink, valamint a produkciós tervezés kategóriában is győzött.

Meglepetésre a legjobb kisjátékfilmes mezőnyből két produkció, a The Singers és a Two People Exchanging Saliva alkotói is elnyerték az Oscart.

A legjobb nemzetközi film Oscarját az Érzelmi érték című norvég film nyerte el, amelyet Joachim Trier rendezett.

Autumn Durald Arkapaw, a Bűnösök operatőre történelmet írt Oscar-díjával: ő lett a kategória első női díjazottja.

Autumn Durald Arkapaw a Bűnösök című vámpíros horrorért kapta meg a legjobb operatőr kategória Oscar-díját a Los Angeles-i díjátadón.

A legjobb egész estés dokumentumfilm kategóriában David Borenstein és Pavel Talankin vehette át az Oscar-szobrot Senki tanár úr Putyin ellen című alkotásukért. A filmet egy orosz iskolában két évig forgató Talankin a díjat megköszönve „a gyerekeink nevében” szólított fel minden háború azonnali befejezésére.

A legjobb rövid dokumentumfilm kategóriában a szobrot az Üres szobák nyerte, amelyet az amerikai iskolai lövöldözésekben elhunyt diákok szobáiban forgattak.

A filmzenék mezőnyében a Bűnösök zeneszerzője, Ludwig Göransson léphetett az Oscar-színpadra a Dolby Színházban megrendezett ceremónián. A svéd zeneszerző korábban az Oppenheimer és a Fekete párduc filmzenéjéért is megkapta az Oscar-díjat.

A legjobb eredeti filmdal díját a K-pop démonvadászokban elhangzó Goldennek ítélték oda.

A legjobb hang Oscarját az F1 alkotói vehették át.

A legjobb látványeffektus díját pedig az Avatar: Tűz és hamu nyerte el.

A ceremónián a hagyományok szerint megemlékeztek az elmúlt évben távozott legendás filmes alkotókról és színészekről, köztük Robert Redfordról, Rob Reinerről, Diane Keatonről és a januárban elhunyt Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendezőről, Tarr Béláról is.

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

A Békemenet végén a Kossuth téren Orbán Viktor előtt Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Tisza Párt Nemzeti Menetének résztvevői a Hősök terére vonultak, ahol Magyar Péter tartott beszédet – a nap történései percről percre.
 

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Magyar Péter: alattvaló, vagy magyar polgár? Ez volt a kérdés 1848-ban, és ma is ugyanez a kérdés

Toroczkai László: hárompárti lesz a következő parlament

Nagy Dávid: nem maradt más, minthogy a Kétfarkú Kutya Párt értelmes, szakmai vitákat folytasson

Dobrev Klára: „Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy”

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Intenzív támadás alá került Szaúd-Arábia, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

Intenzív támadás alá került Szaúd-Arábia, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

16 napja tart a háború a Közel-Keleten, egyelőre semmi jele a konfliktus de-eszkalációjának. Ma éjjel intenzív támadás érte Szaúd-Arábiát, a Közel-Kelet egyik legerősebb gazdasági és katonai hatalmát, 60 iráni drónt lőttek le a légtérben. Amerikai források szerint Donald Trump elnök fontolgatja, hogy megszállja az iráni olajexportér nagyjáért felelős Harg-szigetet, ha Irán nem áll le a Hormuzi-szoros blokkolásával. Izrael állítólag még legalább három hét háborúval tervez. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

One Battle After Another wins six Oscars, including best picture

One Battle After Another wins six Oscars, including best picture

Also at the Dolby Theatre, Sinners' Michael B Jordan wins best actor and Hamnet's Jessie Buckley wins best actress.

