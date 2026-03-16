2026. március 16. hétfő Henrietta
Ali Hamenei ajatollahnak, Irán megölt legfõbb vallási és politikai vezetõjének, illetve a helyére megválasztott fiának, Modzstaba Hamenei ajatollahnak a képét fogja egy gyászoló az amerikai-izraeli légicsapások áldozatául esett katonatisztek és polgári személyek temetési menetén Teheránban 2026. március 11-én.
Irán: az Egyesült Államok már elismerte saját vereségét

Irán már Ali Hamenei legfőbb vezető halálát megelőzően választervet készített egy esetleges amerikai, illetve izraeli támadásra - közölte vasárnap Ali Mohammed Naini vezérőrnagy, az iráni Forradalmi Gárda szóvivője az állami televíziónak adott interjújában, amelyből a helyi sajtó idézett.

„Nem vette figyelembe (az Egyesült Államok), hogy mártírhalált halt vezetőnk jóváhagyta a háborús doktrínát, amely abban merül ki, hogy a háborúnak regionális vetülete lesz” – idézte Naini szavait az SNN televízió. „A műveleti terveket még a forradalom vezetőjének mártírhalálát megelőzően megvizsgálták és jóváhagyták” – tette hozzá.

Beszámolt arról is, hogy az iráni légierő a konfliktus kirobbanása óta 700 rakétával mintegy 3600 kamikazedrónnal támadta Izraelt és a Perzsa-öböl államainak területén található amerikai támaszpontokat. Naini szerint a rakéták többsége régi készletekből származott, az új építésű ballisztikus rakéták közül többet még be se vetettek.

A tábornok kitárt arra is, hogy

szerinte az Egyesült Államok már elismerte saját vereségét azzal, hogy már azon gondolkodik, hogy miként tudna megállapodásra jutni az Iszlám Köztársasággal a harcok leállításáról.

„Ma, 15 nappal később, az ellenség zavarban van, és az elit köreiben azzal vádolják, hogy nincs terve. Az ellenség most azon töri a fejét, hogyan lépjen kapcsolatba Iránnal a háború befejezése érdekében. Az ellenség elismeri vereségét” – hangoztatta.

Naini továbbá azt fejtegette, hogy az amerikai kormány hibásan mérte fel a helyzetet. „Az amerikai értékelés azon a meggyőződésen alapult, hogy a legfőbb vezető halála után az országnak politikailag szét kell esnie. Az amerikai hírszerzés egy korlátozott és rövid távú háborúra számított, anélkül, hogy az Egyesült Államokat földrajzi szempontból nagyszabású konfliktusokba vonnák be. Arra számítottak, hogy gyorsan káosz alakul ki az országon belül, és egy nagy világkoalíció jön létre Irán ellen. Isten segítségével és a Szakértők Tanácsa döntésének köszönhetően (új) forradalmi vezetőt választottak (Modzstaba Hamenei személyében). (...) Az ország, annak ellenére, hogy a háború első napjaiban nem volt főparancsnoka, és parancsnokai meghaltak, nem esett szét” – fűzte hozzá.

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

A Békemenet végén a Kossuth téren Orbán Viktor előtt Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Tisza Párt Nemzeti Menetének résztvevői a Hősök terére vonultak, ahol Magyar Péter tartott beszédet – a nap történései percről percre.
 

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Magyar Péter: alattvaló, vagy magyar polgár? Ez volt a kérdés 1848-ban, és ma is ugyanez a kérdés

Toroczkai László: hárompárti lesz a következő parlament

Nagy Dávid: nem maradt más, minthogy a Kétfarkú Kutya Párt értelmes, szakmai vitákat folytasson

Dobrev Klára: „Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy”

Tudósítóinktól: Felvidéken is megemlékeztek március 15-éről

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Intenzív támadás alá került Szaúd-Arábia, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

16 napja tart a háború a Közel-Keleten, egyelőre semmi jele a konfliktus de-eszkalációjának. Ma éjjel intenzív támadás érte Szaúd-Arábiát, a Közel-Kelet egyik legerősebb gazdasági és katonai hatalmát, 60 iráni drónt lőttek le a légtérben. Amerikai források szerint Donald Trump elnök fontolgatja, hogy megszállja az iráni olajexportér nagyjáért felelős Harg-szigetet, ha Irán nem áll le a Hormuzi-szoros blokkolásával. Izrael állítólag még legalább három hét háborúval tervez. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Oscar 2026: így zajlott a 98. Oscar-gála 2026-ban, itt a friss Oscar-díjas filmek listája

A 98. Oscar-gála keretében 2026-ban 24 kategóriában adtak át díjakat. Mutatjuk a nyertesek listáját!

One Battle After Another wins six Oscars, including best picture

Also at the Dolby Theatre, Sinners' Michael B Jordan wins best actor and Hamnet's Jessie Buckley wins best actress.

2026. március 16. 07:10
Légitámadás érte Dubaj és Teherán repülőterét, hetekig még biztos eltart a háború
2026. március 16. 06:50
Egy évig tartó nyomozással deríthették ki, kicsoda a rejtélyes Banksy
