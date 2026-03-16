Légitámadás érte Dubaj és Teherán repülőterét, hetekig még biztos eltart a háború

Hétfő hajnalban légitámadás érte Irán több városát, köztük Teheránt és nemzetközi repülőterének környékét. Az első beszámolók szerint az iráni főváros szélén található légikikötő felől legalább hét robbanás zaja hallatszott, és komoly tüzet lehetett látni.

Tűz ütött ki a dubaji nemzetközi repülőtér közelében, miután egy drón eltalált egy ottani olajtartályt. A hatóságok beszámolója szerint senki sem sérült meg.

A dubaji repülőtérhez vezető utat és alagutat lezárták, felfüggesztették a járatok indítását és fogadását, egyes járatokat a dubai al-Maktum repülőtérre irányították át.

Az iráni háború kezdetet óta ez volt a harmadik támadás a dubai nemzetközi légikikötő ellen.

Hétfői szaúdi közlés szerint hajnalban harminc iráni drónt semmisítettek meg a levegőben az ország keleti felén. Irán február 28. óta számos alkalommal támadta Szaúd-Arábiát, miután Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt.

Az izraeli hadsereg jelentése szerint Irán a zsidó állam középső területeit lőtte hajnalban. A támadás nem ért lakott területet, nem tudni áldozatokról vagy károkról.