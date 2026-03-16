2026. március 16. hétfő Henrietta
Jet skiers pass the Burj Al-Arab hotel, second right, and Jumeirah Beach Hotel, right, in Dubai, United Arab Emirates, on Friday, June 15, 2018. Since the 1970s, Dubai has invested heavily in construction and infrastructure, creating a global center for finance, real estate and tourism. Photographer: Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images
Nyitókép: Christopher Pike/Bloomberg/Getty Images

Légitámadás érte Dubaj és Teherán repülőterét, hetekig még biztos eltart a háború

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az izraeli hadsereg közölte: még legalább három hétig tervezi a harcot Irán ellen. Miközben Iránt újabb súlyos légitámadások érték, iráni dróntámadás érte a dubaji nemzetközi repülőtér környékét, ahol tűz ütött ki. Szaúd-Arábia több iráni drónt megsemmisített az ország keleti területén. Irán lőtte Izrael középső vidékét, áldozatokról nem érkezett jelentés.

Hétfő hajnalban légitámadás érte Irán több városát, köztük Teheránt és nemzetközi repülőterének környékét. Az első beszámolók szerint az iráni főváros szélén található légikikötő felől legalább hét robbanás zaja hallatszott, és komoly tüzet lehetett látni.

Tűz ütött ki a dubaji nemzetközi repülőtér közelében, miután egy drón eltalált egy ottani olajtartályt. A hatóságok beszámolója szerint senki sem sérült meg.

A dubaji repülőtérhez vezető utat és alagutat lezárták, felfüggesztették a járatok indítását és fogadását, egyes járatokat a dubai al-Maktum repülőtérre irányították át.

Az iráni háború kezdetet óta ez volt a harmadik támadás a dubai nemzetközi légikikötő ellen.

Hétfői szaúdi közlés szerint hajnalban harminc iráni drónt semmisítettek meg a levegőben az ország keleti felén. Irán február 28. óta számos alkalommal támadta Szaúd-Arábiát, miután Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt.

Az izraeli hadsereg jelentése szerint Irán a zsidó állam középső területeit lőtte hajnalban. A támadás nem ért lakott területet, nem tudni áldozatokról vagy károkról.

Jön a szuper El Niño, alapvetően átrajzolódhatnak a Föld időjárási és gazdasági folyamatai

Hivatalosan is véget ért a több éven át tartó La Niña-jelenség a Csendes-óceán térségében, helyét pedig egy gyorsan fejlődő El Niño veszi át, ami alapjaiban rajzolhatja át a Föld időjárási folyamatait; az amerikai kontinensre hurrikánokat, Európa nyugati részébe hűvösebb és szárazabb időt hozhat, az viszont nem egyértelmű, hogy Közép-Európára milyen hatása lehet. Az InfoRádió Ürge-Vorsatz Diánát, a Közép-Európai Egyetem professzorát, az ENSZ Kormányközi Éghajlatvédelmi Testületének alelnökét kérte a részletek ismertetésére.
Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

A Békemenet végén a Kossuth téren Orbán Viktor előtt Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Tisza Párt Nemzeti Menetének résztvevői a Hősök terére vonultak, ahol Magyar Péter tartott beszédet – a nap történései percről percre.
 

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Magyar Péter: alattvaló, vagy magyar polgár? Ez volt a kérdés 1848-ban, és ma is ugyanez a kérdés

Toroczkai László: hárompárti lesz a következő parlament

Nagy Dávid: nem maradt más, minthogy a Kétfarkú Kutya Párt értelmes, szakmai vitákat folytasson

Dobrev Klára: „Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy”

Tudósítóinktól: Felvidéken is megemlékeztek március 15-éről

VIDEÓ
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is

2026. március 17-én a Hotel InterContinental Budapest ad otthont a Portfolio következő befektetői klubjának, amelyen a felkért elemzők a közelgő parlamenti választások gazdasági és piaci hatásait tárgyalják ki. Az április 12-i választás előtt alig egy hónappal a Parlamenti választás és piaci reakciók című rendezvény egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy átfogó képet kapjunk a politikai folyamatok gazdasági következményeiről.

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 16.)

A Pénzcentrum 2026. március 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

One Battle After Another wins six Oscars, including best picture

Also at the Dolby Theatre, Sinners' Michael B Jordan wins best actor and Hamnet's Jessie Buckley wins best actress.

