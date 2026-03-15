Itt visszanézheti Orbán Viktor március 15-i beszédét

Orbán Viktor arról beszélt, hogy a magyarok itt lesznek akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök. Leszögezte: a magyar fiatalok nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni. „Sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza” – közölte. A kormányfő szerint „olyan próbatétel előtt állunk, amit még a magamfajta vén csatalovak se láttak, pedig mi már láttunk egyet s mást”. Hozzátette: „vállalom, hogy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének”.

