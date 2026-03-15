2026. március 15. vasárnap Kristóf
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepség résztvevõi az Országház elõtti Kossuth Lajos téren 2026. március 15-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Itt visszanézheti Orbán Viktor március 15-i beszédét

Infostart

A Békemenet végén a Kossuth téren, Szijjártó Péter és Lázár János felszólalását követően beszédet mondott a kormányfő.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy a magyarok itt lesznek akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök. Leszögezte: a magyar fiatalok nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni. „Sohasem fogjuk megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza” – közölte. A kormányfő szerint „olyan próbatétel előtt állunk, amit még a magamfajta vén csatalovak se láttak, pedig mi már láttunk egyet s mást”. Hozzátette: „vállalom, hogy ilyen felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének”.

A teljes beszédet alább visszanézheti, a nap fontosabb eseményeiről percről percre tudósításunkban olvashat.

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!
„Mi itt vagyunk, akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök, majd összegyűjtjük őket. Magyarország egy ezeréves állam, nem nekik való vidék” – a Kossuth téri állami megemlékezésen mondott beszédet a miniszterelnök a Békemenetről érkezett sokaság előtt. Azt is mondta, biztosan tudja: ukrán földre fognak lépni a nyugati katonák, „ez az, amitől meg kell védeni magunkat, ilyen körülmények között is vállalom, hogy megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének”. Szerinte április 12. választása: „én vagy Zelenszkij”.
 

Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, Iránt és Izraelt is súlyos csapás érte – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Teljesen megbénult az olajexport, miután egy iráni dróntámadás következtében lángok csaptak fel az Egyesült Arab Emírségek egyik legnagyobb olajkikötőjében, a Fudzsaira terminálon. Amerikában a benzinárak 23%-ot ugrottak a közel-keleti háború kezdete óta. A bagdadi amerikai nagykövetséget is dróntámadás érte, az épületet két kamikaze-drón találta el, sérültekről egyelőre nincs hír. Donald Trump nem hajlandó békét kötni, amíg Irán fel nem adja nukleáris törekvéseit, az amerikai elnök emellett azt is belengette, hogy az első számú iráni vezető talán már nincs is életben. Percről perce követjük az iráni háború eseményeit.

Fű alatt indult hatalmas árzuhanás a magyar boltokban: ezeket a termékeket érdemes most azonnal a kosárba tenni

Bár a legutóbbi inflációs adatok kapcsán főként a brutálisan dráguló termékek kerültek reflektorfénybe, a KSH számait böngészve egészen más történetek is kirajzolódnak.

Israel launches 'wide-scale' strikes on Iran as Trump says US not ready to make deal to end war

Iran also launches new strikes at Israel, with the UAE saying it has intercepted further missiles and drones fired from Tehran.

