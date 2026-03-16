Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

A tanker lassan sodródik a Hormuzi-szoros bejárata előtt. A kapitány a térképet nézi. Előtte az a néhány kilométer széles vízcsík, amelyen a világ egyik legforgalmasabb tengeri útvonala halad át.

A fedélzeten több ezer tonna ipari alapanyag várja, hogy útnak induljon Ázsia felé. A rádiócsatornákon azonban bizonytalan hírek keringenek. A szoros forgalma leállt.

Amikor a Hormuzi-szorosról beszélünk, szinte minden elemzés az olajjal kezdődik. Nem véletlenül. A világ tengeri olajkereskedelmének közel egyötöde itt halad át. De a globális gazdaság szempontjából a történet sokkal bonyolultabb.

A Perzsa-öböl ma már nemcsak energiaexportőr, hanem a világ egyik legfontosabb ipari alapanyag-központja. Ha a szoros lezárul, nemcsak a helyi olajforgalom áll le, hanem számos olyan árué is, amely nélkül a modern gazdaság nehezen működik.

A történet ráadásul kétirányú. Az Öbölből kifelé induló exportok a világgazdaságot érintik. Az oda érkező importok viszont magukat az öbölállamokat.

I. Miből lesz hiány a nagyvilágban?

I.1. A modern ipar könnyűfémje

A Perzsa-öböl az elmúlt húsz évben az alumíniumipar egyik globális központjává vált. Bahreinben működik az Alba, a világ egyik legnagyobb egyhelyszínes alumíniumkohója, az Egyesült Arab Emírségekben pedig az Emirates Global Aluminium évente több mint 2,7 millió tonna primer alumíniumot termel. Ez a mennyiség önmagában a világ alumíniumkínálatának közel 4 százalékát jelenti.

Az alumínium különleges fém. Könnyű, jól alakítható és korrózióálló. Emiatt az autóipar, a repülőgépipar, az elektromos hálózatok és az italcsomagolás egyik alapanyaga. Egy átlagos autóban ma már több mint 150 kilogramm alumínium található, kétszer annyi, mint húsz évvel ezelőtt.

Ha a Hormuzi-szoros lezárul, akkor az Öbölben megtermelt alumínium nem jut el a világpiacra. A fém tőzsdei ára ilyenkor gyorsan reagál, mert már kisebb kínálati zavarokra is érzékeny. 2022-ben például egyetlen nagy kohó leállása Európában több mint 15 százalékkal emelte az alumínium árát.

Az ilyen sokkok az autóipart érintik elsősorban. Az alumínium nemcsak karosszériákban jelenik meg, hanem motoralkatrészekben, akkumulátorházakban és kábelekben is. Amikor a kínálat szűkül, az autógyárak költsége nő, ami végül a járművek árában is megjelenik.

I.2. Amikor a műtrágya eltűnik

A karbamid, a nitrogénműtrágya egyik legfontosabb formája a globális mezőgazdaság egyik kulcsinputja. A világ műtrágyatermelésének jelentős része a Perzsa-öbölből érkezik. Katar például a QAFCO üzem révén a világ egyik legnagyobb exportőre, és évente több millió tonna karbamidot szállít a világpiacra.

A műtrágya különleges termék. Hiánya nem azonnal jelentkezik a boltok polcain. Először a gazdák érzik meg. Ha a műtrágya ára nő, sokan kevesebbet használnak belőle. Ez csökkenti a terméshozamokat, ami végül magasabb élelmiszerárakhoz vezet.

A Világbank egy korábbi elemzése szerint a műtrágyaárak 10 százalékos növekedése globálisan akár 1–2 százalékkal csökkentheti a gabonatermelést. Ez elsőre nem tűnik drámainak, de a világ élelmiszerpiaca már kis változásokra is érzékenyen reagál.

Ezért a Hormuzi-szoros esetleges lezárása nemcsak ipari, hanem mezőgazdasági sokkot is okozhatna. Egy látszólag távoli tengeri konfliktus így végül a kenyér árán keresztül jelenhet meg a világ számos országában.

I.3. Az ipar láthatatlan molekulája

A metanol talán az egyik legkevésbé ismert ipari alapanyag, mégis hatalmas szerepet játszik a modern gazdaságban. A vegyipar alapmolekulájának is nevezik, mert számos termék (formaldehid, műgyanták, oldószerek) ebből készül.

Szaúd-Arábia a világ egyik nagy metanoltermelője, és exportjának jelentős része Ázsiába tart. A metanol különösen fontos a műanyag- és ragasztóipar számára. Egy modern bútorlap, laminált felület vagy autóipari kompozitanyag esetében is nélkülözhetetlen.

A Nemzetközi Energiaügynökség becslése szerint a globális metanolkereslet évente több mint 90 millió tonna, és gyorsan növekszik. Ha a kínálat egy része kiesik, az árak gyorsan reagálnak.

A metanolpiac egyik különlegessége, hogy a hatások gyakran késleltetve jelennek meg. Először a vegyipari köztes termékek drágulnak, majd pedig a végtermékek. A bútorok, az elektronikai alkatrészek vagy az ipari ragasztók.

I.4. A mezőgazdaság rejtett alapanyaga

A kén nem tartozik a látványos exporttermékek közé. Mégis kulcsszerepet játszik a globális mezőgazdaságban. A kénből kénsav készül, amely a foszfátműtrágya előállításának alapja. Katar és az Egyesült Arab Emírségek jelentős kénexportőrök. A világ kénsavtermelésének nagy része valamilyen módon ezekre a szállítmányokra épül.

Érdekes módon a kén ára sokáig alacsony volt, mert az olaj- és gázfeldolgozás melléktermékeként keletkezett. Az utóbbi években azonban a kereslet nőtt, és a piaci ár többször is megduplázódott.

Ha a Hormuzi-szoros zárva van, akkor a kénexport visszaesik. Ez pedig a műtrágyaiparon keresztül újabb nyomást gyakorol az élelmiszerárakra.

I.5. A műanyagok birodalma

A Perzsa-öböl az egyik legnagyobb műanyag-alapanyag exportőr a világon. A szaúdi és katari petrokémiai komplexumok hatalmas mennyiségben gyártanak polietilént és más polimereket. Ezekből készülnek a csomagolófóliák, a kábelburkolatok, a háztartási eszközök és számtalan ipari termék.

A globális műanyagpiac mérete ma már meghaladja a 400 millió tonnát évente. Ebben a hatalmas rendszerben a Perzsa-öböl kulcsfontosságú exportcsomópont. Ha a Hormuzi-szoros lezárul, az alapanyagok ára gyorsan emelkedik. A csomagolóipar, az élelmiszeripar és az autóipar egyszerre érzi meg a hatást.

II. Miből lesz hiány az Öbölben?

II.1. A mindennapi kenyér

A Perzsa-öböl országai a világ egyik legnagyobb gabonaimportőrei. A sivatagos éghajlat és a vízhiány miatt a mezőgazdaság korlátozott. A régió évente több mint 30 millió tonna gabonát importál. Ezek a szállítmányok pedig jellemzően tengeren érkeznek.

Ha a Hormuzi-szoros lezárul, a gabonaimport drágul vagy késik. Az élelmiszerárak gyorsan reagálnak. A történelemben többször előfordult, hogy az élelmiszerárak növekedése politikai feszültségeket okozott. Az Arab Tavasz idején például a gabonaárak emelkedése is szerepet játszott a társadalmi elégedetlenségben.

II.2. Az egészség hiánya

A Perzsa-öböl egészségügyi rendszere nagymértékben importfüggő. A legtöbb gyógyszer Európából, az Egyesült Államokból vagy Indiából érkezik. Ha a tengeri szállítás akadozik, készlethiány alakulhat ki. Egyes gyógyszereket légi úton is lehet szállítani, de ez drága és korlátozott.

A Covid-járvány idején már látszott, milyen sérülékeny lehet a gyógyszerellátás. Egy tengeri szűk keresztmetszet hasonló problémákat okozhat. A következmények pedig mind rövid, mind hosszú távon nagyon fájdalmasak lehetnek.

II.3. Lassuló beruházások

Az öbölállamok gazdasági modellje az elmúlt évtizedben látványosan átalakult. Az olajbevételekből hatalmas beruházási programok indultak, elég csak a futurisztikus NEOM városra gondolni. Ezek a beruházások nemcsak építőipari projekteket jelentenek. Mögöttük teljes ipari rendszerek állnak, vízkezelő üzemekkel, energiatermelő egységekkel, gyártókapacitásokkal és logisztikai hálózatokkal.

Mindezek működéséhez hatalmas mennyiségű ipari gépre és berendezésre van szükség. Turbinák, kompresszorok, szivattyúk, vegyipari reaktorok, generátorok és komplett gyártósorok érkeznek Európából, Japánból, Dél-Koreából vagy Kínából, amelyek jellemzően tengeri úton jutnak el a Perzsa-öböl kikötőibe.

Ha ezek a szállítmányok elakadnak, a hatás gyorsan láncreakcióvá válik. Egyetlen hiányzó turbina vagy vezérlőrendszer képes hónapokra leállítani egy komplett üzem átadását. Az építkezések csúsznak, a vállalatoknak újra kell tárgyalniuk a szerződéseket, a finanszírozási költségek pedig nőnek. A beruházások lassulása pedig végül az egész gazdaságban érezhetővé válik.

II.4. Nem gurulnak a kerekek

Dubai és Abu-Dzabi az elmúlt évtizedben a Közel-Kelet egyik legfontosabb autólogisztikai központjává vált. A világ nagy autógyártói járműveiket gyakran először az Egyesült Arab Emírségek kikötőibe szállítják, majd innen kerülnek tovább a régió más piacaira.

A dubaji Jebel Ali kikötő például a világ egyik legnagyobb járműelosztó csomópontja, ahol egyszerre több tízezer autót tárolnak és továbbítanak. Az Egyesült Arab Emírségek évente több mint 20 milliárd dollár értékben importál személyautókat, amelyek jelentős része nem is marad az országban.

Ha a Hormuzi-szoros lezárul vagy a forgalom jelentősen lelassul, ez a finoman működő logisztikai rendszer gyorsan megakad. Az autószállító hajók késnek, a kikötőkben torlódások alakulnak ki, miközben a kereskedők készletei apadni kezdenek. Mivel az autópiac gyakran csak néhány hónapos raktárkészletekkel dolgozik, a szállítási zavarok gyorsan hiányhoz és áremelkedéshez vezethetnek a teljes régióban.

II.5. Az ipar nyersanyaga

Az öbölállamok alumíniumipara a gazdasági diverzifikáció egyik legsikeresebb története. Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek és részben Szaúd-Arábia hatalmas kohókat épített, amelyek évente millió tonna könnyűfémet állítanak elő a világ autóiparának, építőiparának és csomagolóiparának.

Csakhogy ezek az üzemek függenek egy kulcsfontosságú alapanyagtól. A bauxittól, illetve az abból finomított aluminától. Ezeket a nyersanyagokat jellemzően Ausztráliából, Guineából és más afrikai bányákból szállítják tengeren a Perzsa-öböl kikötőibe.

Ha a Hormuzi-szoros lezárul, ezek a szállítmányok is könnyen elakadhatnak. Egy alumíniumkohó számára azonban az alapanyagellátás nem egyszerű logisztikai kérdés. A kohók folyamatos üzemre vannak tervezve, és ha a nyersanyagáramlás megszakad, a termelés gyorsan visszaeshet.

Ebben rejlik a történet egyik legérdekesebb gazdasági paradoxona. A Perzsa-öböl a világ egyik legnagyobb alumíniumexportőrévé vált, miközben az iparág alapja egy importált nyersanyag, amely ugyanazon a szűk tengeri kapun érkezik, mint amelyen a kész fém elhagyja a térséget.

Egy keskeny szoros, amelyen a világ halad át

A Hormuzi-szoros mindössze néhány kilométer széles hajózási folyosókból áll. Mégis a globális kereskedelem egyik legfontosabb pontja. Ha ez a kapu bezárul, nemcsak az olaj áll meg. Megakadnak a műtrágyák, fémek, műanyagok, gabonaszállítmányok és számtalan ipari alapanyag.

A globalizáció hatékonysága azon múlik, hogy ezek a kulcsfontosságú útvonalak zavartalanul működnek. A Hormuzi-szoros ezért nemcsak geopolitikai, hanem gazdasági értelemben is a világgazdaság egyik legérzékenyebb pontja. És talán az egyik legsebezhetőbb is.

(A nyitóképen: A libériai zászló alatt közlekedő Shenlong Suezmax tartályhajó kiköt Mumbaiban 2026. március 12-én, miután a Szaúd-Arábiából nyers kőolajat szállító tanker egy iráni-indiai diplomáciai egyezség nyomán átjutott az Irán által ellenőrzött Hormuzi-szoroson. Irán a február 28-án ellene indított izraeli-amerikai hadműveletre válaszul vonta blokád alá az energiahordozók nemzetközi kereskedelme szempontjából stratégiai jelentőségű tengerszorost.)

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense