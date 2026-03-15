Magyar Péter megkezdte ünnepi beszédét

A Hősök tere teljesen megtelt, és még rengetegen álltak az Andrássy úton is, amikor az ünnepi műsor után Magyar Péter 17 óra előtt pár perccel, a Kossuth-nóta zenéjére zászlót lengetve, fellépett a színpadra, majd elkezdte beszédét.

1848 március 15-én reggel szinte az egész országban esett az eső. Éppen olyan reggel volt, mint a többi – kezdte beszédét történeti visszatekintéssel Magyar Péter. „Reggel volt, mindenki tette a dolgát. Senki sem gondolta, hogy még azon a napon minden végérvényesen megváltozik – folytatta.

„Édes hazám, hogy kerültél ekkora bajba? Kérdezték maguktól az emberek. Hol van a szabadság? Kérdezték. A változás előtti utolsó pillanat volt ez. Mikor felnéztek, tudták, hogy semmi nem maradhat így, hogy a szabadságért most küzdeni kell. Talpra magyar! – mondták, és aznap délelőttre a csoda beterítette az országot. A csoda, hogy egy nemzetnek egyszerre dobbant a szíve” – folytatta.

1848 minden magyaré, mert a szabadság minden magyar ősi joga – mondta. Magyarul, cigányul, németül vagy örményül beszélők, mindegy, honnan jöttek vagy hol éltek, ők mind magyarok, és mind hősök voltak, a hazájukért tenni akaró magyarok. Egy láthatatlan fonál kötötte őket össze, a haza szeretete. Ez a szál, ami ma is összeköt minket. Az őseink megküzdöttek a szabadságért és egyenlőségért, és ma is meg kell érte küzdeni – mondta.

Beszédét a Nemzeti dalból vett idézettekkel fűszerezte: „Sehonnai bitang ember, ki hogyha kell, halni nem mer” – folytatta. Ma mondjuk el újra, a múltban ragadt rettegő császár és a környezetében lévő rettegő bitangjai is hallják: hazánk a Nyugat része, hazánk az Európai Unió része, hazánk a NATO része!

És nem a szerződések vagy a paragrafusok miatt, hanem mert az őseink hagyták ránk: magyarok vagyun Európában! Magyarként békében akarunk élni, át akarjuk adni a múltnak az erőszakot, a háborús uszítást!

