2026. március 15. vasárnap
Magyar Péter pártelnök (k) és a résztvevõk vonulnak a Tisza Párt Nemzeti Menet címmel megrendezett ünnepségén az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján az Andrássy úton 2026. március 15-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Magyar Péter megkezdte ünnepi beszédét

ELŐZMÉNYEK

Miután a Tisza Párt által meghirdetett Nemzeti Menet a Hősök terére ért, Magyar Péter megkezdte március 15-i ünnepi beszédét. Cikkünk frissül!

A Hősök tere teljesen megtelt, és még rengetegen álltak az Andrássy úton is, amikor az ünnepi műsor után Magyar Péter 17 óra előtt pár perccel, a Kossuth-nóta zenéjére zászlót lengetve, fellépett a színpadra, majd elkezdte beszédét.

1848 március 15-én reggel szinte az egész országban esett az eső. Éppen olyan reggel volt, mint a többi – kezdte beszédét történeti visszatekintéssel Magyar Péter. „Reggel volt, mindenki tette a dolgát. Senki sem gondolta, hogy még azon a napon minden végérvényesen megváltozik – folytatta.

„Édes hazám, hogy kerültél ekkora bajba? Kérdezték maguktól az emberek. Hol van a szabadság? Kérdezték. A változás előtti utolsó pillanat volt ez. Mikor felnéztek, tudták, hogy semmi nem maradhat így, hogy a szabadságért most küzdeni kell. Talpra magyar! – mondták, és aznap délelőttre a csoda beterítette az országot. A csoda, hogy egy nemzetnek egyszerre dobbant a szíve” – folytatta.

1848 minden magyaré, mert a szabadság minden magyar ősi joga – mondta. Magyarul, cigányul, németül vagy örményül beszélők, mindegy, honnan jöttek vagy hol éltek, ők mind magyarok, és mind hősök voltak, a hazájukért tenni akaró magyarok. Egy láthatatlan fonál kötötte őket össze, a haza szeretete. Ez a szál, ami ma is összeköt minket. Az őseink megküzdöttek a szabadságért és egyenlőségért, és ma is meg kell érte küzdeni – mondta.

Beszédét a Nemzeti dalból vett idézettekkel fűszerezte: „Sehonnai bitang ember, ki hogyha kell, halni nem mer” – folytatta. Ma mondjuk el újra, a múltban ragadt rettegő császár és a környezetében lévő rettegő bitangjai is hallják: hazánk a Nyugat része, hazánk az Európai Unió része, hazánk a NATO része!

És nem a szerződések vagy a paragrafusok miatt, hanem mert az őseink hagyták ránk: magyarok vagyun Európában! Magyarként békében akarunk élni, át akarjuk adni a múltnak az erőszakot, a háborús uszítást!

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!
„Mi itt vagyunk, akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök, majd összegyűjtjük őket. Magyarország egy ezeréves állam, nem nekik való vidék" – a Kossuth téri állami megemlékezésen mondott beszédet a miniszterelnök a Békemenetről érkezett sokaság előtt. Azt is mondta, biztosan tudja: ukrán földre fognak lépni a nyugati katonák, „ez az, amitől meg kell védeni magunkat, ilyen körülmények között is vállalom, hogy megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének". Szerinte április 12. választása: „én vagy Zelenszkij".
 

Magyar Péter megkezdte ünnepi beszédét – frissülő cikk

Elkezdődött a Tisza Párt megemlékezése a Hősök terén – percről percre

Itt visszanézheti Orbán Viktor március 15-i beszédét

Mindenre van válaszunk, itt a Lázárinfó 12 pontja – üzente Lázár János ünnepi beszédében

Sulyok Tamás: március 15-e a szabadság és a magyarság egységének az ünnepe

Karácsony Gergely: átalakulóban a világ, új fejezet íródik most

Dobrev Klára: "Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy"

Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Jöhet a csapadék: mutatjuk a jövő hét időjárását

Kissé visszaesik a hőmérséklet csúcsértéke a jövő hét elején és a borult, felhős, szeles időben nő az eső, zápor esélye is. A hét második felében változóan felhős idő mellett már csak elszórtan lehet eső - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Nyugdíjáról vallott a Jászai-díjas érdemes művész: megalázóan keveset kap havonta, ebből lehetetlen megélni

A helyzet visszásságát érzékeltetve úgy fogalmazott: teljesen abszurd és nevetséges, hogy a színpadon Rómeó iparűzési adót, Júlia pedig társasági adót fizet.

Iran has not asked for ceasefire and sees no reason for talks with US, Iranian minister says

Donald Trump had said Tehran wanted a deal but he felt the terms were "not good enough". Meanwhile, Iran continues to strike US allies in the Gulf as Israel targets western Iran.

