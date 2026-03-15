Volodimir Zelenszkij keményen üzent Brüsszelnek – tényleg nincs akadály a Barátság újraindítása előtt?

Mint ismert, az EU sürgeti a Barátság kőolajvezeték megnyitását. Ukrán lapok ugyanis a szlovák miniszterelnök, Robert Fico minapi brüsszeli látogatása kapcsán arról írtak, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint is minél előbb helyre kell állítani az olajáramlást a vezetéken, amihez technikai és pénzügyi segítséget is felajánlott. Lapértesülés szerint mivel a vezeték helyreállítása nélkül az EU blokkolja a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt, a Barátságot helyreállítják, Kijev korábbi közlése szerint erre másfél hónap szükséges a berendezések súlyos sérülései miatt.

Most a Bloomberg idézte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki Kijevben arról beszélt, hogy zsarolás, ha az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-s támogatást a Barátság kőolajvezeték helyreállításához kötik. A Telex szemléje szerint az ukrán elnök leszögezte:

nem akadályozza meg, de ellenzi, hogy újrainduljon az orosz olaj szállítása.

„De ha olyan feltételeket szabnak, hogy Ukrajna nem kap fegyvereket, akkor – elnézést – ebben a kérdésben tehetetlen vagyok. Megmondtam európai barátainknak, hogy ezt zsarolásnak hívják” – mondta Zelenszkij.

A Bloomberg több, névtelenséget kérő forrása szerint

megkezdődtek a javítások a Barátság kőolajvezetéken, a szállítás helyreállítása körülbelül egy hónapig tarthat.

Zelenszkij szerint az orosz olajszállítás esetleges újraindítása nem sokban különbözik attól, hogy az Egyesült Államok az iráni háború miatt feloldotta az orosz olajra vonatkozó szankciókat. A döntést élesen bírálták az európai vezetők.

„Miért mondhatjuk az egyik esetben az Egyesült Államoknak, hogy ellenezzük a szankciók feloldását, miközben Ukrajna kénytelen újraindítani az olajszállítást a Barátság vezetéken – és olyan politikai áron, amely gyakorlatilag az Európa-ellenes politikákért fizet?”