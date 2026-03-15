INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.44
usd:
344.62
bux:
121754.84
2026. március 15. vasárnap Kristóf
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
×
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart diplomáciai szolgálat napja alkalmából Kijevben 2025. december 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Volodimir Zelenszkij keményen üzent Brüsszelnek – tényleg nincs akadály a Barátság újraindítása előtt?

Infostart

A Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatos vitába nemrég beszállt az EU, most válaszolt az ukrán elnök.

Mint ismert, az EU sürgeti a Barátság kőolajvezeték megnyitását. Ukrán lapok ugyanis a szlovák miniszterelnök, Robert Fico minapi brüsszeli látogatása kapcsán arról írtak, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint is minél előbb helyre kell állítani az olajáramlást a vezetéken, amihez technikai és pénzügyi segítséget is felajánlott. Lapértesülés szerint mivel a vezeték helyreállítása nélkül az EU blokkolja a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelt, a Barátságot helyreállítják, Kijev korábbi közlése szerint erre másfél hónap szükséges a berendezések súlyos sérülései miatt.

Most a Bloomberg idézte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki Kijevben arról beszélt, hogy zsarolás, ha az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-s támogatást a Barátság kőolajvezeték helyreállításához kötik. A Telex szemléje szerint az ukrán elnök leszögezte:

nem akadályozza meg, de ellenzi, hogy újrainduljon az orosz olaj szállítása.

„De ha olyan feltételeket szabnak, hogy Ukrajna nem kap fegyvereket, akkor – elnézést – ebben a kérdésben tehetetlen vagyok. Megmondtam európai barátainknak, hogy ezt zsarolásnak hívják” – mondta Zelenszkij.

A Bloomberg több, névtelenséget kérő forrása szerint

megkezdődtek a javítások a Barátság kőolajvezetéken, a szállítás helyreállítása körülbelül egy hónapig tarthat.

Zelenszkij szerint az orosz olajszállítás esetleges újraindítása nem sokban különbözik attól, hogy az Egyesült Államok az iráni háború miatt feloldotta az orosz olajra vonatkozó szankciókat. A döntést élesen bírálták az európai vezetők.

„Miért mondhatjuk az egyik esetben az Egyesült Államoknak, hogy ellenezzük a szankciók feloldását, miközben Ukrajna kénytelen újraindítani az olajszállítást a Barátság vezetéken – és olyan politikai áron, amely gyakorlatilag az Európa-ellenes politikákért fizet?”

európai unió

hitel

volodimir zelenszkij

barátság kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor március 15-én: szabadság összefogásból szökhet szárba, és csak a szeretet erősítheti meg

„Mi itt vagyunk, akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök, majd összegyűjtjük őket. Magyarország egy ezeréves állam, nem nekik való vidék” – a Kossuth téri állami megemlékezésen mondott beszédet a miniszterelnök a Békemenetről érkezett sokaság előtt. Azt is mondta, biztosan tudja: ukrán földre fognak lépni a nyugati katonák, „ez az, amitől meg kell védeni magunkat, ilyen körülmények között is vállalom, hogy megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének”. Szerinte április 12. választása: „én vagy Zelenszkij”.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Friss előrejelzés: ilyen időjárás vár ránk hétfő estig

Hajnalig túlnyomóan derült, száraz idő várható, inkább csak a Dunántúl egyes részei felett lehet vasárnap némi gomolyfelhőzet. Hajnaltól azonban északnyugat felől magasszintű felhők vonulnak fel, majd meg is vastagszik a felhőzet. Az ország északnyugati felén helyenként fordulhat elő jellemzően gyenge zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 15 és 18 fok között valószínű, de a Rábától nyugatra pár fokkal hűvösebb lesz - közölte a HungaroMet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő programok lesznek vidéken is: több tucat művész és száz helyszín vár az Orgonák éjszakáján

Száz helyszínen lesznek programok, közöttük több tucat orgonaművész közreműködésével hangversenyek az idei Orgonák éjszakáján, pünkösd szombatján, május 23-án.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel launches 'wide-scale' strikes on Iran as Trump says US not ready to make deal to end war

Iran launches a new wave of strikes on Israel, as the UAE says it has intercepted further missiles and drones fired from Tehran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 15. 13:26
Reagált a Janaf a magyar-szlovák feljelentésre, kilenc olajszállítót is megemlített
2026. március 15. 11:16
Újabb részleteket közöltek a Barátság kőolajvezeték elleni támadásról
×
×