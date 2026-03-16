2026. március 16. hétfő Henrietta
Nyitókép: Pixabay

Figyelmeztet a NAV, szja-ügyben nagyon fontos határidő jár le hétfőn

Infostart

Az szja-tervezetek postázását hétfő éjfélig kérhetik azok, akiknek nincs elektronikus elérhetőségük. Az adóhivatal felhívja rá a figyelmet, hogy az elektronikus elérhetőséggel nem rendelkezők több módon is jelezhetik felé, hogy postai úton kérik az szja-bevallási tervezetüket, amit így április végéig kézbesítenek majd. De ennek ma van az utolsó határideje.

A tervezetek postázását hétfő éjfélig kérhetik azok, akiknek nincs elektronikus elérhetősége. Akinek van Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-regisztrációja, online már elérheti tervezetét az eSZJA-oldalon – írja közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Aki nem rendelkezik elektronikus elérhetőséggel, március 16-ig adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon kérheti tervezetének postázását. A legegyszerűbb SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon, a következő formában: SZJA[szóköz]adóazonosítójel[szóköz]éééhhnn.

Az elkészült tervezeteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tértivevényesen, április 30-áig küldi el postán az igénylőknek. A postázás helyett azonban érdemes az online utat választani. Amint megtörténik az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra a regisztráció, azonnal elérhetővé válik a NAV szja-bevallás kiajánlási szolgáltatása.  

A bevallási tervezet a hivatal eSZJA-oldalán akár okostelefonon is megtekinthető, szükség esetén módosítható is. Aki egyetért a dokumentum adataival, az – néhány kattintással – jóvá is tudja hagyni.

Jön a szuper El Niño, alapvetően átrajzolódhatnak a Föld időjárási és gazdasági folyamatai

Hivatalosan is véget ért a több éven át tartó La Niña-jelenség a Csendes-óceán térségében, helyét pedig egy gyorsan fejlődő El Niño veszi át, ami alapjaiban rajzolhatja át a Föld időjárási folyamatait; az amerikai kontinensre hurrikánokat, Európa nyugati részébe hűvösebb és szárazabb időt hozhat, az viszont nem egyértelmű, hogy Közép-Európára milyen hatása lehet. Az InfoRádió Ürge-Vorsatz Diánát, a Közép-Európai Egyetem professzorát, az ENSZ Kormányközi Éghajlatvédelmi Testületének alelnökét kérte a részletek ismertetésére.
A Békemenet végén a Kossuth téren Orbán Viktor előtt Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Tisza Párt Nemzeti Menetének résztvevői a Hősök terére vonultak, ahol Magyar Péter tartott beszédet – a nap történései percről percre.
 

2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Az iráni háború nyomán gyorsan emelkedő energiaárak kerültek az uniós politikai napirend középpontjába: Brüsszelben egy héten belül három magas szintű egyeztetést tartanak – hétfőn energiaügyi miniszteri tanács, kedden környezetvédelmi tanács, csütörtökön pedig uniós csúcs – annak érdekében, hogy választ találjanak az újabb energiapiaci sokkra. A vita egyik főszereplője Magyarország lehet, amelyik Európa legnagyobb ipari cégeivel került szembe a tervével.

