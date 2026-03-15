2026. március 15. vasárnap Kristóf
Nyitókép: YouTube/Magyar Péter

Itt visszanézheti Magyar Péter március 15-i beszédét

Infostart

Hazánk a Nyugat, az európai közösség, a NATO része, és nem a szerződések vagy a paragrafusok miatt, hanem mert a sorsunkba van írva, az őseink hagyták nekünk örökül, hogy hova tartozunk: magyarok vagyunk Európában, akik békében akarnak élni – mondta a Tisza Párt elnöke Budapesten vasárnap.

Miután a Tisza Párt által meghirdetett Nemzeti Menet a Hősök terére ért, Magyar Péter megtartotta március 15-i ünnepi beszédét. „Hazahozzuk a nekünk járó 8000 milliárd forintot Brüsszelből, igazságos adórendszert vezetünk be, és nem fogunk félni a milliárdosokra kivetendő vagyonadótól sem. A Moszkvából irányított Szuverenitásvédelmi Hivatal helyett létrehozzuk a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalt az elmúlt 20 évben a közösből kivett vagyonok visszaszerzésére” – ígérte, hozzátéve, hogy két ciklusra maximálnák a miniszerelnöki pozíciót, és végiggondolják ezt más tisztségek esetében is.

Cikkünk a beszédről itt olvasható, a nap eseményeit itt követtük percről percre. A beszédet az alábbi videó végén lehet megtekinteni.

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i megemlékezések – percről percre az eseményekről

Reggel katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében a budapesti Kossuth téren felvonták a nemzeti zászlót. Fél tizenkettőkor elindult el a Békemenet a Margit hídon át a Kossuth tér felé. Kiderült: az ottani ünnepségen Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Nemzeti Menet résztvevői a Deák térről a Hősök terére vonultak, ahol negyed ötkor kezdődött a színpadi műsor. Magyar Péter öt óra után lépett színpadra.
 

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Magyar Péter: alattvaló, vagy magyar polgár? Ez volt a kérdés 1848-ban, és mai is ugyanez a kérdés

Toroczkai László: hárompárti lesz a következő parlament

Nagy Dávid: nem maradt más, minthogy a Kétfarkú Kutya Párt értelmes, szakmai vitákat folytasson

Dobrev Klára: "Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy"

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, Iránt és Izraelt is súlyos csapás érte – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Teljesen megbénult az olajexport, miután egy iráni dróntámadás következtében lángok csaptak fel az Egyesült Arab Emírségek egyik legnagyobb olajkikötőjében, a Fudzsaira terminálon. Amerikában a benzinárak 23%-ot ugrottak a közel-keleti háború kezdete óta. A bagdadi amerikai nagykövetséget is dróntámadás érte, az épületet két kamikaze-drón találta el, sérültekről egyelőre nincs hír. Donald Trump nem hajlandó békét kötni, amíg Irán fel nem adja nukleáris törekvéseit, az amerikai elnök emellett azt is belengette, hogy az első számú iráni vezető talán már nincs is életben. Percről perce követjük az iráni háború eseményeit.

Sokkal közelebb a világháború, mint eddig hittük? A számok nem hazudnak, Magyarország újra a legnagyobb vesztesek között lehet

Mutatjuk 2026. 11. hetének legfontosabb, legérdekesebb, vagy éppen legelgondolkodtatóbb híreit, eseményeit Magyarországról és a nagyvilágból.

Iran has not asked for ceasefire and sees no reason for talks with US, Iranian minister says

Donald Trump had said Tehran wanted a deal but he felt the terms were "not good enough". Meanwhile, Iran continues to strike US allies in the Gulf as Israel targets western Iran.

2026. március 15. 19:10
Nagy Dávid: nem maradt más, minthogy a Kétfarkú Kutya Párt értelmes, szakmai vitákat folytasson
2026. március 15. 18:34
Toroczkai László: hárompárti lesz a következő parlament
