Itt visszanézheti Magyar Péter március 15-i beszédét

Miután a Tisza Párt által meghirdetett Nemzeti Menet a Hősök terére ért, Magyar Péter megtartotta március 15-i ünnepi beszédét. „Hazahozzuk a nekünk járó 8000 milliárd forintot Brüsszelből, igazságos adórendszert vezetünk be, és nem fogunk félni a milliárdosokra kivetendő vagyonadótól sem. A Moszkvából irányított Szuverenitásvédelmi Hivatal helyett létrehozzuk a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalt az elmúlt 20 évben a közösből kivett vagyonok visszaszerzésére” – ígérte, hozzátéve, hogy két ciklusra maximálnák a miniszerelnöki pozíciót, és végiggondolják ezt más tisztségek esetében is.

