Nincs megegyezés, újabb nagy sportesemény marad el

A Finalissimát eredetileg a 2022-es világbajnokság döntőjének helyszínén, a katari Loszail Stadionban játszotta volna március 27-én a spanyol és az argentin labdarúgó-válogatott.

Az európai és a dél-amerikai kontinentális győztes hagyományos összecsapásának sorsa azután vált kérdésessé, hogy a katari szövetség bizonytalan időre felfüggesztette a labdarúgó-események lebonyolítását, miután Irán – az amerikai és az izraeli légierő iráni célpontok ellen végrehajtott támadásaira válaszul – számos térségbeli ország, illetve környékbeli amerikai támaszpont ellen intézett rakétatámadásokat.

Az UEFA végül vasárnap a hivatalos honlapján közölte: nem sikerült a két nemzeti szövetséggel megállapodni a mérkőzés új időpontjában és helyszínében, ezért idén nem rendezik meg – írta a Nemzeti Sport, hozzátéve, hogy a rengeteg tárgyalás ellenére nem képesek mindenkinek egyformán megfelelő megoldást találni.