Szakértő: akár életfogytiglant is kaphat Károly király testvére

Őrizetbe vették csütörtökön András volt yorki herceget. A brit uralkodó öccsét közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával fogták el.

A királyi család tagja 12 órát töltött a rendőrségen, majd elhagyta azt.

Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense az InfoRádióban emlékeztetett, Andrásnak voltak már ügyei az Epstein-történetben, most viszont egészen új, nagyon súlyos vád került ellene elő.

„Itt most nem a nagyon piszkos, mondhatni undorító nőügyeiről van szó, hanem hivatali visszaélésről, bizonyos kormányzati dokumentumok továbbítása történhetett meg

2011 környékén, bizalmas befektetési tájékoztatókat, belső jelentéseket adott át a vádak szerint” – mondta el.

Ami a részleteket illeti, afganisztáni befektetésekről van szó, 2011-ben ezeket átküldte a szóban forgó dokumentumokat Epsteinnek, ezeket az e-maileket találták meg, illetve az amerikaiak egyre több dokumentumot hoznak nyilvánosságra, amiből színről színre látszik minden. „Lehet, hogy tudott erről már korábban is a brit rendőrség, de az eljárást most indította meg” – rögzítette Gálik Zoltán.

A lehetséges következményekről szólva a szakértő először is elmondta, Károly király azonnali közlése azt tartalmazza, hogy bármelyik brit állampolgár ellen indulhat büntetőeljárás, de persze az ügy minősítése érdekes lesz, és az sem kevésbé, hogy mi derül még ki.

„Azért látjuk, hogy korábban

a brit miniszterelnök körül is kezdett omladozni az intézmény, még kiderülhet bármi,

de nagyon súlyos büntetési tételei lehetnek ennek is, hosszú börtönbüntetés. Egyes esetekben azt mondják, hogy akár életfogytiglant is lehet adni, de hát pontosan még mindig nem tudjuk a részleteket” – figyelmeztetett.

A királyi család kvázi kármentesítése szerinte már megtörtént, illetve sokkal korábban megkezdődött, hiszen Andrást megfosztotta címeitől hónapokkal ezelőtt Károly, ott sincs régóta az udvar különböző protokolláris rendezvényein, visszaadta azokat a szerepeket, amik ezzel összefüggésben voltak, a király meg is próbál elhatárolódni tőle, illetve azt mondani, hogy teljesen normális mederbe terelt büntetőeljárás következhet, András nem kap semmiféle mentességet.

Az ügy miatt a királyi család tekintélye Gálik Zoltán szerint azért mindenképp csorbát szenved, hiszen

1647, I. Károly óta nem volt olyan közeli brit trónörökös vagy éppen az uralkodási leszármazottak közötti ember, aki letartóztatás alatt állt volna vagy büntetőügybe keveredett volna.

„Itt az a kérdés, hogy mennyire tudja most a király leválasztani ezeket az ügyeket az intézményről, magáról a monarchia intézményéről. Sokan azt mondják, hogy példamutatóan kezeli ezt a szinte lehetetlen helyzetet a család” – tette hozzá Gálik Zoltán.