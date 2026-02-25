Öngyilkosságot kísérelt meg a volt norvég miniszterelnök az Epstein-ügy miatt

A 75 éves Jaglandot február 12-én gyanúsították meg. Ezt megelőzően a rendőrség átfogó házkutatást tartott több ingatlanában.

Az öngyilkossági kísérletre azután került sor, hogy a rendőrség a néhai szexuális bűnelkövető Jeffrey Epsteinnel ápolt kapcsolatai miatt súlyos korrupció gyanújával eljárást indított a volt norvég miniszterelnök ellen – számolt be a ZeroHedge alapján a Magyar Nemzet.

A gyanú szerint Jagland és közvetlen családtagjai 2011 és 2018 között több alkalommal használták Epstein párizsi és New York-i magánlakásait, valamint megszálltak a floridai Palm Beachen található villájában. Legalább az egyik utazás költségeit feltehetően Epstein állta.

A jelentés szerint Epstein a Karib-térségbe tett utazás és a szállodai tartózkodás költségeit is kifizette Jagland és további öt felnőtt számára.

Emellett a politikus állítólag kölcsönt is kért Epsteintől, bár nem ismert, hogy ez végül megvalósult-e.

Amennyiben elítélik, Jagland akár tíz évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat.

Jagland 1996 és 1997 között volt Norvégia miniszterelnöke, később pedig több jelentős nemzetközi tisztséget is betöltött, köztük az Európa Tanács főtitkári posztját 2009 és 2019 között, valamint a Norvég Nobel-bizottság elnöki tisztségét.