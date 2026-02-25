ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 25. szerda Géza
2012. március 23-án Moszkvában készített kép Thorbjorn Jagland volt norvég miniszterelnökrõl, az Európa Tanács korábbi fõtitkáráról. A norvég gazdasági rendõrség (Oekokrim) 2026. február 5-i közleménye szerint Korrupció gyanúja miatt nyomozást indított a rendõrség Norvégiában Jagland ellen.
Nyitókép: MTI/AP/Mihail Mecel

Öngyilkosságot kísérelt meg a volt norvég miniszterelnök az Epstein-ügy miatt

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Sikertelen öngyilkossági kísérlet után kórházba szállították Thorbjorn Jaglandot, miután a norvég hatóságok súlyos korrupció gyanújával eljárást indítottak ellene a néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel ápolt kapcsolatai miatt.

A 75 éves Jaglandot február 12-én gyanúsították meg. Ezt megelőzően a rendőrség átfogó házkutatást tartott több ingatlanában.

Az öngyilkossági kísérletre azután került sor, hogy a rendőrség a néhai szexuális bűnelkövető Jeffrey Epsteinnel ápolt kapcsolatai miatt súlyos korrupció gyanújával eljárást indított a volt norvég miniszterelnök ellen – számolt be a ZeroHedge alapján a Magyar Nemzet.

A gyanú szerint Jagland és közvetlen családtagjai 2011 és 2018 között több alkalommal használták Epstein párizsi és New York-i magánlakásait, valamint megszálltak a floridai Palm Beachen található villájában. Legalább az egyik utazás költségeit feltehetően Epstein állta.

A jelentés szerint Epstein a Karib-térségbe tett utazás és a szállodai tartózkodás költségeit is kifizette Jagland és további öt felnőtt számára.

Emellett a politikus állítólag kölcsönt is kért Epsteintől, bár nem ismert, hogy ez végül megvalósult-e.

Amennyiben elítélik, Jagland akár tíz évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat.

Jagland 1996 és 1997 között volt Norvégia miniszterelnöke, később pedig több jelentős nemzetközi tisztséget is betöltött, köztük az Európa Tanács főtitkári posztját 2009 és 2019 között, valamint a Norvég Nobel-bizottság elnöki tisztségét.

Öngyilkosságot kísérelt meg a volt norvég miniszterelnök az Epstein-ügy miatt

korrupció

norvégia

epstein-akták

Csizmazia Gábor: Donald Trump nem fog hátrálni, és helyzetbe hozta az alelnökét

Donald Trump éles hangvétellel üzent Iránnak

Orbán Viktor: Ukrajna készül, ezért katonákat és védelmi eszközöket telepítünk az energetikai infrastruktúra védelmére

Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Gumicsizmát fel! Elképesztő látvány fogad az Őrségben: újra megnyílt a híres tőzikés erdő

Trump's theatrical State of the Union address offers little hint of any change in course

