Mindenre van válaszunk, itt a Lázárinfó 12 pontja – üzente Lázár János ünnepi beszédében

Mielőtt Orbán Viktor miniszterelnök elkezdte volna beszédét, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Lázár János is felszólalt.

Az építési és közlekedési miniszter azzal kezdte beszédét, hogy mennyien vannak most a Kossuth téren: „többen”. De többen kell lenni a szavazófülkékben is, mert minden többség annyit ér, amennyit a választáson megmutat magából.

Van egy kérdés, amit egyetlen helyen sem lehet megkerülni, akármerre járta az országot: miért éri meg Orbán Viktorra szavazni? Az ő válasza az, hogy azért, mert baj van a világban, és ez közelít a határainkhoz.

„Egy Magyar Péter most nem könnyítené a dolgunkat a világban, hanem megnehezítené. Ő nem tudja képviselni Magyarország érdekeit, különösen most nem, amikor fekete övesek újraírják a világ rendjét” – közölte. Szerinte a Tisza Párt vezetője nem találja a hangot Donald Trump amerikai elnökkel, nem keresi a kapcsolatot Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, csak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel kommunikál. „Magyar Péter nem remény, hanem kockázat még a saját híveinek is” – értékelt. „A magyarok embere Orbán Viktor, a biztos választás” – jelentette ki, azzal indokolva, hogy még azok is elismerik, hogy ő a világ egyik legjobb válságkezelője, akik nem szeretik.

Végezetül azt kérte, hogy a jelenlevők hazatérve mindenki tartson saját Lázárinfót az ismerőseinek, szomszédjainak, mert mindenkiben sok a kérdés és a bizonytalanság. „Nem kell félni a vitától, mert minden kérdésre van válaszunk, sőt, a valódi sorskérdésekre csak nekünk vannak válaszaink”, mert a Lázárinfónak van 12 pontja:

Jólét és normalitás, az apa férfi, az anya adómentes Otthont a hazában, 3 százalékos lakáshitel, otthonteremtés, egymilliós támogatás a közszolgáknak A rezsicsökkentés marad, több munkahely lesz Mindenki dolgozzon, aki tud – ötmillió munkahelyet, egymillió forintos átlagbért, ezer eurós minimálbért mindenkinek Tisztelet a nőknek, megvédeni a nők 40-et Hála az időseknek – 13. és 14. havi nyugdíj Magyarország a magyaroké = van kerítés, nincs migráns Magyar munkából magyar haszon legyen, ne a külföldi multik „kaszáljanak” Most a vidék jön, esély és pénz a vidéki fiataloknak Zéró tolerancia a droggal – „aki felszívja a csíkot, húzza el a csíkot!” Unió Ukrajnával biztos nem lesz Az elmúlt 16 évben több volt a jó, mint a rossz „hallgass az eszedre, figyelj a zsebedre, szavazz a Fideszre”

„Az erő velünk van, mutassuk meg az egész világnak” – zárta beszédét.