2026. március 15. vasárnap Kristóf
Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen az Országház elõtti Kossuth Lajos téren 2026. március 15-én.
Mindenre van válaszunk, itt a Lázárinfó 12 pontja – üzente Lázár János ünnepi beszédében

Az állami március 15-i megemlékezésen, amelyre a Békemenet résztvevői is megérkeztek, az építési és közlekedési miniszter is felszólalt.

Mielőtt Orbán Viktor miniszterelnök elkezdte volna beszédét, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Lázár János is felszólalt.

Az építési és közlekedési miniszter azzal kezdte beszédét, hogy mennyien vannak most a Kossuth téren: „többen”. De többen kell lenni a szavazófülkékben is, mert minden többség annyit ér, amennyit a választáson megmutat magából.

Van egy kérdés, amit egyetlen helyen sem lehet megkerülni, akármerre járta az országot: miért éri meg Orbán Viktorra szavazni? Az ő válasza az, hogy azért, mert baj van a világban, és ez közelít a határainkhoz.

„Egy Magyar Péter most nem könnyítené a dolgunkat a világban, hanem megnehezítené. Ő nem tudja képviselni Magyarország érdekeit, különösen most nem, amikor fekete övesek újraírják a világ rendjét” – közölte. Szerinte a Tisza Párt vezetője nem találja a hangot Donald Trump amerikai elnökkel, nem keresi a kapcsolatot Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, csak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel kommunikál. „Magyar Péter nem remény, hanem kockázat még a saját híveinek is” – értékelt. „A magyarok embere Orbán Viktor, a biztos választás” – jelentette ki, azzal indokolva, hogy még azok is elismerik, hogy ő a világ egyik legjobb válságkezelője, akik nem szeretik.

Végezetül azt kérte, hogy a jelenlevők hazatérve mindenki tartson saját Lázárinfót az ismerőseinek, szomszédjainak, mert mindenkiben sok a kérdés és a bizonytalanság. „Nem kell félni a vitától, mert minden kérdésre van válaszunk, sőt, a valódi sorskérdésekre csak nekünk vannak válaszaink”, mert a Lázárinfónak van 12 pontja:

  1. Jólét és normalitás, az apa férfi, az anya adómentes
  2. Otthont a hazában, 3 százalékos lakáshitel, otthonteremtés, egymilliós támogatás a közszolgáknak
  3. A rezsicsökkentés marad, több munkahely lesz
  4. Mindenki dolgozzon, aki tud – ötmillió munkahelyet, egymillió forintos átlagbért, ezer eurós minimálbért mindenkinek
  5. Tisztelet a nőknek, megvédeni a nők 40-et
  6. Hála az időseknek – 13. és 14. havi nyugdíj
  7. Magyarország a magyaroké = van kerítés, nincs migráns
  8. Magyar munkából magyar haszon legyen, ne a külföldi multik „kaszáljanak”
  9. Most a vidék jön, esély és pénz a vidéki fiataloknak
  10. Zéró tolerancia a droggal – „aki felszívja a csíkot, húzza el a csíkot!”
  11. Unió Ukrajnával biztos nem lesz
  12. Az elmúlt 16 évben több volt a jó, mint a rossz „hallgass az eszedre, figyelj a zsebedre, szavazz a Fideszre”

„Az erő velünk van, mutassuk meg az egész világnak” – zárta beszédét.

Orbán Viktor március 15-én: szabadság összefogásból szökhet szárba, és csak a szeretet erősítheti meg

Orbán Viktor március 15-én: szabadság összefogásból szökhet szárba, és csak a szeretet erősítheti meg
„Mi itt vagyunk, akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök, majd összegyűjtjük őket. Magyarország egy ezeréves állam, nem nekik való vidék” – a Kossuth téri állami megemlékezésen mondott beszédet a miniszterelnök a Békemenetről érkezett sokaság előtt. Azt is mondta, biztosan tudja: ukrán földre fognak lépni a nyugati katonák, „ez az, amitől meg kell védeni magunkat, ilyen körülmények között is vállalom, hogy megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének”. Szerinte április 12. választása: „én vagy Zelenszkij”.
 

Elindult a Nemzeti Menet a Hősök terére – percről percre március 15-éről

Friss előrejelzés: ilyen időjárás vár ránk hétfő estig

Friss előrejelzés: ilyen időjárás vár ránk hétfő estig

Hajnalig túlnyomóan derült, száraz idő várható, inkább csak a Dunántúl egyes részei felett lehet vasárnap némi gomolyfelhőzet. Hajnaltól azonban északnyugat felől magasszintű felhők vonulnak fel, majd meg is vastagszik a felhőzet. Az ország északnyugati felén helyenként fordulhat elő jellemzően gyenge zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 15 és 18 fok között valószínű, de a Rábától nyugatra pár fokkal hűvösebb lesz - közölte a HungaroMet.

Israel launches 'wide-scale' strikes on Iran as Trump says US not ready to make deal to end war

