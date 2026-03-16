nyár zápor zivatar időjárás esernyő futó ember fák park
Nyitókép: Pixabay

Így jön az eső és a lehűlés – térképes előrejelzés a következő napokra

Infostart / MTI

Kissé visszaesik a hőmérséklet csúcsértéke a jövő hét elején és a borult, felhős, szeles időben nő az eső, zápor esélye is. A hét második felében változóan felhős idő mellett már csak elszórtan lehet eső.

Hétfő délutánig a Tiszántúlon még derült lesz az ég, másutt azonban északnyugat felől magasszintű felhők vonulnak fel, majd meg is vastagszik a felhőzet. Az ország északnyugati felén helyenként fordulhat elő jellemzően gyenge zápor. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon átmenetileg meg is erősödik. A csúcshőmérséklet többnyire 15 és 18 fok között valószínű, de a Rábától nyugatra pár fokkal hűvösebb lesz – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A várható időjárás hétfő délelőtt, délután és este:

Kedden északnyugat felől csökken a felhőzet, a Dunántúlon általában napos, gomolyfelhős idő várható, míg keleten erősen felhős vagy borult marad az ég. Szórványosan eső, zápor előfordulhat. Az északi, északkeleti szelet nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A minimum általában 2 és 7 fok között alakul, de a szélvédett részeken gyenge fagy előfordulhat. A csúcshőmérséklet jellemzően 10 és 17 fok között változhat, de főleg az Északi-középhegységben hűvösebb lehet az idő.

Szerdán általában erősen felhős idő valószínű, majd északkelet, észak felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Éjszaka nagyobb területen, napközben már csak kevés helyen - főleg délnyugaton, délen - lehet eső, zápor. Az északkeleti, keleti szelet továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik. A minimum 1 és 6, a csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakulhat.

Csütörtökön a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre lehet számítani, csapadék nem valószínű. Az északkeleti, keleti szelet továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik. A minimum mínusz 3 és plusz 6, a csúcshőmérséklet 11 és 16 fok között alakulhat.

Pénteken változóan felhős idő várható általában többórás napsütéssel, de helyenként lehet záporeső. Az északkeleti, keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között valószínű.

Szombaton változóan felhős idő valószínű általában többórás napsütéssel, de helyenként előfordulhat zápor. A keleti, északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban mínusz 3 és plusz 6, délután 10 és 15 fok között alakul.

Vasárnap változóan felhős idő valószínű általában többórás napsütéssel, de helyenként zápor kialakulhat. A keleti, délkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között valószínű.

Teljesen megbénult az olajexport, miután egy iráni dróntámadás következtében lángok csaptak fel az Egyesült Arab Emírségek egyik legnagyobb olajkikötőjében, a Fudzsaira terminálon. Amerikában a benzinárak 23%-ot ugrottak a közel-keleti háború kezdete óta. A bagdadi amerikai nagykövetséget is dróntámadás érte, az épületet két kamikaze-drón találta el, sérültekről egyelőre nincs hír. Donald Trump nem hajlandó békét kötni, amíg Irán fel nem adja nukleáris törekvéseit, az amerikai elnök emellett azt is belengette, hogy az első számú iráni vezető talán már nincs is életben. Percről perce követjük az iráni háború eseményeit.

Volt, aki azonnal megnyerte a Cápákat, másoknál viszont a számok és a cégérték miatt maradt el az üzlet.

Also at the Dolby Theatre, Sinners' Michael B Jordan wins best actor and Hamnet's Jessie Buckley wins best actress.

2026. március 15. 11:52
Elképesztő mennyiségben nőtt a ragadozómadarak száma a Kárpát-medencében
2026. március 15. 08:51
20 milliárd forintnyi adomány, ami a kukában is végezhette volna
