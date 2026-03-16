Traffic signs at the road construction site
Nyitókép: majorosl/Getty Images

Hétfőn hosszú időre felbolydul Budapest egyik fontos útvonalának közlekedése

A Pozsonyi utca és az István út több szakaszban újul majd meg teljesen, ennek hétfőn, március 16-án indul az első üteme.

Március 16-án, hétfőn elindul az Újpest közlekedését meghatározó útfelújítás az István úton és a Pozsonyi utcában – írja sajtóközleményében a BKK.

A kivitelező már átvette a munkaterületet, és megkezdte az előkészületeket. A beruházás hónapokra jelentősen átalakítja a forgalmi rendet: az első ütemben a Pozsonyi utca Madridi út és Tél utca közötti szakaszán – mindkét oldalon –, valamint a Pozsonyi utca Árpád út és Tél utca közötti részén, az Újpest-központ felé vezető oldalon a szélső forgalmi sávban kell ideiglenesen forgalomkorlátozásokra és hosszabb menetidőre számítani.

Az felújított István út és Pozsonyi utca látványterve. Forrás: BKK

A kivitelezés 2026. március 16-án, hétfőn kezdődik, és több ütemben valósul meg; a Pozsonyi utca–Tél utca csomópont külön ütemben újul meg. A munkák forgalomkorlátozásokkal és -változásokkal járnak, ezért minden arra közlekedőnek hosszabb menetidőre kell számítania.

A felújítás ideje alatt az István út és a Pozsonyi utca mindkét irányban járható marad. Az egyes ütemekben külön-külön vagy a belső, vagy a külső sávokat zárják le, az ütemváltások idején további átmeneti forgalmi korlátozások is várhatók. A gyalogos- és kerékpáros átvezetések végig biztosítottak lesznek.

A hétfőn kezdődő első ütemben:

  • a Pozsonyi utca déli, Madridi utca és Tél utca közötti szakaszán mindkét oldalon lezárják a szélső sávot, a forgalom irányonként egy-egy sávon haladhat, a keleti oldalon a becsatlakozó utcák (Chinoin utca, Lebstück Mária utca és Anonymus utca) zsákutcák lesznek, a nyugati oldalon lévő szervizút folyamatosan megközelíthető marad;
  • a Pozsonyi utca északi, Tél utca és Árpád út közötti szakaszán északi irányban, Újpest-központ felé a szélső forgalmi sávot zárják le; ezen a szakaszon a forgalom egy sávon haladhat, a Munkásotthon utca szintén zsákutca lesz.

Az érintett buszmegállókat – az Angyalföld kocsiszín megállóhelyet mindkét irányban – ideiglenesen áthelyezik 45-50 méterrel előrébb.

Az első ütem forgalomkorlátozásai nem érintik a villamosközlekedést. Sőt, a BKK április közepétől megerősíti az Újpest és Angyalföld közötti kötöttpályás tengelyt. Ennek keretében a reggeli és délutáni csúcsidőszakban a 12-es villamosok a Lehel térig közlekednek, így közvetlen, átszállásmentes kapcsolatot biztosítanak Rákospalota és Angyalföld között. A 14-es villamos menetrendje nem változik. A 14-es és a meghosszabbított 12-es villamos együtt a mainál sűrűbb eljutást biztosít csúcsidőben Újpest és a Lehel tér között, ezért az útfelújítás idején érdemes a villamosokat választani. A villamosforgalom ideiglenes korlátozására csak később, a nyári időszakban kell számítani.

Az újpesti felújíytás miatt korlátozott útszakaszok. Forrás: BKK
Az újpesti felújíytás miatt korlátozott útszakaszok. Forrás: BKK

Minden a március 15-i eseményekről

Rendzavarás nélkül lezajlottak az ünnepi megemlékezések
Reggel katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében a budapesti Kossuth téren felvonták a nemzeti zászlót. Fél tizenkettőkor elindult el a Békemenet a Margit hídon át a Kossuth tér felé. Kiderült: az ottani ünnepségen Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Nemzeti Menet résztvevői a Deák térről a Hősök terére vonultak, ahol negyed ötkor kezdődött a színpadi műsor. Magyar Péter öt óra után lépett színpadra. A napot biztonsági szempontból Kovács Zoltán foglalta össze vasárnap este.
 

Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, Iránt és Izraelt is súlyos csapás érte – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Teljesen megbénult az olajexport, miután egy iráni dróntámadás következtében lángok csaptak fel az Egyesült Arab Emírségek egyik legnagyobb olajkikötőjében, a Fudzsaira terminálon. Amerikában a benzinárak 23%-ot ugrottak a közel-keleti háború kezdete óta. A bagdadi amerikai nagykövetséget is dróntámadás érte, az épületet két kamikaze-drón találta el, sérültekről egyelőre nincs hír. Donald Trump nem hajlandó békét kötni, amíg Irán fel nem adja nukleáris törekvéseit, az amerikai elnök emellett azt is belengette, hogy az első számú iráni vezető talán már nincs is életben. Percről perce követjük az iráni háború eseményeit.

Hatalmas kockázatvállalás a Cápák közöttben: olyan üzletbe tett 40 milliót az egyik Cápa, amiből a többiek azonnal kiszálltak

Volt, aki azonnal megnyerte a Cápákat, másoknál viszont a számok és a cégérték miatt maradt el az üzlet.

One Battle After Another wins six Oscars, including best picture

Also at the Dolby Theatre, Sinners' Michael B Jordan wins best actor and Hamnet's Jessie Buckley wins best actress.

