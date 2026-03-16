Nagyot kaszálhat, akinek van még ilyen bankjegye

Komoly összegekért kelnek el a papír 200 forintos egyes példányai a gyűjtői aukciókon, nem mindegy azonban, hogy milyen állapotban vannak és melyik sorozatból valók – írta meg az ATV.

A papír 200 forintos 2009 novemberében tűnt el a forgalomból, akkor vette át helyét a ma is használt érme. Eredetileg 50 millió darab volt forgalomban ebből a bankjegyből, a bevonása óta még mindig maradt belőle 2,8 milliárd forint értékben a lakosságnál. A Magyar Nemzeti Bank 2029 végéig még elfogadja beváltásra a bankjegyeket.

Ugyanakkor egy-egy különlegesebb darab névértékének 20-30-szorosát is elérheti egy aukción. Volt olyan példány, amely 1 millió forintért kelt el, ugyanakkor a gyűjtők szempontjai igen konkrétak. Számít, mikor bocsátották ki, ritka-e a sorszáma, az utolsó gyártási sorozathoz tartozik-e, és hogy hajtatlan állapotban maradt-e. Egy szép állapotban lévő, de nem hajtatlan papír 200-as is elérhet több ezer forintot – olvasható a cikkben.