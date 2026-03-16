INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.75
usd:
342.63
bux:
121207.35
2026. március 16. hétfő Henrietta
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Nyitókép: Facebook/Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

Hőkamerás drónnal ellenőrzik az embereket ebben a hazai erdőben

Infostart

Egy időben repülő drónokat használnak a szakemberek, be is mutatták, hogyan és miért.

A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. Tamási Erdészetének hivatásos vadászai, illetve az erdészet szakszemélyzete a zárt Gyulaji vadászterületen nagy erőfeszítéseket tesz a rendőrség munkatársaival közösen, hogy megakadályozzák a hullajtott agancsokat illegálisan gyűjtők területzavarása és lopása, a vadak üldözése ellen.

Mint a társaság Facebook-oldaláról kiderül, az elmúlt év pozitív tapasztalatai és sikerei alapján idén megerősítették és fokozták az ellenőrzéseket: egy időben indítanak több, hőkamerás drónt, amelyekkel kiszámíthatatlan rendszerességgel, a korábbiaknál sűrűbben ellenőrizve igyekszik a Gyulaj Zrt. az illegális agancsgyűjtést és a törvénytelen agancskereskedelmet felszámolni.

További cél a történelmi vadászterület háborítatlan békéjének, valamint a vadállatok nyugalmának fenntartása. Ezt a célt szolgálják az erdőben beállított kamerák is.

A vadrezervátum területén az afrikai sertéspestis betegség megelőzése miatt is rendszeresek az ellenőrzések. A törvénytelenül behatoló birtokháborítók szigorú hatósági eljárásokra és büntetőjogi következményekre számíthatnak – írták a bejegyzésben.

erdő

drón

agancs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 16. 08:20
2026. március 16. 07:00
×
×