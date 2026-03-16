Hőkamerás drónnal ellenőrzik az embereket ebben a hazai erdőben

A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. Tamási Erdészetének hivatásos vadászai, illetve az erdészet szakszemélyzete a zárt Gyulaji vadászterületen nagy erőfeszítéseket tesz a rendőrség munkatársaival közösen, hogy megakadályozzák a hullajtott agancsokat illegálisan gyűjtők területzavarása és lopása, a vadak üldözése ellen.

Mint a társaság Facebook-oldaláról kiderül, az elmúlt év pozitív tapasztalatai és sikerei alapján idén megerősítették és fokozták az ellenőrzéseket: egy időben indítanak több, hőkamerás drónt, amelyekkel kiszámíthatatlan rendszerességgel, a korábbiaknál sűrűbben ellenőrizve igyekszik a Gyulaj Zrt. az illegális agancsgyűjtést és a törvénytelen agancskereskedelmet felszámolni.

További cél a történelmi vadászterület háborítatlan békéjének, valamint a vadállatok nyugalmának fenntartása. Ezt a célt szolgálják az erdőben beállított kamerák is.

A vadrezervátum területén az afrikai sertéspestis betegség megelőzése miatt is rendszeresek az ellenőrzések. A törvénytelenül behatoló birtokháborítók szigorú hatósági eljárásokra és büntetőjogi következményekre számíthatnak – írták a bejegyzésben.