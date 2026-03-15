Az orosz külügyminisztérium sajtószolgálata által közzétett kép Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterről a Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott megbeszélése közben a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) külügyminiszteri találkozóján az észak-kínai Tiencsinben 2025. július 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Az orosz külügyminisztérium sajtószolgálata

Irán sajátos választ adott Donald Trump hadihajókkal történő fenyegetésére

Infostart

Az amerikai elnök szerint az olajpiac felborulása miatt sújtott országok közül többnek is hadihajót kellene vezényelnie a Közel-Keletre a Hormuzi-szoros felszabadítására.

Teherán kész vizsgálóbizottságot létrehozni a szomszédos országokkal közösen, hogy megállapítsák, ki a felelős az ott lakónegyedek, illetve civilek ellen intézett támadásokért – jelentette ki Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter vasárnap, tagadva egyúttal, hogy az iráni hadsereg ilyen támadásokat hajtott végre. A Perzsa-(Arab-)öböl menti országok előzőleg felszólították Iránt, hogy hagyjon fel a területük elleni támadásokkal, mert azok nem csak amerikai célpontokat értek.

Abbász Aragcsi – a Telegram üzenetküldő alkalmazásban lévő csatornája szerint – az al-Arabi al-Dzsadíd hírportálnak adott interjúban azt mondta, hogy Teherán az öböl menti országok közül többel van kapcsolatban, és üdvözöl bármilyen kezdeményezést, amely garantálhatja az Irán elleni izraeli-amerikai háború befejezését.

A Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett másik vasárnapi bejegyzése szerint Aragcsi közölte francia kollégájával, hogy az egyes országoknak tartózkodniuk kell minden, a közel-keleti konfliktust kiszélesítő lépéstől.

A bejegyzéssel arra reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök felszólított több országot, közöttük Franciaországot, hogy vezényeljen hajókat az Irán által blokád alá vett Hormuzi-szoros körzetébe.

A világ kőolaj- és cseppfolyósított földgáz szállítmányának mintegy egyötöde az Irán és Omán közötti szoroson halad át.

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i megemlékezések – percről percre az eseményekről

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i megemlékezések – percről percre az eseményekről
Reggel katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében a budapesti Kossuth téren felvonták a nemzeti zászlót. Fél tizenkettőkor elindult el a Békemenet a Margit hídon át a Kossuth tér felé. Kiderült: az ottani ünnepségen Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Nemzeti Menet résztvevői a Deák térről a Hősök terére vonultak, ahol negyed ötkor kezdődött a színpadi műsor. Magyar Péter öt óra után lépett színpadra.
 

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Magyar Péter: alattvaló, vagy magyar polgár? Ez volt a kérdés 1848-ban, és mai is ugyanez a kérdés

Toroczkai László: hárompárti lesz a következő parlament

Nagy Dávid: nem maradt más, minthogy a Kétfarkú Kutya Párt értelmes, szakmai vitákat folytasson

Dobrev Klára: "Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy"

Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, Iránt és Izraelt is súlyos csapás érte – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Teljesen megbénult az olajexport, miután egy iráni dróntámadás következtében lángok csaptak fel az Egyesült Arab Emírségek egyik legnagyobb olajkikötőjében, a Fudzsaira terminálon. Amerikában a benzinárak 23%-ot ugrottak a közel-keleti háború kezdete óta. A bagdadi amerikai nagykövetséget is dróntámadás érte, az épületet két kamikaze-drón találta el, sérültekről egyelőre nincs hír. Donald Trump nem hajlandó békét kötni, amíg Irán fel nem adja nukleáris törekvéseit, az amerikai elnök emellett azt is belengette, hogy az első számú iráni vezető talán már nincs is életben. Percről perce követjük az iráni háború eseményeit.

Sokkal közelebb a világháború, mint eddig hittük? A számok nem hazudnak, Magyarország újra a legnagyobb vesztesek között lehet

Mutatjuk 2026. 11. hetének legfontosabb, legérdekesebb, vagy éppen legelgondolkodtatóbb híreit, eseményeit Magyarországról és a nagyvilágból.

Iran has not asked for ceasefire and sees no reason for talks with US, Iranian minister says

Donald Trump had said Tehran wanted a deal but he felt the terms were "not good enough". Meanwhile, Iran continues to strike US allies in the Gulf as Israel targets western Iran.

