Meglepetés: Orbán Viktor „társaságot kapott” a Békemenet végére

Az állami megemlékezések keretében Orbán Viktor miniszterelnök a 11 órakor kezdődő fővárosi, Kossuth téri ünnepség végén fog felszólalni. Időközben kiderült, hogy nem ő lesz az egyetlen kormánytag, aki színpadra lép.

Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is arról tett közzé bejegyzést a Facebookon, hogy ma beszédre készül, még csiszolják a felszólalás szövegét. Előbbi a videójában azt mondta, hogy az elmúlt 35 évben most a legfontosabb, hogy mindenki kiálljon a legfontosabb dologért, „mindenki egyért, Magyarországért”.