Elmondták, mi vezetett a McLarenek kettős kieséséhez Kínában

A wokingiak mindkét versenyzője erős pozícióból várhatta volna a futamot: Piastri az ötödik, Norris pedig a hatodik helyről készült a rajtra, a Mercedesek és a Ferrarik mögül. A rajt előtti percekben azonban gyorsan rossz irányt vettek az események: Norris nem tudott elindulni a rajtrács felé, mivel egy erőforrással kapcsolatos aggodalom miatt a csapat a garázsban tartotta az autóját a felvezetés során. Piastri eközben még részt vett a rajt előtti előkészületekben, ám nem sokkal később a McLaren szerelői sietve visszavitték az autóját a garázsba.

Mivel a javításokkal nem készültek el időben, rajt nélkül kiestek.

Mindkét esetben elektromos jellegű gond merült fel, és a McLaren megerősítette, hogy nem ugyanaz a hiba okozta a két autó leállását – írta az f1vilag.hu a csapat közleménye alapján.

„Versenyzők vagyunk, és természetesen lesújtott minket, hogy nem tudtunk versenyezni, de továbbra is egységként dolgozunk együtt, miközben Japán felé tekintünk. Köszönjük a csapatnak és a szurkolóknak a támogatást” – írták.

(A nyitóképen Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője egy csapatmérnökkel beszélget a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Kínai Nagydíjának első szabadedzése előtt a sanghaji versenypályán 2026. március 13-án, két nappal a futam előtt.)