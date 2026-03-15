Új tengeri olaj- és gázlelőhelyekről tett bejelentést az Equinor. A felfedezések a Troll-mező és a Sleipner-mező térségében születtek – ezek Norvégia legfontosabb tengeri termelési központjai közé tartoznak. Mindkét lelőhely a meglévő, termelésre alkalmazott infrastruktúra közelében található, ami lehetővé teszi a gyors és költséghatékony fejlesztését az új lelőhelyeknek, ezáltal a gyors bekapcsolásukat a termelésbe – írta az Origo.

Az első felfedezés, a Byrding C a becslések szerint 4-8 millió hordó kitermelhető olajat tartalmaz. A készletet várhatóan a térségben már meglévő vagy tervezett infrastruktúra felhasználásával termelik ki.

A második felfedezést a Sleipner B platform fúrótornyáról végzett fúrás során tette a norvég energetikai vállalat. A lelőhely becslések szerint 5-9 millió hordónyi olajjal egyenértékű földgázt és kondenzátumot tartalmaz. A vállalat tervei szerint a kutat már áprilisban termelésbe állíthatják.

Az új eredmények az Equinor szerint igazolják azt a stratégiát, hogy érdemes kutatásokat végezni a már működő termelési központok körül.

A Sleipner egyébként kulcsfontosságú központ a Norvégiából Európába irányuló gázexport szempontjából.

A létesítmények több közeli mező gáztermelését fogadják és dolgozzák fel, majd a száraz földgázt vezetéken szállítják az olyan európai fogadóterminálokba, mint Zeebrugge, Easington és Draupner.