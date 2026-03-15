Offshore oil rig
Nyitókép: HUIZENG HU/Getty Images

Új olajkutak nyílhatnak Európában

Infostart

A norvég Equinor két, kereskedelmi szempontból is jelentős szénhidrogén-felfedezést jelentett be az Északi-tenger térségében. Jó hírnek számít, hogy a cég szerint az újonnan azonosított tartalékok viszonylag rövid idő alatt termelésbe vonhatók.

Új tengeri olaj- és gázlelőhelyekről tett bejelentést az Equinor. A felfedezések a Troll-mező és a Sleipner-mező térségében születtek – ezek Norvégia legfontosabb tengeri termelési központjai közé tartoznak. Mindkét lelőhely a meglévő, termelésre alkalmazott infrastruktúra közelében található, ami lehetővé teszi a gyors és költséghatékony fejlesztését az új lelőhelyeknek, ezáltal a gyors bekapcsolásukat a termelésbe – írta az Origo.

  • Az első felfedezés, a Byrding C a becslések szerint 4-8 millió hordó kitermelhető olajat tartalmaz. A készletet várhatóan a térségben már meglévő vagy tervezett infrastruktúra felhasználásával termelik ki.
  • A második felfedezést a Sleipner B platform fúrótornyáról végzett fúrás során tette a norvég energetikai vállalat. A lelőhely becslések szerint 5-9 millió hordónyi olajjal egyenértékű földgázt és kondenzátumot tartalmaz. A vállalat tervei szerint a kutat már áprilisban termelésbe állíthatják.

Az új eredmények az Equinor szerint igazolják azt a stratégiát, hogy érdemes kutatásokat végezni a már működő termelési központok körül.

A Sleipner egyébként kulcsfontosságú központ a Norvégiából Európába irányuló gázexport szempontjából.

A létesítmények több közeli mező gáztermelését fogadják és dolgozzák fel, majd a száraz földgázt vezetéken szállítják az olyan európai fogadóterminálokba, mint Zeebrugge, Easington és Draupner.

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i megemlékezések – percről percre az eseményekről

Reggel katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében a budapesti Kossuth téren felvonták a nemzeti zászlót. Fél tizenkettőkor elindult el a Békemenet a Margit hídon át a Kossuth tér felé. Kiderült: az ottani ünnepségen Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Nemzeti Menet résztvevői a Deák térről a Hősök terére vonultak, ahol negyed ötkor kezdődött a színpadi műsor. Magyar Péter öt óra után lépett színpadra.
 

