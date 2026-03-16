Jön az Apple nagy dobása, itt vannak a részletek a sosem látott iPhone-ról

Arról már korábban szivárogtak ki hírek, hogy a készüléket várhatóan iPhone Foldnak, vagy a legfrissebb információk szerint iPhone Ultrának fogják hívni, és bár iOS fut majd rajta, lesznek olyan funkciói, amik az iPadekre emlékeztetik majd a felhasználókat.

Most szintén a kínai közösségi oldalra, a Weibóra kerültek fel információk. A készülék a Digital Chat Station nevű szivárogtató szerint kap majd 256 és 512 GB-os, valamint 1 TB-os verziót. Előbbi ára 16 000 jüan lehet, a 256 GB-os változaté 18 000 jüan, míg a legerősebb tag 20 000 jüanos árcédulát kaphat. Ez nyers átszámítással 794 ezer, 893 ezer és 993 ezer forintot jelent, de ezek a számok inkább csak iránymutatásnak jók – írta a hvg.hu.

A nagy kérdés persze az, hogy a memóriaválság miként befolyásolhatja a hajlítható kijelzős iPhone-ok tömeggyártását és árazását.