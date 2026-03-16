Inog a kommunista rendszer Kubában, pártházat gyújtottak fel a tüntetők

Nyolcadik napja tartanak az eleinte még békés megmozdulások Kubában, amit az váltott ki, hogy a venezuelai olajszállítások elapadása következtében súlyos energiahiány lépett fel a szigetországban, és hosszú időre kikapcsolták a villanyt – írja a Miami Herald híradása nyomán az Index.

Szombat kora reggelre súlyosbodott a helyzet a Ciego de Ávila tartományban fekvő Morón városában, ahol tömegek vonultak az utcára rendszerellenes rigmusokat skandálva, majd megrohamozták a pártbizottság épületét és felgyújtották azt. Az épület ablakain bútorokat dobáltak ki, egyes hírek szerint a rendőrök egy embert meglőttek.

A Kubai Kommunista Párt regionális lapja erről úgy számolt be, hogy vandálok betörtek a pártbizottság moróni épületébe. A rendőrség öt embert előállított, egy részeg pedig elesett és összetörte magát. További videofelvételek tanúsága szerint a helyi rendőrőrsöt is megtámadták a demonstrálók, miközben Miguel Díaz-Canel pártfőtitkár távozását követelték.

⚠️⚠️El pueblo de Morón en las calles… la manifestación se trasladó hasta la estación de policías.



Esto a pocas horas de la comparecencia donde Díaz-Canel intentó exculparse por los apagones… la gente está cansada.

A pártfőtitkár közleményt adott ki, amely az Egyesült Államokat okolta az energiahelyzet elfajulásáért, miközben tárgyalásokat szorgalmazott a Trump-kormánnyal. Továbbá szabadon bocsátott 51 politikai foglyot, afféle gesztusként a nép és az Egyesült Államok felé.

Január eleje (Nicolás Maduro venezuelai elnök amerikai elfogása) óta egy csepp kőolaj sem érkezett Venezuelából Kubába, ezért súlyos üzemanyaghiány lépett fel az országban, és az áramszolgáltatás is gyakorlatilag összeomlott. A nép türelme egyre fogy, és amire a forradalom óta, tehát 67 éve nem volt példa, lázadoznak az emberek a rezsim ellen.

Jelentések szerint Le a diktatúrával! és Szabadságot! szövegű jelszavakat kiabál a tömeg Santiago de Cuba Micro 9 nevű negyedében, miközben szemeteskukákat gyújtanak fel.