Egy panelház Kubában, Havannában, egy hatalmas Che Guevara emlékművel az oldalán.
Inog a kommunista rendszer Kubában, pártházat gyújtottak fel a tüntetők

A közel hetven évnyi elnyomás és a venezuelai olajszállítás leállása zavargásokhoz vezetett a karibi szigeten. A havannai egyetem diákjai ülősztrájkba kezdtek, a Ciego de Ávila tartományban fekvő Morón városában pedig szombat hajnalban a tiltakozók felgyújtották a kommunista párt helyi székházát.

Nyolcadik napja tartanak az eleinte még békés megmozdulások Kubában, amit az váltott ki, hogy a venezuelai olajszállítások elapadása következtében súlyos energiahiány lépett fel a szigetországban, és hosszú időre kikapcsolták a villanyt – írja a Miami Herald híradása nyomán az Index.

Szombat kora reggelre súlyosbodott a helyzet a Ciego de Ávila tartományban fekvő Morón városában, ahol tömegek vonultak az utcára rendszerellenes rigmusokat skandálva, majd megrohamozták a pártbizottság épületét és felgyújtották azt. Az épület ablakain bútorokat dobáltak ki, egyes hírek szerint a rendőrök egy embert meglőttek.

A Kubai Kommunista Párt regionális lapja erről úgy számolt be, hogy vandálok betörtek a pártbizottság moróni épületébe. A rendőrség öt embert előállított, egy részeg pedig elesett és összetörte magát. További videofelvételek tanúsága szerint a helyi rendőrőrsöt is megtámadták a demonstrálók, miközben Miguel Díaz-Canel pártfőtitkár távozását követelték.

A pártfőtitkár közleményt adott ki, amely az Egyesült Államokat okolta az energiahelyzet elfajulásáért, miközben tárgyalásokat szorgalmazott a Trump-kormánnyal. Továbbá szabadon bocsátott 51 politikai foglyot, afféle gesztusként a nép és az Egyesült Államok felé.

Január eleje (Nicolás Maduro venezuelai elnök amerikai elfogása) óta egy csepp kőolaj sem érkezett Venezuelából Kubába, ezért súlyos üzemanyaghiány lépett fel az országban, és az áramszolgáltatás is gyakorlatilag összeomlott. A nép türelme egyre fogy, és amire a forradalom óta, tehát 67 éve nem volt példa, lázadoznak az emberek a rezsim ellen.

Jelentések szerint Le a diktatúrával! és Szabadságot! szövegű jelszavakat kiabál a tömeg Santiago de Cuba Micro 9 nevű negyedében, miközben szemeteskukákat gyújtanak fel.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke március 15-én kelt levelében arra szólította fel az uniós tagállamok vezetőit, hogy a közel-keleti konfliktus nyomán esetlegesen kialakuló migrációs hullám kezelésére a diplomácia minden rendelkezésre álló eszközét vessék be – számolt be a Contexte.

A rijádi védelmi minisztérium tájékoztatása szerint összesen 61 iráni kamikaze drón hatolt be az ország légterébe -

Sinners' Michael B Jordan wins best actor and Hamnet's Jessie Buckley wins best actress.

