ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.46
usd:
343.18
bux:
0
2026. március 16. hétfő Henrietta
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fényképet készítő nők a háború során megrongálódott egyik épület falára festett alkotás előtt a Kijev közelében fekvő Borodjankában 2022. november 13-án. A falfestményt feltehetően Banksy brit graffitiművész készítette.
Nyitókép: MTI/AP/Andrew Kravchenko

Egy évig tartó nyomozással deríthették ki, kicsoda a rejtélyes Banksy

Infostart

A Banksy néven alkotó graffitiművész évtizedek óta titokban tartja kilétét, lenyűgözve ezzel a rajongóit szerte a világon. Most, úgy tűnik, végéhez ért a hosszú ideje tartó „találd ki, ki vagyok” játék.

A Reuters azt írta, hogy munkatársai egy egy évig tartó nyomozással azonosították az utcaművészt: ő Robin Gunningham, aki a hírügynökség szerint most David Jones néven alkot.

A művész valódi kilétének felfedésére irányuló küldetésük során megvizsgálták a művész minden egyes önmagáról tett kijelentését, több mint egy tucat bennfentessel készítettek interjút, és korábban titkosított amerikai bírósági és rendőrségi dokumentumokat szereztek meg. Mark Stephens, a művész jogi képviselője úgy válaszolt, hogy nem cáfolta, de nem is erősítette meg az értesülést, azonban arra sürgette a Reuterst, hogy ne publikálja az információit, és azzal érvelt, hogy az sértené a művész magánéletét, megzavarná alkotómunkáját és potenciálisan veszélybe sodorná őt.

A hírügynökség csapata úgy szűkítette le a potenciális Banksy-k körét, hogy Ukrajnában – ahol a férfi 2022-ben hét falfestményt készített – több lakossal is beszélt, és bemutatta nekik a lehetséges alkotók fényképeit.

A bevándorlási dokumentáció szerint egy bizonyos David Jones ugyanazon a napon lépett be a háború sújtotta országba, mint a fotósok, és a születési dátuma megegyezik Robin Gunninghaméval. A nyomozásban részt vevők a 2000-es New York-i letartóztatási feljegyzéseket is megvizsgálták, amelyek Robin kézzel írott, aláírt vallomásának tűnnek – ezek akkor készültek, amikor letartóztatták egy Marc Jacobs reklám megrongálása miatt.

Robin Gunningham neve először a Mail On Sunday 2008-as vizsgálatában került komolyan szóba. A lap azt állította, hogy a férfi azonos egykori bristoli állami iskolás fiúval. Az újság egy 2004-ben Jamaicában készült fényképet közölt, amelyen egy férfi látható, akinek egy zacskó spray-s flakon van a lábánál – őt Gunninghamként azonosították.

A Bristol Live szerint a titokzatos alak valódi kilététől függetlenül vitathatatlan, hogy Banksy 1974-ben, nagyjából 52 évesen költözött Bristolba, és részt vett az 1980-as években Bristolban robbanásszerűen terjedő utcai művészeti mozgalomban, mielőtt befolyását Londonra, Los Angelesre és New Yorkra is kiterjesztette volna. A Celebrity Net Worth adatai szerint vagyonát 50 millió dollárra (39,6 millió fontra) becsülik – bár ennek nagy részét jótékonysági célokra fordítja, főként a munkásságáról szóló könyvek és dokumentumfilmek bevételeit tartva meg.

(A nyitóképen: Fényképet készítő nők a háború során megrongálódott egyik épület falára festett alkotás előtt a Kijev közelében fekvő Borodjankában 2022. november 13-án. A falfestményt feltehetően Banksy brit graffitiművész készítette.)

Kezdőlap    Külföld    Egy évig tartó nyomozással deríthették ki, kicsoda a rejtélyes Banksy

nyomozás

graffiti

banksy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Békemenet végén a Kossuth téren Orbán Viktor előtt Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Tisza Párt Nemzeti Menetének résztvevői a Hősök terére vonultak, ahol Magyar Péter tartott beszédet – a nap történései percről percre.
 

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Magyar Péter: alattvaló, vagy magyar polgár? Ez volt a kérdés 1848-ban, és ma is ugyanez a kérdés

Toroczkai László: hárompárti lesz a következő parlament

Nagy Dávid: nem maradt más, minthogy a Kétfarkú Kutya Párt értelmes, szakmai vitákat folytasson

Dobrev Klára: „Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy”

Tudósítóinktól: Felvidéken is megemlékeztek március 15-éről

VIDEÓ
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
16 napja tart a háború a Közel-Keleten, egyelőre semmi jele a konfliktus de-eszkalációjának. Ma éjjel intenzív támadás érte Szaúd-Arábiát, a Közel-Kelet egyik legerősebb gazdasági és katonai hatalmát, 60 iráni drónt lőttek le a légtérben. Amerikai források szerint Donald Trump elnök fontolgatja, hogy megszállja az iráni olajexportér nagyjáért felelős Harg-szigetet, ha Irán nem áll le a Hormuzi-szoros blokkolásával. Izrael állítólag még legalább három hét háborúval tervez. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A 98. Oscar-gála keretében 2026-ban 24 kategóriában adtak át díjakat. Mutatjuk a nyertesek listáját!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Also at the Dolby Theatre, Sinners' Michael B Jordan wins best actor and Hamnet's Jessie Buckley wins best actress.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 16. 07:10
Légitámadás érte Dubaj és Teherán repülőterét, hetekig még biztos eltart a háború
2026. március 16. 06:40
Irán: az Egyesült Államok már elismerte saját vereségét
×
×