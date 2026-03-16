Egy évig tartó nyomozással deríthették ki, kicsoda a rejtélyes Banksy

A Reuters azt írta, hogy munkatársai egy egy évig tartó nyomozással azonosították az utcaművészt: ő Robin Gunningham, aki a hírügynökség szerint most David Jones néven alkot.

A művész valódi kilétének felfedésére irányuló küldetésük során megvizsgálták a művész minden egyes önmagáról tett kijelentését, több mint egy tucat bennfentessel készítettek interjút, és korábban titkosított amerikai bírósági és rendőrségi dokumentumokat szereztek meg. Mark Stephens, a művész jogi képviselője úgy válaszolt, hogy nem cáfolta, de nem is erősítette meg az értesülést, azonban arra sürgette a Reuterst, hogy ne publikálja az információit, és azzal érvelt, hogy az sértené a művész magánéletét, megzavarná alkotómunkáját és potenciálisan veszélybe sodorná őt.

A hírügynökség csapata úgy szűkítette le a potenciális Banksy-k körét, hogy Ukrajnában – ahol a férfi 2022-ben hét falfestményt készített – több lakossal is beszélt, és bemutatta nekik a lehetséges alkotók fényképeit.

A bevándorlási dokumentáció szerint egy bizonyos David Jones ugyanazon a napon lépett be a háború sújtotta országba, mint a fotósok, és a születési dátuma megegyezik Robin Gunninghaméval. A nyomozásban részt vevők a 2000-es New York-i letartóztatási feljegyzéseket is megvizsgálták, amelyek Robin kézzel írott, aláírt vallomásának tűnnek – ezek akkor készültek, amikor letartóztatták egy Marc Jacobs reklám megrongálása miatt.

Robin Gunningham neve először a Mail On Sunday 2008-as vizsgálatában került komolyan szóba. A lap azt állította, hogy a férfi azonos egykori bristoli állami iskolás fiúval. Az újság egy 2004-ben Jamaicában készült fényképet közölt, amelyen egy férfi látható, akinek egy zacskó spray-s flakon van a lábánál – őt Gunninghamként azonosították.

A Bristol Live szerint a titokzatos alak valódi kilététől függetlenül vitathatatlan, hogy Banksy 1974-ben, nagyjából 52 évesen költözött Bristolba, és részt vett az 1980-as években Bristolban robbanásszerűen terjedő utcai művészeti mozgalomban, mielőtt befolyását Londonra, Los Angelesre és New Yorkra is kiterjesztette volna. A Celebrity Net Worth adatai szerint vagyonát 50 millió dollárra (39,6 millió fontra) becsülik – bár ennek nagy részét jótékonysági célokra fordítja, főként a munkásságáról szóló könyvek és dokumentumfilmek bevételeit tartva meg.

(A nyitóképen: Fényképet készítő nők a háború során megrongálódott egyik épület falára festett alkotás előtt a Kijev közelében fekvő Borodjankában 2022. november 13-án. A falfestményt feltehetően Banksy brit graffitiművész készítette.)