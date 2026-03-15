Ilyen látványosan alakult át a hazai villamosenergia-rendszer

Az elmúlt években látványos átalakuláson ment keresztül a magyar villamosenergia-rendszer, a változások egyik legfontosabb mozgatórugója a megújuló energiaforrások gyors térnyerése – mondta Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.

Az elmúlt öt évben átlagosan stabilan 48 ezer GWh volt a magyarországi áramfogyasztás évente, azonban az utóbbi 12 évben a teljes felhasználás szempontjából növekedés volt tapasztalható. 2014-ben ugyanis még csak 43 ezer GWh volt a felhasználás, ehhez képest 13 százalék a növekmény. A következő években további emelkedés várható – tette hozzá Olekszij Anton. A teljes villamosenergia-felhasználáson belül emellett nőtt a végső energiafelhasználás aránya: míg 2014-ben az összes energia 86 százaléka jutott el a fogyasztókhoz, addig 2025-re ez az arány már 91 százalékos volt.

Változás volt hazánkban a termelés területén is, a 2025-ös közel 39 ezer GWh termelés a 2014-es szinthez képest 34 százalékos emelkedést jelent. Ebben nagy szerepet játszik a megújuló energiát termelő források telepítése.

2014-ben a hazai termelés a felhasználás 69 százalékát biztosította, mára már 81 százalékát

– emelte ki Olekszij Anton.

A megújuló energiaforrások területén tapasztalt növekedés főleg a napenergiából származó áramtermelésnek köszönhető. Itt főleg a kisebb háztartási naperőművek terén volt növekedés, de felgyorsultak az ipari napenergia területén történt beruházások is. Az elemző hozzátette: míg 2014-ben a megújuló energiaforrásokból a megtermelt áram 11 százaléka származott, addig 2025-ben már 30 százaléka. A napenergia ezen belül 26 százalékot adott.

Mindeközben

ugyan volumen szintjén növekszik a hazánkba importált áram mennyisége, de az importarány csökkent, 19 százalékra.

Az export tekintetében növekedést lehetett elkönyvelni, a 2025-ös 14 ezer gigawattórányi export 2014-hez képest kétszeres, 2024-hez képest pedig 20 százalékos növekedést jelent – magyarázta Olekszij Anton, hozzátéve, hogy várhatóan egyre többet fogunk tudni exportálni.