2026. március 15. vasárnap Kristóf
Egy 50 kWh teljesítményű napelemes rendszert alakított ki a BKV a Baross kocsiszínben, a zöldenergiával évi több millió forinttal is csökkenhet a telephely villanyszámlája - közölte a társaság.
Ilyen látványosan alakult át a hazai villamosenergia-rendszer

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A változások egyik legfontosabb mozgatórugója a megújuló energiaforrások gyors térnyerése. Nagy szerepet kapnak ebben a napelemek. A részletekről Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője beszélt az InfoRádióban.

Az elmúlt években látványos átalakuláson ment keresztül a magyar villamosenergia-rendszer, a változások egyik legfontosabb mozgatórugója a megújuló energiaforrások gyors térnyerése – mondta Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.

Az elmúlt öt évben átlagosan stabilan 48 ezer GWh volt a magyarországi áramfogyasztás évente, azonban az utóbbi 12 évben a teljes felhasználás szempontjából növekedés volt tapasztalható. 2014-ben ugyanis még csak 43 ezer GWh volt a felhasználás, ehhez képest 13 százalék a növekmény. A következő években további emelkedés várható – tette hozzá Olekszij Anton. A teljes villamosenergia-felhasználáson belül emellett nőtt a végső energiafelhasználás aránya: míg 2014-ben az összes energia 86 százaléka jutott el a fogyasztókhoz, addig 2025-re ez az arány már 91 százalékos volt.

Változás volt hazánkban a termelés területén is, a 2025-ös közel 39 ezer GWh termelés a 2014-es szinthez képest 34 százalékos emelkedést jelent. Ebben nagy szerepet játszik a megújuló energiát termelő források telepítése.

2014-ben a hazai termelés a felhasználás 69 százalékát biztosította, mára már 81 százalékát

– emelte ki Olekszij Anton.

A megújuló energiaforrások területén tapasztalt növekedés főleg a napenergiából származó áramtermelésnek köszönhető. Itt főleg a kisebb háztartási naperőművek terén volt növekedés, de felgyorsultak az ipari napenergia területén történt beruházások is. Az elemző hozzátette: míg 2014-ben a megújuló energiaforrásokból a megtermelt áram 11 százaléka származott, addig 2025-ben már 30 százaléka. A napenergia ezen belül 26 százalékot adott.

Mindeközben

ugyan volumen szintjén növekszik a hazánkba importált áram mennyisége, de az importarány csökkent, 19 százalékra.

Az export tekintetében növekedést lehetett elkönyvelni, a 2025-ös 14 ezer gigawattórányi export 2014-hez képest kétszeres, 2024-hez képest pedig 20 százalékos növekedést jelent – magyarázta Olekszij Anton, hozzátéve, hogy várhatóan egyre többet fogunk tudni exportálni.

Elemző: egyre nehezebben viselik az áram- és fűtéskimaradásokat az ukránok
A Kijevet és más ukrán településeket ért orosz légitámadások után egy-két hétnek el kell telnie, mire jobb lesz a helyzet, de várhatóan akkor sem lesz teljes a hőtermelés, legfeljebb 60-70 százalékos – mondta az InfoRádióban Olekszij Anton. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője hozzátette: azzal, hogy az oroszok az áramátviteli rendszereket támadják, Ukrajnában egyszerűen nem tudják áthozni az áramot egyik helyről a másikra.
Megérkezett az izraeli hadsereg jelentése arról, hogy áll Irán lefegyverzése

Az izraeli hadsereg (IDF) vasárnapi tájékoztatója szerint Irán katonai-ipari komplexumának újjáépítése évekbe telne, még ha a háború azonnal véget is érne. Az izraeli és amerikai légicsapások az iráni katonai infrastruktúra jelentős részét megsemmisítették. Ugyanakkor Teherán rakétaindító kapacitásainak gyors újjáépítési képessége továbbra is komoly aggodalomra ad okot - tudósított a The Jerusalem Post.

91 éves korában elhunyt Lőte Attila, Jászai Mari-díjas színművész

A Szegeden született művész 1957-ben végzett a Színművészeti Főiskolán.

Iran has not asked for ceasefire and sees no reason for talks with US, Iranian minister says

Donald Trump had said Tehran wanted a deal but he felt the terms were "not good enough". Meanwhile, Iran continues to strike US allies in the Gulf as Israel targets western Iran.

2026. március 15. 12:24
Leépít a nálunk is jelen lévő autóipari beszállító, 22 ezer embert küld el
2026. március 14. 18:57
Magyarországon gyorsabb az éghajlatváltozás, de kezdünk hozzászokni
