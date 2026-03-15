Kikaptak Willi Orbánék – állás

A találkozót – melyen Orbán végig a pályán volt – Deniz Undav 56. percben szerzett gólja döntötte el.
A Gulácsi Pétert sérülés miatt továbbra is nélkülöző lipcseiek így maradtak az ötödik helyen és lépéshátrányba kerültek a Stuttgarttal szemben, mely ezzel a három pont előzi meg őket a negyedik helyen.
Bundesliga, 26. forduló:
VfB Stuttgart-RB Leipzig 1-0 (0-0)
Werder Bremen-FSV Mainz 05 0-2 (0-1)
SC Freiburg-Union Berlin 0-1 (0-0)
Az állás
1. Bayern München 26 93-25 67 pont
2. Borussia Dortmund 26 55-26 58
3. TSG Hoffenheim 26 54-34 50
4. VfB Stuttgart 26 51-34 50
5. RB Leipzig 26 48-35 47
6. Bayer Leverkusen 26 49-33 45
7. Eintracht Frankfurt 26 49-49 38
8. SC Freiburg 26 37-43 34
9. Union Berlin 26 31-42 31
10. FC Augsburg 26 31-45 31
11. Hamburger SV 26 29-37 30
12. Borussia Mönchengladbach 26 30-43 28
13. FSV Mainz 05 26 31-41 27
14. 1. FC Köln 26 35-44 25
15. Werder Bremen 26 29-47 25
16. St. Pauli 26 23-42 24
17. VfL Wolfsburg 26 35-56 21
18. FC Heidenheim 26 24-58 14
(A nyitóképen: Willi Orbán és Deniz Undav küzd a labdáért a Bundesliga Stuttgart–RB Leipzig mérkőzésén az MHPArenában, Stuttgartban, Németországban, 2026. március 15-én.)