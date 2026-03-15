2026. március 15. vasárnap
Willi Orbán (RB Leipzig ) and Deniz Undav (VfB Stuttgart ) battle for the ball during Matchday 26 1.Bundesliga: Stuttgart and RB Leipzig at MHPArena, Stuttgart, Germany on March 15 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Kikaptak Willi Orbánék – állás

Infostart / MTI

A Willi Orbánnal felálló RB Leipzig 1-0-ra kikapott a Stuttgart vendégeként a német labdarúgó-bajnokság 26. fordulójának vasárnapi rangadóján.

A találkozót – melyen Orbán végig a pályán volt – Deniz Undav 56. percben szerzett gólja döntötte el.

A Gulácsi Pétert sérülés miatt továbbra is nélkülöző lipcseiek így maradtak az ötödik helyen és lépéshátrányba kerültek a Stuttgarttal szemben, mely ezzel a három pont előzi meg őket a negyedik helyen.

Bundesliga, 26. forduló:

VfB Stuttgart-RB Leipzig 1-0 (0-0)

Werder Bremen-FSV Mainz 05 0-2 (0-1)

SC Freiburg-Union Berlin 0-1 (0-0)

Az állás

1. Bayern München 26 93-25 67 pont

2. Borussia Dortmund 26 55-26 58

3. TSG Hoffenheim 26 54-34 50

4. VfB Stuttgart 26 51-34 50

5. RB Leipzig 26 48-35 47

6. Bayer Leverkusen 26 49-33 45

7. Eintracht Frankfurt 26 49-49 38

8. SC Freiburg 26 37-43 34

9. Union Berlin 26 31-42 31

10. FC Augsburg 26 31-45 31

11. Hamburger SV 26 29-37 30

12. Borussia Mönchengladbach 26 30-43 28

13. FSV Mainz 05 26 31-41 27

14. 1. FC Köln 26 35-44 25

15. Werder Bremen 26 29-47 25

16. St. Pauli 26 23-42 24

17. VfL Wolfsburg 26 35-56 21

18. FC Heidenheim 26 24-58 14

(A nyitóképen: Willi Orbán és Deniz Undav küzd a labdáért a Bundesliga Stuttgart–RB Leipzig mérkőzésén az MHPArenában, Stuttgartban, Németországban, 2026. március 15-én.)

Rendzavarás nélkül lezajlottak az ünnepi megemlékezések
Minden a március 15-i eseményekről

Rendzavarás nélkül lezajlottak az ünnepi megemlékezések
Reggel katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében a budapesti Kossuth téren felvonták a nemzeti zászlót. Fél tizenkettőkor elindult el a Békemenet a Margit hídon át a Kossuth tér felé. Kiderült: az ottani ünnepségen Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Nemzeti Menet résztvevői a Deák térről a Hősök terére vonultak, ahol negyed ötkor kezdődött a színpadi műsor. Magyar Péter öt óra után lépett színpadra. A napot biztonsági szempontból Kovács Zoltán foglalta össze vasárnap este.
 

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Magyar Péter: alattvaló, vagy magyar polgár? Ez volt a kérdés 1848-ban, és ma is ugyanez a kérdés

Toroczkai László: hárompárti lesz a következő parlament

Nagy Dávid: nem maradt más, minthogy a Kétfarkú Kutya Párt értelmes, szakmai vitákat folytasson

Dobrev Klára: "Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy"

VIDEÓ
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, Iránt és Izraelt is súlyos csapás érte – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában

Israel says it still has thousands of targets in Iran, as Trump and Starmer discuss Strait of Hormuz

