WASHINGTON, DC - FEBRUARY 26: British Prime Minister Keir Starmer (R) talks with Britains ambassador to the United States Peter Mandelson during a welcome reception at the ambassadors residence on February 26, 2025 in Washington, DC. British Prime Minister Keir Starmer is on his first visit to Washington since US President Donald Trump returned to the White House. Starmers trip comes shortly after he announced an increase in UK defence spending, ostensibly as a signal to Trump that the UK is prepared to bolster Europes security, and as he aims to broker a fair peace deal for Ukraine amid Trumps warming relations with Russia. (Photo by Carl Court/Getty Images)
Nyitókép: Carl Court/Getty Images

A kormányfőt is magával ránthatja a brit politika nagyágyúja

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Az Epstein-botrány továbbra is hullámokat vet Nagy-Britanniában. András volt herceg után letartóztatták a brit politika egykori nagyágyúját, Peter Mandelsont. A volt washingtoni nagykövetet is szabadlábra helyezték, de Andrással szemben óvadék ellenében.

Nagyon magasról nagyon mélyre esett Peter Mandelson – Lord Mandelson, a Tony Blair-féle „Új Munkáspárt” egyik főépítésze. A többszörös államtitkár, volt európai biztos és legutóbb washingtoni nagykövet feje felett már hónapok óta lebegett a kard, a pedofília miatt elítélt Jeffrey Espteinnel fenntartott közeli barátsága miatt.

Azt követően, hogy a rendőrök házkutatásokat tartottak a hónap elején Mandelson drága otthonaiban, hétfőn ismét kopogtattak az ajtaján és magukkal vitték egy 9 órán át tartó kihallgatásra. Azzal gyanúsítják, hogy államtitkárként bizalmas brit kormányzati és politikai információkat adott ki Epsteinnek (akivel barátságát azután is fenntartotta, hogy amerikai pénzembert először szexuális bűncselekmények miatt bebörtönözték majd kiengedték).

A megosztott információk közt voltak az Európai Uniónak a 2008-09-es pénzügyi válságra válaszul tervezett, többszáz milliárd eurós mentőcsomagjának a részletei, brit állami ingatlanok és földek tervezett eladásai és az akkori kormányfő, Gordon Brown lemondásának részletei.

A hivatali pozícióval való visszaélés bűntettét akár életfogytiglani börtönnel is lehet sújtani a briteknél, de kedd reggel Mandelson még csak gyanúsított volt. Viszont vele szigorúbban bántak, mint a hasonló cselekménnyel meggyanúsított egykori András herceggel. Mandelsont ugyanis óvadék ellenében helyezték szabadlábra, míg Andrew Mountbatten-Windsor – mindenféle korlátozás nélkül – szabadlábon várhatja a nyomozás alakulását.

Mandelsont az úgynevezett újabb Epstein-iratok, az amerikai Igazságügyminisztérium által kiadott emailek és más fájlok ügyében hallgatták ki. Az anyagok arra utalnak, hogy 2009-ben továbbított dokumentumokat a barátjának. Ő azonban tagadja, hogy bármi törvénybe ütközőt tett volna. Ezzel párhuzamosan bocsánatot kért Epstein áldozataitól és korábban azt mondta: sajnálja, hogy ismerte és kapcsolatban állt vele, de nem tudott szexuális és pedofil tetteiről.

A Mandelson-Epstein levelezésből kiderült, hogy barátságuk lefedte azt az időszakot, amikor Lord Mandelson közhivatalt viselt. Keir Starmer miniszterelnök, akit az ellenzék azért támad, mert annak ellenére nevezte ki a rutinos tárgyaló Mandelsont amerikai nagykövetnek, hogy tudott Epsteinnel fenntartott kapcsolatáról, először eltávolította a nagyköveti posztról, majd mosta a kezeit és kemény megjegyzések kíséretében elhatárolódott tőle.

Hiába ismételte, hogy a „mélységében” nem ismerte a viszonyt, még mindig téma, hogy mennyire megbízható az ítélőképessége, amiért kinevezte Mandelsont.

Az eddig fajsúlyos politikusnak számító Lord Mandelon, amellett, hogy Tony Blair volt kormányfő „intézőembere” volt, sok ellenséget szerzett saját pártján belül és az ellenzék köreiben is, amely követeli, hogy törvénnyel fosszák meg a kormányszerepe után adományozott főrendi címétől.

Starmer kormányfő eddig dacol a politikai viharral, de csütörtökön szembesülhet a választók véleményével, amikor időközi voksolást tartanak egy parlamenti mandátumért.

Taktikai lépésként a kormány csak a választás után hajlandó kiadni a 100 ezer fájt tartalmazó dossziét Mandelson kormányzati időszakáról.

nagy-britannia

andrás herceg

keir starmer

epstein-botrány

peter mandelson

