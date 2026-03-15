ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.44
usd:
344.62
bux:
121754.84
2026. március 15. vasárnap Kristóf
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevõi a Margit hídon az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján 2026. március 15-én. Középen Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Vonul a Békemenet a Kossuth térre – fotók

Infostart

A menet elején két nemzeti színű molinót visznek „Békemenet”, illetve „Nem leszünk ukrán gyarmat!” felirattal.

Elindult a Békemenet vasárnap fél tizenkettőkor a Margit híd budai hídfőjétől a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond majd beszédet a március 15-i díszünnepségen.

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) által szervezett Békemenet a Margit híd – Szent István körút – Nyugati tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca útvonalon vonul az Országházhoz, ahol az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendeznek állami ünnepséget.

A résztvevők a II. kerületi Elvis Presley téren gyülekeztek, a környező utcákat is megtöltötték a szimpatizánsok.

A tömegben a CÖF-CÖKA vezetőin kívül – mások mellett – látni lehetett Bóka János európai uniós ügyekért felelős minisztert, Nagy István agrárminisztert, Magyar Leventét, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárát, Menczer Tamást, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatóját, Deutsch Tamást, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetőjét, Szentkirályi Alexandrát, a Fidesz budapesti elnökét, Kubatov Gábort, a Fidesz pártigazgatóját, valamint Pataki Attila és Nagy Feró előadóművészt.

Kezdőlap    Belföld    Vonul a Békemenet a Kossuth térre – fotók

békemenet

civil összefogás fórum

választás 2026

március 15

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
percről percre

Vonul a Békemenet a Kossuth térre – képek
Reggel katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében a budapesti Kossuth téren felvonták a nemzeti zászlót. Három gyűlés, ebből két vonulásos esemény várható vasárnap Budapesten, színpadra áll Orbán Viktor és Magyar Péter. Rengeteg politikus üzent március 15-e alkalmából, a határokon túlról is. A Békemenet résztvevői 11.30-kor indultak el, az útvonalukon fiatalok üzeneteket festettek az aszfaltra. A miniszterelnök már a Kossuth téren van.
 

Meglepetés: Orbán Viktor „társaságot kapott" a Békemenet végére

Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én

A Magyar Turisztikai Ügynökség talált egy módszert, amellyel be tudja lőni a vasárnap Budapestre érkezők létszámát

Karácsony Gergely: átalakulóban a világ, új fejezet íródik most

Dobrev Klára: "Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy"

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat

Ellepték a magyar hírességek a Vigadót – ők kapták a legrangosabb kitüntetéseket

VIDEÓ
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása?
A választás tétje a szuverenitás megőrzése.
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön?
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi fordulat az európai nagyhatalomban: újraindíthatják az atomprogramot

Olaszország közel negyven évvel az utolsó atomerőművének bezárása után az atomenergia újbóli bevezetését fontolgatja - írja a Bloomberg. Erre azután került sor, hogy az ország energiaárai Európa legmagasabbjai közé emelkedtek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy bajban lehet rengeteg angol csapat: lassan minden befektető elmenekül, ez az oka

Az úgynevezett &quot;Wrexham-hatás&quot; nyomán külföldi befektetők tömegével vásárolnak klubokat. Ez a jelenség elszabaduló költségekhez és fenntarthatatlan működéshez vezet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel launches 'wide-scale' strikes on Iran as Trump says US not ready to make deal to end war

Israel and Iran traded strikes overnight, while missile and drone interceptions have been reported in Gulf states.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×