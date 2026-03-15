Vonul a Békemenet a Kossuth térre – fotók

Elindult a Békemenet vasárnap fél tizenkettőkor a Margit híd budai hídfőjétől a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond majd beszédet a március 15-i díszünnepségen.

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) által szervezett Békemenet a Margit híd – Szent István körút – Nyugati tér – Bajcsy-Zsilinszky út – Alkotmány utca útvonalon vonul az Országházhoz, ahol az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendeznek állami ünnepséget.

A résztvevők a II. kerületi Elvis Presley téren gyülekeztek, a környező utcákat is megtöltötték a szimpatizánsok.

A tömegben a CÖF-CÖKA vezetőin kívül – mások mellett – látni lehetett Bóka János európai uniós ügyekért felelős minisztert, Nagy István agrárminisztert, Magyar Leventét, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárát, Menczer Tamást, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatóját, Deutsch Tamást, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetőjét, Szentkirályi Alexandrát, a Fidesz budapesti elnökét, Kubatov Gábort, a Fidesz pártigazgatóját, valamint Pataki Attila és Nagy Feró előadóművészt.