A magyar hatóságok 317 veszélyes termékről küldtek riasztást a Safety Gate rendszerbe tavaly, amikor minden korábbinál több, 4671 figyelmeztetést regisztrált az uniós termékbiztonsági riasztási rendszer. Ezzel Magyarország a 6. helyet szerezte meg az európai országok között, olyan országokat megelőzve, mint Lengyelország, Ausztria vagy éppen Románia – ismertette közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A Safety Gate az Európai Unió által működtetett gyorsriasztási rendszer, amely lehetővé teszi a nem élelmiszer jellegű veszélyes termékekről szóló információk gyors megosztását a tagállamok között. Ennek köszönhetően a nemzeti hatóságok – így a magyar piacfelügyeleti hatóságok is – gyorsan képesek beavatkozni a fogyasztók védelme érdekében.

A 2025-ben benyújtott magyar riasztások 51 százaléka kozmetikumokra vonatkozott, amelyeket a 2022 márciusától tiltott BMHCA jelenléte miatt minősítettek veszélyesnek.

A BMHCA nevű mérgező anyag bőrszenzibilizációt okozhat, károsíthatja a reproduktív rendszert, valamint a születendő gyermekek egészségét. Ezt követték a díszvilágítási füzérek (22 százalék), amelyek áramütési és égési kockázatot jelentettek.

Harmadik helyen a játékok szerepelnek (14,5 százalék), amelyeknél egy-egy könnyen leváló alkatrész, illetve a szálas plüss játékok esetén a szálas töltőanyaghoz való hozzáférés fulladásveszélyt okozhat. A bejelentéssel érintett elektromos készülékek, például hajszárítók, hosszabbítók és USB-s töltők áramütési és égési kockázat miatt kerültek tiltólistára.

A harmadik országból származó termékek vizsgálata a tavaly ősszel bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési terv kiemelt prioritása.

Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok a továbbiakban is határozottan fellépnek a fogyasztók biztonságáért, és megteszik a szükséges hatósági intézkedéseket a veszélyes termékek forgalomból történő kivonása érdekében.