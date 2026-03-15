ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.44
usd:
344.62
bux:
121754.84
2026. március 15. vasárnap Kristóf
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Sean Justice/Getty Images

Veszélyes kozmetikumokat szűrtek ki a magyar hatóságok

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

2025-ben minden eddiginél több, összesen 4671 figyelmeztetést regisztrált az EU-s termékbiztonsági riasztási rendszer, ezzel Magyarország a 6. helyet szerezte meg az európai országok között – mondta az InfoRádióban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője.

A magyar hatóságok 317 veszélyes termékről küldtek riasztást a Safety Gate rendszerbe tavaly, amikor minden korábbinál több, 4671 figyelmeztetést regisztrált az uniós termékbiztonsági riasztási rendszer. Ezzel Magyarország a 6. helyet szerezte meg az európai országok között, olyan országokat megelőzve, mint Lengyelország, Ausztria vagy éppen Románia – ismertette közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A Safety Gate az Európai Unió által működtetett gyorsriasztási rendszer, amely lehetővé teszi a nem élelmiszer jellegű veszélyes termékekről szóló információk gyors megosztását a tagállamok között. Ennek köszönhetően a nemzeti hatóságok – így a magyar piacfelügyeleti hatóságok is – gyorsan képesek beavatkozni a fogyasztók védelme érdekében.

A 2025-ben benyújtott magyar riasztások 51 százaléka kozmetikumokra vonatkozott, amelyeket a 2022 márciusától tiltott BMHCA jelenléte miatt minősítettek veszélyesnek.

A BMHCA nevű mérgező anyag bőrszenzibilizációt okozhat, károsíthatja a reproduktív rendszert, valamint a születendő gyermekek egészségét. Ezt követték a díszvilágítási füzérek (22 százalék), amelyek áramütési és égési kockázatot jelentettek.

Harmadik helyen a játékok szerepelnek (14,5 százalék), amelyeknél egy-egy könnyen leváló alkatrész, illetve a szálas plüss játékok esetén a szálas töltőanyaghoz való hozzáférés fulladásveszélyt okozhat. A bejelentéssel érintett elektromos készülékek, például hajszárítók, hosszabbítók és USB-s töltők áramütési és égési kockázat miatt kerültek tiltólistára.

A harmadik országból származó termékek vizsgálata a tavaly ősszel bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési terv kiemelt prioritása.

Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok a továbbiakban is határozottan fellépnek a fogyasztók biztonságáért, és megteszik a szükséges hatósági intézkedéseket a veszélyes termékek forgalomból történő kivonása érdekében.

Kezdőlap    Belföld    Veszélyes kozmetikumokat szűrtek ki a magyar hatóságok

európai unió

fogyasztóvédelem

rangsor

szűrés

veszélyes

termék

nkfh

eitmann norbert

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az izraeli hadsereg (IDF) vasárnapi tájékoztatója szerint Irán katonai-ipari komplexumának újjáépítése évekbe telne, még ha a háború azonnal véget is érne. Az izraeli és amerikai légicsapások az iráni katonai infrastruktúra jelentős részét megsemmisítették. Ugyanakkor Teherán rakétaindító kapacitásainak gyors újjáépítési képessége továbbra is komoly aggodalomra ad okot - tudósított a The Jerusalem Post.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Szegeden született művész 1957-ben végzett a Színművészeti Főiskolán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Donald Trump had said Tehran wanted a deal but he felt the terms were "not good enough". Meanwhile, Iran continues to strike US allies in the Gulf as Israel targets western Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 15. 19:10
Nagy Dávid: nem maradt más, minthogy a Kétfarkú Kutya Párt értelmes, szakmai vitákat folytasson
2026. március 15. 18:52
Itt visszanézheti Magyar Péter március 15-i beszédét
×
×