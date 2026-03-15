INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtó képviselõinek nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozójára érkezésekor Koppenhágában 2025. október 2-án. Az Európai Politikai Közösség tagállamainak vezetõi félévente üléseznek.
Ukrajna újabb bevételi forrást talált

Ukrajna pénzügyi támogatást és technológiai együttműködést vár cserébe azért a segítségért, amelyet közel-keleti országoknak nyújt az iráni eredetű kamikaze drónok elleni védekezésben – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök külföldi újságíróknak adott nyilatkozatában, amelyet vasárnap tettek közzé.

Az elnök közölte, hogy Ukrajna szakértői csoportokat küldött a térségbe, amelyek feladata a drónfenyegetés elleni védelem felmérése és az elhárítási rendszerek működésének bemutatása. Zelenszkij szerint a három kiküldött csapat mindegyike több tucat szakemberből áll.

A Perzsa-öböl térségének államai jelentős mennyiségű légvédelmi rakétát használtak fel az iráni támadó drónok elleni védekezésben, ezért Kijev tapasztalatait kérik a drónok lelövésében. Ukrajna a háború során naponta küzd orosz dróntámadásokkal, amelyeket különféle eszközökkel, köztük kisebb, olcsóbb elfogó drónokkal és elektronikai zavaróberendezésekkel hárít el.

Zelenszkij korábban azt mondta, hogy világszerte csaknem egy tucat ország kérte Ukrajna segítségét az ilyen támadások elleni védekezésben. A héten közölte, hogy szakértői csoportokat küldtek Katarba, az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába, míg egy másik jelentés szerint ukrán szakemberek egy jordániai amerikai katonai bázison is jártak.

„Ez nem arról szól, hogy műveletekben vennénk részt. Nem állunk háborúban Iránnal” – mondta Zelenszkij. Hozzátette: a program célja „a védelem és annak alapos felmérése, miként lehet fellépni a Sahid drónok ellen”.

Az ukrán elnök szerint még tárgyalni kell arról, hogy Kijev pontosan mit kap a segítségért cserébe. „Őszintén szólva számunkra jelenleg mind a technológia, mind a finanszírozás fontos” – fogalmazott.

Az AFP hírügynökség tudósítása szerint Volodimir Zelenszkij egy kérdésre válaszolva arról is beszélt a nyilatkozatban, hogy

kész „bármilyen vezetővel együtt dolgozni Magyarországon, (...) feltéve, hogy olyasvalakiről van szó, aki nem (az orosz elnök, Vlagyimir) Putyin szövetségese.

A tudósítás szerint a szombaton adott interjúban az ukrán elnök kijelentette, hogy jelenleg „orosz kommunikációs tanácsadók tartózkodnak Magyarország területén, és a kormánynak segítenek a választási folyamatban”.

Zelenszkij kitért arra is, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindítását európai szövetségesei összekötötték a 90 milliárd eurós kölcsönnel, és „arra kényszerítettek, hogy állítsam vissza a Barátságot”. „Megmondtam a barátainknak Európában, hogy ezt zsarolásnak hívják” – tette hozzá.

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!
március 15.

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!
„Mi itt vagyunk, akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök, majd összegyűjtjük őket. Magyarország egy ezeréves állam, nem nekik való vidék” – a Kossuth téri állami megemlékezésen mondott beszédet a miniszterelnök a Békemenetről érkezett sokaság előtt. Azt is mondta, biztosan tudja: ukrán földre fognak lépni a nyugati katonák, „ez az, amitől meg kell védeni magunkat, ilyen körülmények között is vállalom, hogy megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének”. Szerinte április 12. választása: „én vagy Zelenszkij”.
 

Elindult a Nemzeti Menet a Hősök terére, hídfoglalást tart a Kutyapárt, zajlik a Mi Hazánk megemlékezése – percről percre

Itt visszanézheti Orbán Viktor március 15-i beszédét

Mindenre van válaszunk, itt a Lázárinfó 12 pontja – üzente Lázár János ünnepi beszédében

A Magyar Turisztikai Ügynökség talált egy módszert, amellyel be tudja lőni a vasárnap Budapestre érkezők létszámát

Karácsony Gergely: átalakulóban a világ, új fejezet íródik most

Dobrev Klára: "Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy"

Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Tagadja a külügyminiszter, hogy civilekre támadtak volna, a háború befejezéséről beszél az iráni vezető

Tagadja a külügyminiszter, hogy civilekre támadtak volna, a háború befejezéséről beszél az iráni vezető

Teherán kész vizsgálóbizottságot létrehozni a szomszédos országokkal közösen, hogy megállapítsák, ki a felelős az ott lakónegyedek, illetve civilek ellen intézett támadásokért - jelentette ki Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter vasárnap, tagadva egyúttal, hogy az iráni hadsereg ilyen támadásokat hajtott végre.

Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell

Eddig tartott a korai tavasz Magyarországon: kemény hidegfront töri ketté a jó időt, zivatarokra és fagyra is készülni kell

Hétfőn nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk, és megérkezik a hidegfront is.

Israel launches 'wide-scale' strikes on Iran as Trump says US not ready to make deal to end war

Israel launches 'wide-scale' strikes on Iran as Trump says US not ready to make deal to end war

Iran also launches new strikes at Israel, with the UAE saying it has intercepted further missiles and drones fired from Tehran.

2026. március 15. 14:37
Volodimir Zelenszkij keményen üzent Brüsszelnek – friss hír a Barátság újraindításáról
2026. március 15. 13:26
Reagált a Janaf a magyar-szlovák feljelentésre, kilenc olajszállítót is megemlített
