A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen az Országház elõtti Kossuth Lajos téren 2026. március 15-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor március 15-én: szabadság összefogásból szökhet szárba, és csak a szeretet erősítheti meg

Infostart

„Mi itt vagyunk, akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök, majd összegyűjtjük öket. Magyarország egy ezeréves állam, nem nekik való vidék.” A Kossuth téri állami megemlékezésen mond beszédet a miniszterelnök a Békemenetről érkezett sokaság előtt. Az t is mondta, biztosan tudja: „ukrán földre fognak lépni a nyugati katonák, „ez az, amitől meg kell védeni magunkat, ilyen körülmények között is vállalom, hogy megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének”. Szerinte április 12. választása: „én vagy Zelenszkij”.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth téren mondott beszédet március 15-én.

„Jól nézünk ki, és sokan vagyunk. Most vagyunk a legtöbben. Olyan sokan vagyunk, ha egymás vállára állnánk, Kapu Tibor felmászhatna a Nemzetközi Űrállomásra” – mondta a kormányfő.

Ennél jobb társaságot ezen a napon Budapesten nem lehet találni szerinte, de köszöntötte azokat is, akik ezúttal otthon maradtak.

„Egy magyarnak nem kell magyarázni, mi a szabadság, egymásra nézünk, tudjuk, hányadán állunk” – fogalmazott. Szerinte szabadság összefogásból szökhet szárba, és csak a szeretet erősítheti meg. Sohasem fogja megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza.

Figyelmeztetett: ma Brüsszel is magyarnak öltözött, de „mi, márciusiak sohasem törődünk bele, hogy a 12 pontból brüsszeli 12 pontot csináljanak a labancok”.

Megfogadta, nem adja fel 16 év alatt felépített kormányzati eredményeit, a családtámogatást, a rezsicsökkentést, és nem lesz szivárványos zászló sem a magyarból.

Megjegyezte: 1849-ben leverték a szabadságharcot, de 20 évvel később Deák Ferenc vezetésével kitárgyalták a békét, és megindult Magyarország történetének legnagyobb fejlődése.

„Ami ma ezt a várost a világ legszebb városává teszi, csak azért jöhetett létre, mert 1848-'49-ben megvívtuk a szabadságharcunkat, dicsőség a hősöknek” – mondta. Ünneplünk vesztes forradalmakat, de nem ment el az eszük; ma a győztes cári és bécsi udvarnak kéne ünnepelnie, de már nincs meg - tette hozzá. Az '56-os forradalmat leverő Szovjetunió sincs már itt, „de mi itt vagyunk, akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök, majd összegyűjtjük őket. Magyarország egy ezeréves állam, nem nekik való vidék” – fejtegette.

Ukrajnának is ugyanezt üzente: olajblokáddal, fenyegetéssel nem lehet Magyarországra ijeszteni, „aki a magyarokat meg akarja törni, jó néhány száz évvel korábban kell felkelnie” – jelentette ki. „Van elég bajotok a keleti fronton, miért támadtok bennünket? Adjátok ide az olajunkat, aztán guruljatok a furgonjaitokkal a nyugatiak pénzéért.”

Azt is elmondta: amíg ő a miniszterelnök, migránsokat sem engednek be az országba.

Arról is beszélt, hogy reng a föld a nyugati gazdaság alatt, egész ipari ágazatok szűntek meg, „nekünk is nehéz négy évünk volt, ez igazságtalan, mert jobbat érdemeltünk volna, nekünk kell megvédeni a gazdaságot olyan bajoktól, amit mások okoztak. De sikerült megvédeni a munkahelyeket, a családokat, a nyugdíjasokat és a rezsicsökkentésből, megcselekedtük, amit megkövetelt a haza” – hangoztatta.

Hallgatóságának elmondta: embert próbáló idők jönnek, Brüsszel magára vette az ukrán háborút, át is állt a hadigazdaságra. „Olyan próbatétel előtt állunk, amit a magamfajta vén csatalovak sem láttak” – rögzítette. Biztosan tudja: „ukrán földre fognak lépni a nyugati katonák”, „ez az, amitől meg kell védeni magunkat, ilyen körülmények között is vállalom, hogy megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének” – mondta Orbán Viktor, aki leszögezte: a magyarok nem Ukrajnáért fognak meghalni, hanem Magyarországért élni.

Április 12-én szerinte a magyarok döntenek, régóta tudja, mikor állnak a magyarok nehéz és fontos választás előtt.

„28 nap múlva sorsot választunk. Én is álltam már válaszút előtt. Álltam, amikor fiatalemberként hazaküldtük a szovjeteket. És álltam, amikor miniszterelnökként nemet mondtam a németeknek a migrációra. És álltam, amikor nemet mondtam Brüsszelnek is a migrációra. (...) Én vagy Zelenszkij? Kellő szerénységgel ajánlom magamat” – mondta a kormányfő.

Nem fogja hagyni, hogy nagy multik, Shellek és Ersték elvegyék a pénzt, és ki tudja, milyen pénzt ukránok Magyarországon mozgassanak.

Szerinte nyer a Fidesz, maradnak a bérek és az alacsony rezsi, nyernek a családok és azok is, akik nem a Fideszre szavaznak. „Ez a mi győzelmi tervünk” – szögezte le.

Orbán Viktor úgy látja, a magyarok pénzét akarják Brüsszelbe vinni, aztán Ukrajnába, kell a hitel, kell a tagállami fedezet, „nem elég a mi pénzünk, az unokáinké is kell nekik” – figyelmeztetett. „Amíg én vagyok a miniszterelnök, nem hagyom, hogy elvegyék, ami a tiétek, és ami nektek jár, nem hagyom, hogy kizsebeljék Magyarországot” – folytatta.

Leszögezte: 28 kemény nap áll előttük, nem annyi szavazat kell, mint négy éve, hanem több, meg kell újítani a háborúellenes szövetséget, nem plafon lesz a 3 millió szavazat, hanem a küszöb, a következő kormánynak pedig történelmi lesz a felelőssége.

Végül kijelentette: tiszta fej kell, hidegvér, biztos kéz, stratégiai nyugalom és tapasztalat, ami csak náluk van meg, csak a Fidesz és a KDNP tudja megadni azt a biztonságot, amire szükség van.

„Tudni, hogy így van, az egy dolog, elmenni, és szavazni egy másik. A tudás megvan, a szavazat még nincs. Az majd április 12-én lehet meg és meg is lesz, ha kímélet nélkül végigdolgozzuk a 28 napot. És akkor a Tisza folyó is visszanyeri a becsületét” – zárta ünnepi gondolatait a miniszterelnök.

Elindult a Nemzeti Menet a Hősök terére – percről percre március 15-éről

Mindenre van válaszunk, itt a Lázárinfó 12 pontja – üzente Lázár János ünnepi beszédében

A Magyar Turisztikai Ügynökség talált egy módszert, amellyel be tudja lőni a vasárnap Budapestre érkezők létszámát

Karácsony Gergely: átalakulóban a világ, új fejezet íródik most

Dobrev Klára: "Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy"

Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én

Friss előrejelzés: ilyen időjárás vár ránk hétfő estig

Hajnalig túlnyomóan derült, száraz idő várható, inkább csak a Dunántúl egyes részei felett lehet vasárnap némi gomolyfelhőzet. Hajnaltól azonban északnyugat felől magasszintű felhők vonulnak fel, majd meg is vastagszik a felhőzet. Az ország északnyugati felén helyenként fordulhat elő jellemzően gyenge zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 15 és 18 fok között valószínű, de a Rábától nyugatra pár fokkal hűvösebb lesz - közölte a HungaroMet.

Elképesztő programok lesznek vidéken is: több tucat művész és száz helyszín vár az Orgonák éjszakáján

Száz helyszínen lesznek programok, közöttük több tucat orgonaművész közreműködésével hangversenyek az idei Orgonák éjszakáján, pünkösd szombatján, május 23-án.

Israel launches 'wide-scale' strikes on Iran as Trump says US not ready to make deal to end war

Iran launches a new wave of strikes on Israel, as the UAE says it has intercepted further missiles and drones fired from Tehran.

