Orbán Viktor március 15-én: szabadság összefogásból szökhet szárba, és csak a szeretet erősítheti meg

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth téren mondott beszédet március 15-én.

„Jól nézünk ki, és sokan vagyunk. Most vagyunk a legtöbben. Olyan sokan vagyunk, ha egymás vállára állnánk, Kapu Tibor felmászhatna a Nemzetközi Űrállomásra” – mondta a kormányfő.

Ennél jobb társaságot ezen a napon Budapesten nem lehet találni szerinte, de köszöntötte azokat is, akik ezúttal otthon maradtak.

„Egy magyarnak nem kell magyarázni, mi a szabadság, egymásra nézünk, tudjuk, hányadán állunk” – fogalmazott. Szerinte szabadság összefogásból szökhet szárba, és csak a szeretet erősítheti meg. Sohasem fogja megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza.

Figyelmeztetett: ma Brüsszel is magyarnak öltözött, de „mi, márciusiak sohasem törődünk bele, hogy a 12 pontból brüsszeli 12 pontot csináljanak a labancok”.

Megfogadta, nem adja fel 16 év alatt felépített kormányzati eredményeit, a családtámogatást, a rezsicsökkentést, és nem lesz szivárványos zászló sem a magyarból.

Megjegyezte: 1849-ben leverték a szabadságharcot, de 20 évvel később Deák Ferenc vezetésével kitárgyalták a békét, és megindult Magyarország történetének legnagyobb fejlődése.

„Ami ma ezt a várost a világ legszebb városává teszi, csak azért jöhetett létre, mert 1848-'49-ben megvívtuk a szabadságharcunkat, dicsőség a hősöknek” – mondta. Ünneplünk vesztes forradalmakat, de nem ment el az eszük; ma a győztes cári és bécsi udvarnak kéne ünnepelnie, de már nincs meg - tette hozzá. Az '56-os forradalmat leverő Szovjetunió sincs már itt, „de mi itt vagyunk, akkor is, ha az égből százszámra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök, majd összegyűjtjük őket. Magyarország egy ezeréves állam, nem nekik való vidék” – fejtegette.

Ukrajnának is ugyanezt üzente: olajblokáddal, fenyegetéssel nem lehet Magyarországra ijeszteni, „aki a magyarokat meg akarja törni, jó néhány száz évvel korábban kell felkelnie” – jelentette ki. „Van elég bajotok a keleti fronton, miért támadtok bennünket? Adjátok ide az olajunkat, aztán guruljatok a furgonjaitokkal a nyugatiak pénzéért.”

Azt is elmondta: amíg ő a miniszterelnök, migránsokat sem engednek be az országba.

Arról is beszélt, hogy reng a föld a nyugati gazdaság alatt, egész ipari ágazatok szűntek meg, „nekünk is nehéz négy évünk volt, ez igazságtalan, mert jobbat érdemeltünk volna, nekünk kell megvédeni a gazdaságot olyan bajoktól, amit mások okoztak. De sikerült megvédeni a munkahelyeket, a családokat, a nyugdíjasokat és a rezsicsökkentésből, megcselekedtük, amit megkövetelt a haza” – hangoztatta.

Hallgatóságának elmondta: embert próbáló idők jönnek, Brüsszel magára vette az ukrán háborút, át is állt a hadigazdaságra. „Olyan próbatétel előtt állunk, amit a magamfajta vén csatalovak sem láttak” – rögzítette. Biztosan tudja: „ukrán földre fognak lépni a nyugati katonák”, „ez az, amitől meg kell védeni magunkat, ilyen körülmények között is vállalom, hogy megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének” – mondta Orbán Viktor, aki leszögezte: a magyarok nem Ukrajnáért fognak meghalni, hanem Magyarországért élni.

Április 12-én szerinte a magyarok döntenek, régóta tudja, mikor állnak a magyarok nehéz és fontos választás előtt.

„28 nap múlva sorsot választunk. Én is álltam már válaszút előtt. Álltam, amikor fiatalemberként hazaküldtük a szovjeteket. És álltam, amikor miniszterelnökként nemet mondtam a németeknek a migrációra. És álltam, amikor nemet mondtam Brüsszelnek is a migrációra. (...) Én vagy Zelenszkij? Kellő szerénységgel ajánlom magamat” – mondta a kormányfő.

Nem fogja hagyni, hogy nagy multik, Shellek és Ersték elvegyék a pénzt, és ki tudja, milyen pénzt ukránok Magyarországon mozgassanak.

Szerinte nyer a Fidesz, maradnak a bérek és az alacsony rezsi, nyernek a családok és azok is, akik nem a Fideszre szavaznak. „Ez a mi győzelmi tervünk” – szögezte le.

Orbán Viktor úgy látja, a magyarok pénzét akarják Brüsszelbe vinni, aztán Ukrajnába, kell a hitel, kell a tagállami fedezet, „nem elég a mi pénzünk, az unokáinké is kell nekik” – figyelmeztetett. „Amíg én vagyok a miniszterelnök, nem hagyom, hogy elvegyék, ami a tiétek, és ami nektek jár, nem hagyom, hogy kizsebeljék Magyarországot” – folytatta.

Leszögezte: 28 kemény nap áll előttük, nem annyi szavazat kell, mint négy éve, hanem több, meg kell újítani a háborúellenes szövetséget, nem plafon lesz a 3 millió szavazat, hanem a küszöb, a következő kormánynak pedig történelmi lesz a felelőssége.

Végül kijelentette: tiszta fej kell, hidegvér, biztos kéz, stratégiai nyugalom és tapasztalat, ami csak náluk van meg, csak a Fidesz és a KDNP tudja megadni azt a biztonságot, amire szükség van.

„Tudni, hogy így van, az egy dolog, elmenni, és szavazni egy másik. A tudás megvan, a szavazat még nincs. Az majd április 12-én lehet meg és meg is lesz, ha kímélet nélkül végigdolgozzuk a 28 napot. És akkor a Tisza folyó is visszanyeri a becsületét” – zárta ünnepi gondolatait a miniszterelnök.