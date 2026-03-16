2026. március 16. hétfő Henrietta
BYD Seal típusú elektromos autó a BYD autóátadó ünnepségén a Puskás Arénában 2024. február 23-án. A világ legnagyobb elektromos autógyártójának számító kínai vállalat több milliárd eurós, több ezer új munkahelyet létrehozó óriásberuházással Szegeden épít gyárat.
Szinte hihetetlen, ami a használt autók piacán történt

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A használt e-autók átlagára éves szinten jelentősen csökkent, mindeközben az alternatív meghajtású autók használtpiaci kínálata bővült a leggyorsabban.

Tavalyhoz képest bizonyos szempontokból átalakult a használtautó-piac, így például növekedett a kínálati átlagár – mondta el Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu márkamenedzsere az InfoRádióban.

Emellett idén a meghirdetett autók 34,9 százaléka tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába, 29 százaléka a 2,5-5 millió forintos ársávba, és 23,7 százaléka az 5-10 millió forintos árkategóriába. Csupán 12,4 százalék tartozott a 10 millió forint feletti ársávba. Tavalyhoz képest ez egyes kategóriákban erősebb, másokban gyengébb átrendeződést jelent. A 2,5 millió forint alatti kategóriában 6,3 százalékos csökkenést láttak, a középkategóriában, tehát a 2,5-5 millió forintos sávban 2,5 százalékos növekedés volt észlelhető, az 5 és 10 millió forint közöttiben pedig 3,5 százalékos. A 10 millió forint feletti szegmensben csupán 0,2 százalékos volt az emelkedés – magyarázta a márkamenedzser.

A kínálati átlagár februárban 5,7 millió forint volt, egy évvel korábban még 5,4 millió

– emelte ki Lőcsei Dániel.

Túlnyomó többségben benzines autókat hirdettek meg a hasznaltauto.hu-n, egészen pontosan 50 420 darab benzinmeghajtású autó volt meghirdetve, a dízelek pedig hasonlóan 41,3 százalékot képviseltek a kínálatban, 43 570 meghirdetett járművel. Az alternatív hajtásláncok tekintetében az elektromos kínálat 5,8 százalékot, a hibrid kínálat pedig 4,8 százalékot tett ki – tette hozzá.

Hangsúlyozta, az elektromos autók átlagára tavalyhoz képest 11,1 százalékkal csökkent, jelenleg 10,95 millió körüli szinten van. A hibrideknél pedig 11,45 millió forintos az átlagár, és 7,4 százalékos csökkenést mértek az egy évvel korábbi állapothoz viszonyítva. A Használtautó.hu sajtóközleményéből az is kiderül, hogy a Suzuki Swift átlagára jelentősen, 28,6 százalékkal nőtt egy év alatt.

A benzines autók átlagos futásteljesítménye 150 ezer kilométer volt, a dízelek esetében 44,1 százalékkal magasabb volt ez az érték, 219 ezer kilométer volt az átlag. A benzines autók átlagos futásteljesítménye 3,8 százalékkal csökkent, a dízeleseké pedig 1,8 százalékkal. A benzines autók átlagéletkora 13,2 év, a dízeleseké pedig 12,1 év volt. A kínálatban szereplő benzines autók átlagéletkora 5,7 százalékkal csökkent, a dízeleseké 1,6 százalékkal – magyarázta Lőcsei Dániel.

Mint a sajtóközleményben olvasható, az eladásra kínált Opel, Renault és Volkswagen márkájú autók rendelkeznek a legidősebb átlagéletkorral, 12,5-13,3 év között mozog ez esetükben. A portálon lévő Ford és a Mercedes-Benz használtautók átlagosan 11,7-11,8 évesek, az Audik és Toyoták pedig 11,1-11,3 évesek.

A Hormuzi-szoros neve általában az olajválságok idején kerül a címlapokra. Pedig ezen a keskeny tengeri folyosón nemcsak energia, hanem a világgazdaság számos más kulcsfontosságú árucikke is áthalad. Ha a szoros lezárul, az autóipartól a mezőgazdaságig egész iparágak kerülhetnek alapanyaghiányba. A történet tehát jóval több, mint egy olajpiaci dráma.
 

