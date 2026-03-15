Toroczkai László: hárompárti lesz a következő parlament

Toroczkai László azt mondta, 1848-49-ben és 1956-ban a szabadságharcosok nagyon hasonló követelésekkel éltek ahhoz, ami mai utódaik célja: szuverenitást, függetlenséget, szabadságot, törvény előtti egyelőséget, valódi igazságszolgáltatást, sajtószabadságot, igazi választást, az urambátyám rendszer megszüntetését, valamint független magyar gazdasági és pénzügypolitikát akartak.

Hozzátette, ma már „a magyarság ádáz ellenségei is elismerik”, hogy hárompárti lesz a következő parlament, és rettegnek attól, hogy ott „a Mi Hazánk és a magyar igazság fog majd irányítani”.

„Azt üzenem a magyarság ellenségeinek, hogy jogos a félelmük” – jelentette ki Toroczkai László, hozzátéve: minden tisztességes honfitársnak, aki e nemzet tagjának érzi magát és úgy is él, „a lehető legjobb jövő” jön el, ha győzelemre viszik ezt az eszmét.