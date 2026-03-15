Késelés történt Linz belvárosában, egy ember meghalt, sérültek is vannak

Egy 34 éves horvát állampolgár a kora esti órákban konyhakéssel megtámadott két afgán állampolgárt. Áldozatainak egyike, egy 26 éves férfi belehalt sebesüléseibe, a másik súlyos sebekkel, de túlélte a történteket.

Az elkövetőt nem sokkal később sikerült őrizetbe venni, s a feltételezett gyilkos fegyvert is megtalálták. Kihallgatásán a férfi nagyrészt beismerő vallomást tett, tette indoklásaként mentális betegségére hivatkozott. A feleségének - aki riasztotta a rendőrséget is - előzőleg azt mondta, hogy ámokfutást tervez, aztán pedig véget fog vetni saját életének.

Szemtanúk beszámolói szerint a horvát férfi idegengyűlölő kijelentéseket tett, ugyanakkor a rendőrség szerint nincs semmilyen arra utaló jel, hogy szélsőséges nézeteket vallott volna.