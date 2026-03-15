Donald Trump: visszatér az orosz olajra kivetett szankció

Interjút adott Donald Trump az NBC-nek, amelyben az iráni konfliktus számára legnagyobb meglepetéséről, valamint a várható katonai csapásokról beszélt. Kérdezték arról is, hogy mi várható a két hete tartó háború kezdete óta jócskán megemelkedett kőolajárakkal kapcsolatban. Erre válaszul az amerikai elnök közölte, hogy az árak hamarosan a korábbi, Amerikában rekordalacsony szintnél is alacsonyabbra mehetnek, miután „hamarosan” véget ér majd a konfliktus.

Amikor az orosz olajra kivetett szankciók ideiglenes feloldásáról szóló döntéséről kérdezték, azt mondta: „Olajat akarok a világnak. Olajat akarok.”

Hozzátette, hogy

a szankciók, amelyeket akkor vezettek be, amikor Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát, „amint véget ér a válság”, visszaállnak.

Mint ismert, világszerte 30 különböző helyszínen mintegy 100 millió hordó orosz kőolaj szabadult fel az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezetője, Kirill Dmitrijev szerint. A hirado.hu korábban azt írta, hogy az amerikai engedély a szorosból származó napi olajveszteséget figyelembe véve körülbelül öt-hat napra elegendő ellátást biztosít.

Rákérdeztek az interjúban arra is, hogy a szankció feloldását többen kritizálták, mire Trump közölte: „Meglep, hogy Zelenszkij nem akar megállapodást kötni. Mondd meg Zelenszkijnek, hogy kössön megállapodást, mert Putyin hajlandó megállapodást kötni.” Majd hozzátette: „Zelenszkijjel sokkal nehezebb megállapodást kötni”.

Az ukrán elnök a hónap elején felajánlotta, hogy segít az amerikai erőknek és szövetségeseiknek a közel-keleti iráni drónok elfogásában, felhasználva az ukrán hadsereg orosz drónok lelövésében szerzett tapasztalatait. Ezzel kapcsolatban most Trump azt mondta, hogy „nincs szükségünk segítségre”, hozzátéve, hogy

„az utolsó ember, akitől segítségre van szükségünk, az Zelenszkij”.

Mindazonáltal az elnök nem kívánt nyilatkozni arról, hogy az Egyesült Államok elfogadta-e Ukrajna segítségét a drónok elfogására szolgáló technológiák terén.

Zelenszkij pénteken az X-en közzétett bejegyzésében közölte, hogy közel-keleti országok keresték meg Kijevet azzal a kéréssel, hogy osszák meg szakértelmüket az iráni Sahíd drónok elfogásában. Ezért szakértői csoportokat küldtek már három országba is.”

Szombaton korábban egy iráni politikus azt nyilatkozta, hogy Ukrajna „legitim és törvényes célpont” Irán számára, mivel Ukrajna felajánlotta a segítségét az iráni drónok elleni védekezésben.