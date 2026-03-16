Barcelonában marad minden a régiben, hiába vetették be Messit

A 63 éves ügyvéd, aki ezúttal is Víctor Fontot győzte le, mint 2021-ben, a szavazatok 68,18 százalékát gyűjtötte be. A 114 ezer pártoló tag közül több mint 48 ezer adta le a voksát.

Laporta korábban 2003 és 2010 között is irányította a Barcelonát, abban az időszakban, amikor Joseph Guardiola vezetőedző labdarúgócsapata – többek között Lionel Messivel, Andrés Iniestával, Xavival, Sergio Busquetscel – sikert sikerre halmozott.

Victor Font a kampányban felszólította Lionel Messit, hogy fedje fel az igazságot, beszéljen arról, miért nem tudott visszatérni a Barcelonához 2023-ban. Azt állítja, hogy a tagokat félrevezeti Joan Laporta ebben a kérdésben. A vita a korábbi világklasszis középpályás Xavi Hernandez nyilatkozatából fakad, aki azt állította, hogy Laporta személyesen akadályozta Messi visszatérését. Laporta azzal vágott vissza, hogy Xavinak az a baja, hogy nem nyert semmit ugyanazzal a kerettel, amellyel Hansi Flick sikeres.

Font szerint Laporta vezetési stílusa „autoriter”, és megdöbbentő a klub adósságszintje, amely állítólag eléri a 2,5 milliárd eurót.

Joan Laporta újraválasztott elnök, aki a választási procedúra miatt a múlt hónapban lemondott, júliustól lép ismét hivatalba.