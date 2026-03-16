INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Joan Laporta, a Barcelona spanyol labdarúgóklub elnöke a márciusi megválasztása utáni első sajtóértekezletét tartja Barcelonában 2021. május 28-án.
Barcelonában marad minden a régiben, hiába vetették be Messit

Joan Laportát újraválasztották a FC Barcelona elnökévé, így további öt évig irányítja a katalán klubot.

A 63 éves ügyvéd, aki ezúttal is Víctor Fontot győzte le, mint 2021-ben, a szavazatok 68,18 százalékát gyűjtötte be. A 114 ezer pártoló tag közül több mint 48 ezer adta le a voksát.

Laporta korábban 2003 és 2010 között is irányította a Barcelonát, abban az időszakban, amikor Joseph Guardiola vezetőedző labdarúgócsapata – többek között Lionel Messivel, Andrés Iniestával, Xavival, Sergio Busquetscel – sikert sikerre halmozott.

Victor Font a kampányban felszólította Lionel Messit, hogy fedje fel az igazságot, beszéljen arról, miért nem tudott visszatérni a Barcelonához 2023-ban. Azt állítja, hogy a tagokat félrevezeti Joan Laporta ebben a kérdésben. A vita a korábbi világklasszis középpályás Xavi Hernandez nyilatkozatából fakad, aki azt állította, hogy Laporta személyesen akadályozta Messi visszatérését. Laporta azzal vágott vissza, hogy Xavinak az a baja, hogy nem nyert semmit ugyanazzal a kerettel, amellyel Hansi Flick sikeres.

Font szerint Laporta vezetési stílusa „autoriter”, és megdöbbentő a klub adósságszintje, amely állítólag eléri a 2,5 milliárd eurót.

Joan Laporta újraválasztott elnök, aki a választási procedúra miatt a múlt hónapban lemondott, júliustól lép ismét hivatalba.

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros
A Hormuzi-szoros neve általában az olajválságok idején kerül a címlapokra. Pedig ezen a keskeny tengeri folyosón nemcsak energia, hanem a világgazdaság számos más kulcsfontosságú árucikke is áthalad. Ha a szoros lezárul, az autóipartól a mezőgazdaságig egész iparágak kerülhetnek alapanyaghiányba. A történet tehát jóval több, mint egy olajpiaci dráma.
 

Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

A Békemenet végén a Kossuth téren Orbán Viktor előtt Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Tisza Párt Nemzeti Menetének résztvevői a Hősök terére vonultak, ahol Magyar Péter tartott beszédet – a nap történései percről percre.
 

Bővült a Demján Sándor Program, ma indul a roham a kedvezményes hitelekért

Teljesen kiakadt csapata teljesítményére Szoboszlai Dominik: &quot;fel kell ébrednünk, mert baj lesz&quot;

Trump warns Nato faces 'very bad' future if allies do not help secure Strait of Hormuz

