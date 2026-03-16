2026. március 16. hétfő Henrietta
Donald Trump amerikai elnök két amerikai katonai kitüntetési ünnepségén a washingtoni Fehér Ház Keleti termében 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Donald Trump katonai segítséget vár szövetségeseitől a Hormuzi-szoros megnyitásához

Az Egyesült Államok mintegy féltucat országtól tart igényt arra, hogy részt vegyen a Hormuzi-szoros forgalmának biztosításában – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök vasárnap.

Az elnök hivatali repülőgépének fedélzetén a vele utazó újságírók kérdéseire válaszolva országnevek említése nélkül közölte, hogy „körülbelül hét országtól” számít segítségnyújtásra. Elmondta, hogy olyan országokról van szó, amelyek nagymértékben függenek a Hormuzi-szoroson keresztül szállított energiahordozóktól.

Kifejtette, hogy az iráni haderő nagy részének megsemmisítése ellenére az irániak még mindig képesek korlátozottan támadások végrehajtására, vagy bizonyos számú tengeri akna elhelyezésére.

Donald Trump megismételte, hogy az Irán elleni katonai művelet hamarosan lezárulhat, és azt követően az olajárak is gyors csökkenésnek indulnak majd.

Kijelentette, hogy az iráni vezetés sürgősen tárgyalni akar, ugyanakkor hozzáfűzte: „nem gondolom, hogy készen állnak arra, amit meg kell tenniük”.

Az elnök megismételte, hogy az Egyesült Államok kiindulópontja az Irán elleni akció esetében az, hogy a teheráni rezsim nem kerülhet nukleáris fegyver birtokába.

Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere a CBS televíziónak adott, vasárnap sugárzott interjúban „illegális háborúnak” nevezte az országa ellen indult katonai műveletet. Kijelentette, hogy készen állnak megvédeni magukat ameddig csak szükséges, valamint azt állította, hogy Donald Trump „szórakozásból” támadta meg Iránt. „Embereket ölnek meg csak azért, mert Donald Trump szórakozni akar, hajókat süllyesztenek el és különböző helyeket vesznek célba szórakozásból” – fejtegette az iráni külügyminiszter az amerikai televízió műsorában.

Jön a szuper El Niño, alapvetően átrajzolódhatnak a Föld időjárási és gazdasági folyamatai

Hivatalosan is véget ért a több éven át tartó La Niña-jelenség a Csendes-óceán térségében, helyét pedig egy gyorsan fejlődő El Niño veszi át, ami alapjaiban rajzolhatja át a Föld időjárási folyamatait; az amerikai kontinensre hurrikánokat, Európa nyugati részébe hűvösebb és szárazabb időt hozhat, az viszont nem egyértelmű, hogy Közép-Európára milyen hatása lehet. Az InfoRádió Ürge-Vorsatz Diánát, a Közép-Európai Egyetem professzorát, az ENSZ Kormányközi Éghajlatvédelmi Testületének alelnökét kérte a részletek ismertetésére.
Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

A Békemenet végén a Kossuth téren Orbán Viktor előtt Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Tisza Párt Nemzeti Menetének résztvevői a Hősök terére vonultak, ahol Magyar Péter tartott beszédet – a nap történései percről percre.
 

Orbán Viktor: ebben a felfordult világban is megőrizzük Magyarországot a biztonság és a nyugalom szigetének!

Magyar Péter: alattvaló, vagy magyar polgár? Ez volt a kérdés 1848-ban, és ma is ugyanez a kérdés

Toroczkai László: hárompárti lesz a következő parlament

Nagy Dávid: nem maradt más, minthogy a Kétfarkú Kutya Párt értelmes, szakmai vitákat folytasson

Dobrev Klára: „Mi nem elégszünk meg azzal, hogy Orbán megy”

Tudósítóinktól: Felvidéken is megemlékeztek március 15-éről

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Von der Leyen kongatja a vészharangot: milliók hagyták el az otthonukat, meredeken nő a nyomás az EU-n

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke március 15-én kelt levelében arra szólította fel az uniós tagállamok vezetőit, hogy a közel-keleti konfliktus nyomán esetlegesen kialakuló migrációs hullám kezelésére a diplomácia minden rendelkezésre álló eszközét vessék be – számolt be a Contexte.

Példátlan támadás érte ezt az országot az éjjel, de veszélyes ellenséget szerezhet magának Teherán

A rijádi védelmi minisztérium tájékoztatása szerint összesen 61 iráni kamikaze drón hatolt be az ország légterébe -

One Battle After Another wins six Oscars, including best picture

Sinners' Michael B Jordan wins best actor and Hamnet's Jessie Buckley wins best actress.

2026. március 16. 07:56
Inog a kommunista rendszer Kubában, pártházat gyújtottak fel a tüntetők
2026. március 16. 07:32
Tovább erősödött Marine Le Pen pártja vidéken a francia helyi választásokon
