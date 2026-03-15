2026. március 15. vasárnap
Katonai tiszteletadás mellett felvonják a nemzeti lobogót az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulóján az Országház elõtti Kossuth Lajos téren 2026. március 15-én.
Elkezdődtek a március 15-i ünnepségek, mutatjuk, mi várható ma – percről percre

Reggel katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében a budapesti Kossuth téren felvonták a nemzeti zászlót.

2026.03.15. 08:25

A Kossuth- és Széchenyi-díjakat szombaton adták át

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából adományozott kitüntetéseket – a díjazottakról itt írtunk.

2026.03.15. 08:15

Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én

Az elrendelt boltzár alapvetően minden üzletre érvényes, eltekintve bizonyos kivételektől. A közlekedőknek se lesz könnyű dolga a fővárosban, számos lezárással, forgalmi változással kell számolni a rendezvények, megemlékezések miatt. A részletekről itt olvashat.

2026.03.15. 08:05

A vasárnapi budapesti ünnepségek menetrendje

Kora reggel lezajlott az ünnepélyes zászlófelvonás a budapesti Kossuth téren. Délután egytől ugyanitt tartják az ünnepi műsort, ahol Orbán Viktor is beszédet mond.

Ide, az állami ünnepséghez érkezik majd be a CÖF–CÖKA által szervezett Békemenet is. A gyülekező 9 órakor kezdődik az Elvis Presley téren, a menet 11 órától vonul a Szent István körút – Nyugati tér – Alkotmány utca – Kossuth tér útvonalon.

Felvonulást szervezett a Tisza Párt is. A Nemzeti Menet 14 órakor indul a Deák Ferenc térről, a résztvevők az Andrássy úton mennek a Hősök terére, ahol Magyar Péter beszédet mond majd, ennek pontos kezdési ideje egyelőre nem ismert.

A Mi Hazánk 15 órára hirdetett megemlékezést a Pilvax közbe, ahol Toroczkai László is beszédet mond, továbbá átadják a Közbátorságért díjat.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Szabadság hídra invitálta híveit 14 órai kezdettel, az esemény neve a „Nemzeti Békecsúcs – Világbéke és hídfoglalás”.

A Demokratikus Koalíció nem szervezett vasárnapra nagygyűlést, március 14-én 18 órakor, a Petőfi téren tartottak fáklyás felvonulást.

Budapest, 2026. március 14. A Demokratikus Koalíció (DK) fáklyás vonulása a Március 15. téren 2026. március 14-én. Elöl középen Dobrev Klára, a DK elnöke. MTI/Kocsis Zoltán
2026.03.15. 07:59

Elkezdődött az állami megemlékezéssorozat, felvonták a nemzeti zászlót a Kossuth téren

A budapesti Kossuth téren, az Országház előtt a központi állami program 7.30-kor a zászlófelvonással kezdődött el: a katonai tiszteletadás mellett zajlott eseményen a lobogót Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében, a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a Magyar Honvédség központi zenekara és a 32. Testőrezred díszegysége.

Budapest, 2026. március 15. Katonai tiszteletadás mellett felvonják a nemzeti lobogót az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulóján az Országház elõtti Kossuth Lajos téren 2026. március 15-én. MTI/Bruzák Noémi
Budapest, 2026. március 15. Sulyok Tamás köztársasági elnök (k) a nemzeti lobogó ünnepélyes felvonásán az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulóján az Országház elõtti Kossuth Lajos téren 2026. március 15-én. Jobbról Kun Szabó István vezérõrnagy, az államfõ fõhadsegédje (j) és Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar fõnöke. MTI/Bruzák Noémi
Március 15. a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdete. Munkaszüneti nap 1989-ben volt először, 1990 óta pedig hivatalos nemzeti ünnep.

Éjszaka a kormányzatnak az április 12-i országgyűlési választásokon való részvételre buzdító felhívását is tartalmazó fényfestés volt látható az évforduló alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum homlokzatán.

Budapest, 2026. március 14. Ünnepi fényfestés a Magyar Nemzeti Múzeum homlokzatán a március 15-i nemzeti ünnep elõestéjén, 2026. március 14-én. MTI/Balogh Zoltán
Irán kész beszállni a háborúba Ukrajna ellen, fontos repteret ért dróncsapás – Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Egy iráni parlamenti vezető azzal fenyegetőzött, hogy Ukrajna "jogszerű célponttá" válhat Irán számára. A nyilatkozat előzménye, hogy a politikus az Izraelnek nyújtott drónos támogatással vádolta meg Kijevet. Ukrajna a Fekete-tenger nyugati partvonala mentén fekvő, Majkop melletti reptéren robbantott drónokkal. Ebben a cikkben követjük az orosz-ukrán háború eseményeit.

Rangadók és izgalmas összecsapások mindenütt: így néz ki a vasárnapi futballmenü

Vasárnap egész nap rangadók és kulcsfontosságú mérkőzések várják a futballszurkolókat az angol, spanyol, olasz, német és francia élvonalban.

Trump says US not ready to make deal with Iran as Gulf states intercept missile strikes

The US president calls on allies to help secure the Strait of Hormuz. The UK says it is discussing a “range of options” to protect shipping in the region.

