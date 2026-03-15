Elkezdődtek a március 15-i ünnepségek, mutatjuk, mi várható ma – percről percre

2026.03.15. 08:05

A vasárnapi budapesti ünnepségek menetrendje

Kora reggel lezajlott az ünnepélyes zászlófelvonás a budapesti Kossuth téren. Délután egytől ugyanitt tartják az ünnepi műsort, ahol Orbán Viktor is beszédet mond.

Ide, az állami ünnepséghez érkezik majd be a CÖF–CÖKA által szervezett Békemenet is. A gyülekező 9 órakor kezdődik az Elvis Presley téren, a menet 11 órától vonul a Szent István körút – Nyugati tér – Alkotmány utca – Kossuth tér útvonalon.

Felvonulást szervezett a Tisza Párt is. A Nemzeti Menet 14 órakor indul a Deák Ferenc térről, a résztvevők az Andrássy úton mennek a Hősök terére, ahol Magyar Péter beszédet mond majd, ennek pontos kezdési ideje egyelőre nem ismert.

A Mi Hazánk 15 órára hirdetett megemlékezést a Pilvax közbe, ahol Toroczkai László is beszédet mond, továbbá átadják a Közbátorságért díjat.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Szabadság hídra invitálta híveit 14 órai kezdettel, az esemény neve a „Nemzeti Békecsúcs – Világbéke és hídfoglalás”.

A Demokratikus Koalíció nem szervezett vasárnapra nagygyűlést, március 14-én 18 órakor, a Petőfi téren tartottak fáklyás felvonulást.