Elkezdődtek a március 15-i ünnepségek, mutatjuk, mi várható ma – percről percre

A Kossuth- és Széchenyi-díjakat szombaton adták át
Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából adományozott kitüntetéseket – a díjazottakról itt írtunk.
Boltzár, közlekedés, lezárások – mutatjuk, mi várható március 15-én
Az elrendelt boltzár alapvetően minden üzletre érvényes, eltekintve bizonyos kivételektől. A közlekedőknek se lesz könnyű dolga a fővárosban, számos lezárással, forgalmi változással kell számolni a rendezvények, megemlékezések miatt. A részletekről itt olvashat.
A vasárnapi budapesti ünnepségek menetrendje
Kora reggel lezajlott az ünnepélyes zászlófelvonás a budapesti Kossuth téren. Délután egytől ugyanitt tartják az ünnepi műsort, ahol Orbán Viktor is beszédet mond.
Ide, az állami ünnepséghez érkezik majd be a CÖF–CÖKA által szervezett Békemenet is. A gyülekező 9 órakor kezdődik az Elvis Presley téren, a menet 11 órától vonul a Szent István körút – Nyugati tér – Alkotmány utca – Kossuth tér útvonalon.
Felvonulást szervezett a Tisza Párt is. A Nemzeti Menet 14 órakor indul a Deák Ferenc térről, a résztvevők az Andrássy úton mennek a Hősök terére, ahol Magyar Péter beszédet mond majd, ennek pontos kezdési ideje egyelőre nem ismert.
A Mi Hazánk 15 órára hirdetett megemlékezést a Pilvax közbe, ahol Toroczkai László is beszédet mond, továbbá átadják a Közbátorságért díjat.
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Szabadság hídra invitálta híveit 14 órai kezdettel, az esemény neve a „Nemzeti Békecsúcs – Világbéke és hídfoglalás”.
A Demokratikus Koalíció nem szervezett vasárnapra nagygyűlést, március 14-én 18 órakor, a Petőfi téren tartottak fáklyás felvonulást.
Elkezdődött az állami megemlékezéssorozat, felvonták a nemzeti zászlót a Kossuth téren
A budapesti Kossuth téren, az Országház előtt a központi állami program 7.30-kor a zászlófelvonással kezdődött el: a katonai tiszteletadás mellett zajlott eseményen a lobogót Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében, a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a Magyar Honvédség központi zenekara és a 32. Testőrezred díszegysége.
Március 15. a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdete. Munkaszüneti nap 1989-ben volt először, 1990 óta pedig hivatalos nemzeti ünnep.
Éjszaka a kormányzatnak az április 12-i országgyűlési választásokon való részvételre buzdító felhívását is tartalmazó fényfestés volt látható az évforduló alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum homlokzatán.