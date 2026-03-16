2026. március 16. hétfő Henrietta
Kiderült, melyik városok a legjobbak

Infostart

Az első tíz legjobb városból öt az ázsiai–csendes-óceáni térségből származik.

A brit Time Out médiacsoport közzétette a „2026 legjobb városai” listáját, amelynek élére Melbourne került, a második legnagyobb ausztrál város – írja az Index.

A rangsorban az első tíz helyezett közül öt az ázsiai–csendes-óceáni térségből származik, a felmérés 150 város 24 ezer lakosának véleményét összegzi.

Az összegzés indoklása szerint Melbourne „kiemelkedő gasztronómiai és ital-kultúrával rendelkező város, ahol a természet közelsége és a városi élet lehetőségei egyszerre elérhetők.”

A második helyen a kínai Sanghaj végzett, ahol a 25 milliós pénzügyi központ „élénk városi élményt kínál, és könnyen elérhető Kína kiterjedt nagysebességű vasúthálózata. A környéken található nyugodt vidéki tájak és évszázados falvak rövid távolságra vannak a metropolisztól.”

A harmadik helyen Edinburgh áll, a skót főváros, „amely fölé egy kialudt vulkán magasodik, és a középkori Óváros utcáitól a 18. századi Újváros tágas sugárútjaiig gazdag történelmi örökséggel rendelkezik.”

Az első tíz város listája:

  1. Melbourne
  2. Sanghaj
  3. Edinburgh
  4. London
  5. New York
  6. Fokváros
  7. Mexikóváros
  8. Bangkok
  9. Szöul
  10. Tokió

