2026. március 16. hétfő Henrietta
Izrael az iráni Forradalmi Gárda vezetőit vette célba a libanoni fővárosban.
Nyitókép: X / Rula El Halabi

Izrael szárazföldi katonai hadműveletbe kezdett

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Izrael szárazföldi hadműveletet indított az utóbbi napokban Dél-Libanonban azzal a céllal, hogy megnövelje az ütközőövezet mélységét a Hezbollahval szembeni háborújában, és ezáltal jobban tudja védeni az észak-izraeli lakosokat a síita milícia rakétatámadásitól – jelentette be hétfőn a hadsereg szóvivője.

A Hezbollah március elején támadta meg ismét Izraelt, két nappal azután, hogy utóbbi és az Egyesült Álamok összehangolt offenzívát indított Irán ellen, amely a libanoni síita milícia támogatója.

A szárazföldi műveletet megelőzően a légierő és a tüzérség szombaton napközben támadta a Hezbollah feltételezett infrastruktúráját, majd egy hadosztály nyomult be a területre aznap késő este, megütközött fegyveres milicistákkal és megölte őket - közölte a katonai szóvivő. A hadosztályt további egységek követik a mélységi behatolásban – tette hozzá.

Hétfőn reggel megszólaltak a légoltalmi szirénák Izrael északi részén, Kirját Smóna városban, valamint a környező településeken, köztük Miszgav Am és Tel Háj területén, figyelmeztetve a lakosokat a Hezbollah újabb rakéta- és dróntámadásaira. Eközben Izrael más részein, amelyek a hatóságok szerint kevéssé vannak kitéve rakétatámadás veszélyének, két heti szünet után újra kinyitottak az iskolák, de csak azok, amelyeknél van légoltalmi óvóhely.

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

A Hormuzi-szoros neve általában az olajválságok idején kerül a címlapokra. Pedig ezen a keskeny tengeri folyosón nemcsak energia, hanem a világgazdaság számos más kulcsfontosságú árucikke is áthalad. Ha a szoros lezárul, az autóipartól a mezőgazdaságig egész iparágak kerülhetnek alapanyaghiányba. A történet tehát jóval több, mint egy olajpiaci dráma.
 

A Békemenet végén a Kossuth téren Orbán Viktor előtt Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Tisza Párt Nemzeti Menetének résztvevői a Hősök terére vonultak, ahol Magyar Péter tartott beszédet – a nap történései percről percre.
 

Tovább gyűrűzik a botrány a Barátság kőolajvezeték körül, teljes kudarcba fulladnak a béketárgyalások - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Tovább gyűrűzik a botrány a Barátság kőolajvezeték körül, teljes kudarcba fulladnak a béketárgyalások - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök zsarolásnak nevezte, hogy az EU a Barátság kőolajvezeték megjavításához köti a 90 milliárd eurós hitelcsomag folyósítását. A közel-keleti konfliktus miatt lényegében teljesen leálltak az amerikai közvetítéssel futó béketárgyalások Moszkva és Kijev között. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség

Teljes tévúton jár a magyar oktatási rendszer: óriásit robbanhat az iskolákban az elfojtott feszültség

Bár az elmúlt években az iskolaőrség bevezetésével próbálták kezelni az intézményekben megjelenő agresszió problémáját, a konfliktusok továbbra is jelen vannak az intézményekben.

Trump warns Nato faces 'very bad' future if allies do not help secure Strait of Hormuz

Trump warns Nato faces 'very bad' future if allies do not help secure Strait of Hormuz

The US president says he is speaking to several countries about "policing" the strait, adding he "will remember" if they do not help.

