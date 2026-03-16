Izrael szárazföldi katonai hadműveletbe kezdett

A Hezbollah március elején támadta meg ismét Izraelt, két nappal azután, hogy utóbbi és az Egyesült Álamok összehangolt offenzívát indított Irán ellen, amely a libanoni síita milícia támogatója.

A szárazföldi műveletet megelőzően a légierő és a tüzérség szombaton napközben támadta a Hezbollah feltételezett infrastruktúráját, majd egy hadosztály nyomult be a területre aznap késő este, megütközött fegyveres milicistákkal és megölte őket - közölte a katonai szóvivő. A hadosztályt további egységek követik a mélységi behatolásban – tette hozzá.

Hétfőn reggel megszólaltak a légoltalmi szirénák Izrael északi részén, Kirját Smóna városban, valamint a környező településeken, köztük Miszgav Am és Tel Háj területén, figyelmeztetve a lakosokat a Hezbollah újabb rakéta- és dróntámadásaira. Eközben Izrael más részein, amelyek a hatóságok szerint kevéssé vannak kitéve rakétatámadás veszélyének, két heti szünet után újra kinyitottak az iskolák, de csak azok, amelyeknél van légoltalmi óvóhely.