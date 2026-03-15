Steel oil pipes from refinery in desert during sunset.
Nyitókép: imaginima/Getty Images

Újabb részleteket közöltek a Barátság kőolajvezeték elleni támadásról

Ukrajna állami olaj- és gázipari vállalata, a Naftogaz március 14-én 31 ország nagykövetének tartott tájékoztatót a Barátság kőolajvezeték megsérülésének részleteiről.

Jevhen Perebiinis ukrán külügyi államtitkár és Szerhij Koreckij, a Naftogaz vezérigazgatója technikai információkat, köztük a helyszínről származó anyagokat mutattak be, hogy átfogó képet adjanak a január 27-i orosz támadás okozta károkról – írta az Telex a Kyiv Independent alapján.

Az egyeztetés tényéről Czepek Gábor is beszélt abban a videóban, amiben Orbán Viktor hazarendelte a Barátság kőolajvezeték ügyében Kijevbe küldött, az energiaügyi államtitkár által vezetett magyar vizsgálóbizottságot.

„Az ilyen infrastruktúra helyreállítása összetett technológiai folyamat, amely időt, speciális felszerelést és csapatok folyamatos munkáját igényli, még állandó fenyegetettség mellett is” – mondta Koreckij.

A vállalat közleménye szerint az ukrán külügyminisztériummal közösen továbbra is tájékoztatják a nemzetközi partnereket az ukrán energetikai infrastruktúrára irányuló orosz támadások következményeiről, valamint a sérült létesítmények helyreállítására irányuló folyamatban lévő munkálatokról.

A Barátság kőolajvezetéket január 27-én érte orosz rakétatámadás, a kőolajszállítást utána nem indították újra. Az ukrán vezető a hírek szerint a napokban azt mondta, hogy Ursula von der Leyennel, és az Európai Tanács elnökével, António Costával abban maradtak, hogy Ukrajnának meg kell adnia az EU-intézmények elnökeinek a Barátság kőolajvezeték helyreállításának lehetséges dátumát.

Időközben az Európai Bizottság is bejelentette, hogy vizsgálócsoportot küldene Ukrajnába annak kiderítésére, milyen állapotban van a vezeték.

Elindult a Békemenet a Kossuth térre
Reggel katonai tiszteletadás mellett, Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében a budapesti Kossuth téren felvonták a nemzeti zászlót. Három gyűlés, ebből két vonulásos esemény várható vasárnap Budapesten, színpadra áll Orbán Viktor és Magyar Péter. Rengeteg politikus üzent március 15-e alkalmából, a határokon túlról is. A Békemenet résztvevői 11.30-kor indultak el, az útvonalukon fiatalok üzeneteket festettek az aszfaltra. A miniszterelnök már a Kossuth téren van.
 

Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, Iránt és Izraelt is súlyos csapás érte – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Teljesen megbénult az olajexport, miután egy iráni dróntámadás következtében lángok csaptak fel az Egyesült Arab Emírségek egyik legnagyobb olajkikötőjében, a Fudzsaira terminálon. Amerikában a benzinárak 23%-ot ugrottak a közel-keleti háború kezdete óta. A bagdadi amerikai nagykövetséget is dróntámadás érte, az épületet két kamikaze-drón találta el, sérültekről egyelőre nincs hír. Donald Trump nem hajlandó békét kötni, amíg Irán fel nem adja nukleáris törekvéseit, az amerikai elnök emellett azt is belengette, hogy az első számú iráni vezető talán már nincs is életben. Percről perce követjük az iráni háború eseményeit.

Óriási tévhitben élnek a magyar autósok a téli gumik kapcsán: ráfizetnek, ha ezt elrontják

Bár jogszabály nem tiltja a téli gumiabroncsok nyári használatát, egy esetleges baleset során komoly anyagi következményekkel járhat ez a döntés.

Israel and Iran traded strikes overnight, while missile and drone interceptions have been reported in Gulf states.

Israel and Iran traded strikes overnight, while missile and drone interceptions have been reported in Gulf states.

