Újabb részleteket közöltek a Barátság kőolajvezeték elleni támadásról

Jevhen Perebiinis ukrán külügyi államtitkár és Szerhij Koreckij, a Naftogaz vezérigazgatója technikai információkat, köztük a helyszínről származó anyagokat mutattak be, hogy átfogó képet adjanak a január 27-i orosz támadás okozta károkról – írta az Telex a Kyiv Independent alapján.

Az egyeztetés tényéről Czepek Gábor is beszélt abban a videóban, amiben Orbán Viktor hazarendelte a Barátság kőolajvezeték ügyében Kijevbe küldött, az energiaügyi államtitkár által vezetett magyar vizsgálóbizottságot.

„Az ilyen infrastruktúra helyreállítása összetett technológiai folyamat, amely időt, speciális felszerelést és csapatok folyamatos munkáját igényli, még állandó fenyegetettség mellett is” – mondta Koreckij.

A vállalat közleménye szerint az ukrán külügyminisztériummal közösen továbbra is tájékoztatják a nemzetközi partnereket az ukrán energetikai infrastruktúrára irányuló orosz támadások következményeiről, valamint a sérült létesítmények helyreállítására irányuló folyamatban lévő munkálatokról.

A Barátság kőolajvezetéket január 27-én érte orosz rakétatámadás, a kőolajszállítást utána nem indították újra. Az ukrán vezető a hírek szerint a napokban azt mondta, hogy Ursula von der Leyennel, és az Európai Tanács elnökével, António Costával abban maradtak, hogy Ukrajnának meg kell adnia az EU-intézmények elnökeinek a Barátság kőolajvezeték helyreállításának lehetséges dátumát.

Időközben az Európai Bizottság is bejelentette, hogy vizsgálócsoportot küldene Ukrajnába annak kiderítésére, milyen állapotban van a vezeték.