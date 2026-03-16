ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.5
usd:
343.06
bux:
121754.84
2026. március 16. hétfő Henrietta
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Kiss Beáta, Csemadok

Felvidéken is megemlékeztek március 15-éről

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szlovákia számos magyar lakta településén tartottak ünnepi megemlékezéseket az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulója alkalmából. Mivel az idei március 15-e vasárnapra esett, a legtöbb helyszínen a délutáni órákban gyűltek össze az emlékezők: koszorúzásokkal, kulturális műsorokkal és ünnepi beszédekkel idézték fel a forradalom eszméit és hőseit.

A felvidéki magyar közösség egyik legfontosabb ünnepi helyszínén, Pozsonyban, a Medikus-kertben álló Petőfi-szobornál fél négykor kezdődött a központi megemlékezés. Az eseményt a Csemadok szervezte, és a hagyományokhoz híven koszorúzással, valamint kulturális műsorral tisztelegtek a márciusi ifjak és a szabadságharc hősei előtt.

Az ünnepi beszédet Kiss Beáta, a Csemadok országos elnöke mondta. Felszólalásában Petőfi Sándor költészetén és életútján keresztül idézte fel a forradalom emberi hátterét. Hangsúlyozta, hogy a pozsonyi Petőfi-szobor előtti ünnepség a felvidéki magyar közösség egyik legerősebb összetartozást kifejező pillanata. A kokárdát viselő ünneplők, a koszorúzók és az éneklő közösség minden évben azt üzeni: a szabadság eszméje és a magyar identitás megőrzése ma is élő feladat.

A délután folyamán más városokban is megemlékeztek a forradalomról. Dunaszerdahelyen az 1848–49-es emlékműnél gyűltek össze az ünneplők, míg Révkomáromban a Duna Menti Múzeum előtt álló Jókai Mór-szobornál tartottak koszorúzást.

Komárom különleges helyet foglal el a szabadságharc történetében: a várost Klapka György tábornok vezetésével a végsőkig védték a honvédek, és itt született a forradalom egyik legismertebb írója, Jókai Mór is. A Jókai-szobornál tartott megemlékezésen Gubík László, mondott ünnepi köszöntőt. A Magyar Szövetség elnöke a történelmi emlékezet jelentőségéről beszélt. Úgy fogalmazott: a magyar történelem évezredes múltja azt mutatja, hogy

a nemzet nemcsak gazdag hagyományokkal rendelkezik, hanem a szabadságvágy is mindig jelen volt benne.

A komáromi megemlékezés ezt követően a Klapka téren folytatódott, ahol ünnepi beszéddel és koszorúzással tisztelegtek a szabadságharc hősei előtt.

Szlovákia más településein is számos rendezvényt tartottak. Rimaszombatban Petőfi Sándor köztéri szobránál emlékeztek. Párkányban pedig a forradalom előestéjén tartottak ünnepséget: a város központjában álló kopjafánál koszorúztak az iskolák, intézmények és civil szervezetek képviselői, majd a kultúrházban kulturális műsorral folytatódott a megemlékezés. A helyi gimnázium diákjai verses-zenés előadásban idézték fel a márciusi ifjak történetét.

A felvidéki magyar közösség számára a történelmi visszatekintésen túl a március 15-ei megemlékezések minden évben közös ünnepet is jelentenek. Alkalmat arra, hogy a szabadság és az összetartozás eszméjét együtt idézzék fel a Kárpát-medence ezen részén is.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Felvidéken is megemlékeztek március 15-éről

szlovákia

megemlékezés

március 15

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rendzavarás nélkül lezajlottak a március 15-i ünnepi megemlékezések

A Békemenet végén a Kossuth téren Orbán Viktor előtt Szijjártó Péter és Lázár János is felszólalt. Hídfoglalást tartott délután a Kutyapárt, a Pilvax közben lezajlott a Mi Hazánk megemlékezése. A Tisza Párt Nemzeti Menetének résztvevői a Hősök terére vonultak, ahol Magyar Péter tartott beszédet – a nap történései percről percre.
 

VIDEÓ
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Intenzív támadás alá került Szaúd-Arábia, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

16 napja tart a háború a Közel-Keleten, egyelőre semmi jele a konfliktus de-eszkalációjának. Ma éjjel intenzív támadás érte Szaúd-Arábiát, a Közel-Kelet egyik legerősebb gazdasági és katonai hatalmát, 60 iráni drónt lőttek le a légtérben. Amerikai források szerint Donald Trump elnök fontolgatja, hogy megszállja az iráni olajexportér nagyjáért felelős Harg-szigetet, ha Irán nem áll le a Hormuzi-szoros blokkolásával. Izrael állítólag még legalább három hét háborúval tervez. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Oscar 2026: így zajlott a 98. Oscar-gála 2026-ban, itt a friss Oscar-díjas filmek listája

A 98. Oscar-gála keretében 2026-ban 24 kategóriában adtak át díjakat. Mutatjuk a nyertesek listáját!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
One Battle After Another wins six Oscars, including best picture

Also at the Dolby Theatre, Sinners' Michael B Jordan wins best actor and Hamnet's Jessie Buckley wins best actress.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 16. 06:00
Washington új vámfegyvert készíthet elő – Magyarországot is megemlítették
2026. március 13. 19:55
Andrej Babis: nincs ok pánikra, de a cseh kormány készen áll a beavatkozásra is
×
×