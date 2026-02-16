ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 16. hétfő
Nyitókép: Magyarország Kormánya/Facebook

Orbán Viktor és Marco Rubio is a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról beszélt a közös sajtótájékoztatón

Infostart

„Donald Trump támogatja Önt és a magyarokat, bármilyen helyzetben, nagyon szívesen segítséget nyújtunk, ha pénzügyekről is van szó. A novemberi látogatáson felfüggesztettük a szankciókat az orosz energia ügyeiben, mivel támogatjuk az Ön erőfeszítéseit. Az Egyesült Államok elismeri Orbán Viktor erőfeszítéseit is a béke ügyében” – mondta Marco Rubio amerikai külügyminiszter az Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatóján a Karmelita kolostorban. Cikkünk frissül!

Hétfő délelőtt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadta Marco Rubio amerikai külügyminisztert, aki utána Orbán Viktor kormányfővel tárgyalt. „Magyarország fontos nukleáris együttműködési megállapodást ír alá az Egyesült Államokkal, aminek az is különös jelentőséget ad, hogy az atomenergia a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze Magyarországon” – közölte a találkozó előtt Szijjártó Péter.

A magyar miniszterelnök és Marco Rubio közös sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban.

A sajtótájékoztató aláírással kezdődött: Szijjártó Péter magyar és Marco Rubio amerikai külügyminiszter polgári célú atomenergetikai együttműködési megállapodást írt alá Magyarország és az Egyesült Államok között.

Orbán Viktor beszélt először. „Ez a hét is jól kezdődik. Túlvagyunk egy szívélyes, baráti és komoly megbeszélésen” – mondta.

Áttekintettük a kétoldalú kapcsolatokat. Új aranykor köszöntött be az Egyesült Államok és MAgyarország kapcsolataiban – hangsúlyozta. Nem emlékszem, hogy mikor voltak ilyen magas szintűek, kiegyensúlyozottak és jószándékúak a kölcsönös kapcsolatok, talán az idősebb Bush elnök idején, a kommunizmostól mvaló megszabadulásunk idején. Tavaly óta 17 amerikai beruházás született Magyarországra, újra vízummentesen utazhatnak a magyarok Amerikába, és meghívtak minket a Béketanácsba. Kötöttünk energiaügyi megállapodásokat is, köztük van egy kivétel, hogy Magyarország továbbra is vehet orosz kőolajat és földgázt, ami hozzájárul a magyar vállalkozások és háztartások számára az olcsó energia beszerzéséhez – mondta Orbán Viktor.

Továbbra is támogatjuk az Egyesült Államokat és elnökét a béketörekvéseiben. Magyarország továbbra is készen áll, hogy ha lesz békecsúcs, akkor Budapest adjon ennek otthont, és Trump elnök úrnak továbbra is élő meghívása van Budapestre – mondta Orbán Viktor.

Öröm itt lenni ebben a gyönyörű városban – mondta Marco Rubio, majd hozzátette: nem túlzás az aranykor kifejezés használata a magyar-amerikai kapcsolatokra. Az energetikai megállapodást a novemberi washingtoni látogatáson készítettük elő, nagyon örülünk a 17 befektetésnek, és örülök ennek az atomenergiai megállapodásnak is – mondta, majd hosszan hangsúlyozta Donald Trump elnök és Orbán Viktor személyes jó kapcsolatot. „Donald Trump támogatja Önt és a magyarokat, bármilyen helyzetben, nagyon szívesen segítséget nyújtunk, ha pénzügyekről is van szó. A novemberi látogatáson felfüggesztettük a szankciókat az orosz energia ügyeiben, mivel támogatjuk az Ön erőfeszítéseit. Az Egyesült Államok elismeri Orbán Viktor erőfeszítéseit is a béke ügyében” – hangsúlyozta Marco Rubio, aki megköszönte a szívélyes fogadtatást.

Újságírói kérdésre válaszolva Orbán Viktor azt mondta: az ukránok és Zelenszkij elnök beszállt a magyar választási kampányba, mégpedig nagyon durván. Orbán szerint két opció van: a magyar nép opciója, amely szerint a magyarok nem vállalják, hogy Ukrajna az unió tagja legyen, merttönkretenné a gazdaságot és háborúba rántaná az országot. A másik lehetőség, hogy részt vállalnak az ukrán háborúból, behúzzák az ukránokat az unióba és pénzt küldünk rá – mondta Orbán Viktor.

Marco Rubio annyit fűzött ehhez hozzá, hogy az Egyesült Államok egyetlen célja a béke, és „mi vagyunk az egyetlenek, akik mindkét felet le tudják ültetni az asztalhoz”. A háború káros, és Trump elnök rengeteg erőfeszítést tesz az érdekében, és ezt fogjuk továbbra is tenni. Nem értem, miért kritizálják az Ön békeerőfeszítéseit, mi is békére törekszünk – tette hozzá Marco Rubio.

