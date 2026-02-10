Pokolgépekkel is támadja a téli olimpiát az olasz szélsőbaloldal

A hatóságok által terrormerényletnek minősített szabotázs után négy nappal, az anarchista csoportokhoz köthető Sottobosko, vagyis erdei aljnövényzet elnevezésű internetes oldalon jelent meg hosszabb terjedelmű közlemény.

Szerzői azt írták, ők állnak az olaszországi vasúti hálózat három pontján elhelyezett, házi készítésű pokolgépekkel elkövetett akció mögött , amelyek a Bologna és Pesaro közeli síneken február 6-án, a reggeli órákban felrobbantak és felgyújtották az elektromos vezetékeket.

Az észak-dél irányú vasúti összeköttetés több órára megakadt.

A közlemény szerint így a „szégyenletes” olimpiai játékok a lehető legjobb módon kezdődtek.

A kiáltvány az illegalitás eszközeivel folytatott harcot ígér, a konfliktus decentralizálását, a küzdelmi frontok megsokszorozását.

„Tüzet az Olimpiára és azokra, akik támogatják!”

– olvasható az üzenetben.

A közlemény megjelenésével egy időben a terrorizmusellenes nyomozó igazgatóság által Torinóban bezárt Askatasuna szélsőbaloldali központ szóvivője hangoztatta, hogy a hatósági intézkedés miatt január 31-én rendezett tömegtüntetés az első szint volt „a kormánnyal szembeni kollektív és népi ellenzék kiépítésére”.

A békésen indult megmozduláshoz mintegy másfél ezer feketébe öltözött, arcát eltakaró tiltakozó csatlakozott, akik összecsaptak a rendőrökkel. Az egyik földre esett rendőrt kalapáccsal ütötték.

Az Askatasuna szóvivője megjegyezte: Giorgia Meloni miniszterelnök Olaszország ellenségeinek nevezte a tüntetőket, ők viszont úgy gondolják, hogy a tiltakozók képviselik az ország érdekeit, és „az eszkalálta a helyzetet, aki bezáratta az Askatasunát”.

Matteo Piantedosi belügyminiszter a feszült politikai légkört az ólomévekhez, vagyis a Vörös Brigádok szélsőbaloldali terrorszervezet uralta hetvenes, nyolcvanas évekhez hasonlította. Hangoztatta, hogy a szélsőbaloldali csoportoknak ma is a káoszteremtés a célja, és az utóbbi napok eseményei bizonyítják, hogy további „szintlépésre” készülnek.

Antonio Tajani miniszterelnök-helyettes, a Hajrá Olaszország (FI) jobbközép kormánypárt vezetője szolidaritását fejezte ki a rendőrökkel, akiket szégyenletes módon a "jómódú szülők baloldali csemetéi" támadnak.

A szintén miniszterelnök-helyettes, Matteo Salvini, a jobboldali Liga vezetője szerint azoknak is a börtönben a helyük, akik támogatják a szélsőbaloldali csoportokat.

A torinói tüntetésen részt vett a Baloldal és Zöldek Szövetsége (AVS): a párt képviselője, Angelo Bonelli szerint a kormány teremt szándékos feszültséget saját kudarcai leplezésére. A baloldali Demokrata Párt (PD) szenátusi frakcióvezetője, Francesco Boccia úgy vélte, felelőtlenség az ólomévekkel példálózni, és a kormány a gyülekezési jogot akarja korlátozni.

A szélsőbaloldali, anarchista, antifa csoportok Olaszországban az úgynevezett antagonista (szembenálló) politikai színteret képviselik. Ide tartozik a nagysebességű vasútvonal építése ellen tiltakozó No Tav mozgalom, az úgynevezett forradalmi kollektívák, a parlamenten kívüli kommunista csoportosulások. Az Askatasuna központtá alakított épületet a kilencvenes években foglalták el.

Az anarchisták egyik vezetője, Alfredo Cospito jelenleg több mint harmincéves börtönbüntetését tölti, miután 2006-ban pokolgépes merényletet hajtott végre egy csendőrkaszárnyánál, majd lábon lőtte az Ansaldo ipari-technológiai nagyvállalat menedzserét.