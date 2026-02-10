ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 10. kedd Elvira
Utcakép Kuba fővárosából, Havannából.
Nyitókép: Unsplash

Nagy a baj Kubában, erősen hatott Donald Trump szankciós fenyegetése

Infostart

A karibi szigetország egyre mélyülő energiaválságba süllyed, ugyanis az amerikai fenyegetőzés miatt nem kap olajutánpótlást. Korlátozásokat kellett bevezetni a légi- és földi közlekedésben is, de bezárásokat és rövidített munkaidőt is elrendeltek.

Hétfőtől a nemzetközi légitársaságok nem tankolhatnak a kubai repülőtereken, mert az ország kifogyott a repülőgép-üzemanyagból; a kormány szerint a kerozinhiány várhatóan legalább egy hónapig tart – írja a CNBC híradása nyomán a Portfolio.

A kerozinhiányt hétfőn jelentette be a kubai kormány, és az összes nemzetközi repülőteret érinti az országban.

A helyzet azt követően súlyosbodott, hogy Donald Trump amerikai elnök vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek közvetlenül vagy közvetve olajat szállítanak a karibi szigetországnak.

Az amerikai elnök január végén minősítette Kubát „rendkívüli fenyegetésnek”, ami szerinte indokolttá teszi a nemzeti vészhelyzet kihirdetését. Az amerikai elnök szerint Kuba Kínához, Oroszországhoz és Iránhoz fűződő kapcsolatai, valamint az emberi jogi visszaélések destabilizálják a térséget.

A mélyülő energiaválság miatt Kuba vezetése pénteken átfogó megszorító intézkedéseket jelentett be. Ennek keretében

korlátozzák az üzemanyag-értékesítést, egyes turisztikai létesítményeket bezárnak, rövidítik a tanítási napokat, az állami vállalatoknál pedig négynapos munkahétre térnek át.

Oroszország kritikusnak nevezte a közép-amerikai ország üzemanyag-ellátási helyzetét, és élesen bírálta az amerikai nyomásgyakorlást. Mexikó eközben bejelentette, hogy humanitárius segélyt küld, és diplomáciai megoldást keres az olajszállítások újraindítására.

×