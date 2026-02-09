ARÉNA - PODCASTOK
António José Seguro, a Szocialista Párt (PS) elnökjelöltje (k) nyilatkozik a sajtó képviselõinek, miután gyõzött a portugál elnökválasztás második fordulójában Caldas da Rainhában 2026. február 8-án. Az államfõválasztás második fordulójában Seguro és André Ventura, a jobboldali Chega (Elég) párt elnöke vett részt.
Nyitókép: MTI/EPA/LUSA/José Coelho

Portugál elnökválasztás: a szocialista jelölt simán legyőzte a korábbi tévés futballkommentátort

Infostart / MTI

Antonio José Seguro a leadott szavazatok 66 százalékát szerezte meg, kihívója, a jobboldali André Ventura pedig a voksok 33 százalékát kapta a második fordulóban.

Portugáliában a szocialista Antonio José Seguro aratott győzelmet az elnökválasztás vasárnap tartott második fordulójában. A voksok több mint 96 százalékos feldolgozottsága alapján Antonio José Seguro a szavazatok 66,2 százalékát szerezhette meg, kihívója a második fordulóban, a jobboldali André Ventura pedig a szavazatok mintegy 33,8 százalékát tudhatja magáénak.

A Portugálián utóbbi napokban végigsöprő viharok okozta áradások miatt az ország déli és központi térségeiben található három önkormányzat is kénytelen volt egy héttel elhalasztani a voksolást. Ugyanakkor mindössze 37 ezer választópolgárról van szó, vagyis a választók 0,3 százalékáról, ami érdemben nem befolyásolja a végeredményt.

A 63 éves Antonio José Seguro a baloldalt képviseli: az 1990-es évek elején a szocialista ifjúsági szervezet vezetője volt, majd parlamenti képviselő, végül sportminiszter lett Antonio Guterres miniszterelnök mellett.

Választási kampányában a demokrácia és a közszolgáltatások védelmezését hirdette.

A 43 éves André Ventura a jobboldali Chega (Elég) párt elnöke. Pártja tavaly a jobboldali kormány első számú ellenzéki erejévé vált. A politikus először televíziós futballkommentátorként vált ismertté, később a politikában kezdett el karriert építeni.

Az elnökválasztás első fordulójában Antonio José Seguro a szavazatok 31,1 százalékát szerezte meg. André Ventura (Chega) a második helyen végzett a szavazatok 23,5 százalékával.

A választás győztese a konzervatív Marcelo Rebelo de Sousa utódja lesz.

Az általános választáson megválasztott portugál elnöknek nincs végrehajtó hatalma, de válság esetén döntőbírói szerepet tölthet be, és joga van feloszlatni a parlamentet, hogy parlamenti választásokat írjon ki.

Külföld

elnökválasztás

portugália

antonio josé seguro

andre ventura

A forint a múlt héten a nemzetközi piaci bizonytalanság ellenére is meglepően stabil maradt, sőt két éves csúcsra erősödött. Hétfő reggel a dollár tovább gyengült a forinttal szemben, de ez még alacsony forgalom mellett nem jelenti, hogy ez lesz a nap trendje. A gyengülés mögött egy kínai hír áll.

