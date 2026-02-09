Negyvenöt év börtönt kért a hágai ügyészség a volt koszovói elnökre

A hágai különleges ügyészség bírái az 1998-1999-es szerb-koszovói konfliktus idején elkövetett háborús bűnök, továbbá emberiesség elleni bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt 45 év börtönbüntetés kiszabását kérte Hashim Thaci korábbi koszovói elnökre és a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) további három egykori tagjára.

Az ügyészség az Európa Tanács 2011-es jelentése alapján a konfliktus idején elkövetett háborús és az emberiesség elleni bűncselekmények, illetve szervkereskedelem miatt indított vizsgálatot az UCK tagjai ellen, majd 2020 júniusában emelt vádat „megalapozott gyanú alapján a feltételezett elkövetők ellen”.

„A vádlottak bűncselekményeket követtek el vélt ellenfeleik ellen, hogy átvegyék az irányítást Koszovó felett”

– mondta Kimberly West ügyész hétfőn a hágai bíróságon. Hashim Thaci és az UCK egykori parancsnokai a különleges ügyészség vádirata alapján száznál is több gyilkosságért felelősek, továbbá több száz embert bántalmaztak az UCK által működtetett ötven fogolytábor valamelyikében. Az áldozatok között mások mellett koszovói albánok, szerbek, romák és más nemzetiségű emberek, valamint politikai ellenfeleik, és a vélelmük szerint a szerb biztonsági erőkkel együttműködők is voltak – tájékoztatott.

Az idén 57 éves korábbi elnök ügyvédei várhatóan szerdán tartják meg záróbeszédüket. Thaci 2008 és 2020 között miniszterelnök és külügyminiszter is volt.

Az érintettek korábban tagadták, hogy háborús bűncselekményeket követtek volna el az 1990-es évek végén kialakult konfliktus során.

A 2015-ben létrehozott, nemzetközi bírákat és ügyészeket foglalkoztató különleges ügyészséget az Európai Unió finanszírozza, de a koszovói törvények alapján működik. Hatáskörébe az 1998-1999-es koszovói konfliktus idején gerillaakcióiról elhíresült UCK által elkövetett, az ügyészség által feltételezett háborús bűnök vizsgálata tartozik.

Az UCK tettei máig vitatottak. Megvádolták azzal is, hogy szervkereskedelmi hálózatot működtetett, amelynek keretében állítólag fogságba ejtett vagy elrabolt szerb és albán nemzetiségű személyeket csonkítottak, illetve gyilkoltak meg. A szervkereskedelmi üggyel kapcsolatban Hashim Thaci korábbi koszovói államfő neve is előkerült. Míg a szerbek szemében az UCK egykori vezetői és tagjai háborús bűnösök, a koszovóiak többsége hősként tekint a szerbek elleni harcok vezetőire.