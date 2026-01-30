Tető alá hoztak egy szír-kurd egyezséget

A szíriai kormány és a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd milíciaszövetség pénteken bejelentette, hogy átfogó tűzszünetben, valamint a katonai és közigazgatási szervek fokozatos integrációjában állapodtak meg.

„A megállapodás célja Szíria területének egyesítése és a régió teljes integrációja az érintett felek együttműködésének megerősítése és az ország újjáépítésére irányuló egységes erőfeszítések révén” – fogalmazott az SDF.

Egy magas rangú szíriai kormánytisztviselő a Reuters hírügynökséget arról tájékoztatta, hogy a megállapodás csütörtök késő este jött létre, és végrehajtása azonnal megkezdődik.

A megállapodás értelmében a csapatok kivonulnak az ország északi részén kialakult frontvonalról, a szíriai belügyminisztérium biztonsági erői pedig bevonulnak az északkeleti Haszeke kormányzóságbeli Haszekébe és Kamislibe, amelyek jelenleg az SDF ellenőrzése alatt állnak. A helyi biztonsági erőket egyesítik.

Arról is megállapodtak, hogy felállítanak egy olyan katonai egységet, amely három SDF-dandárt foglal magában, továbbá egy dandárt hoznak létre az SDF ellenőrzése alatt álló Kobanéban, amely Aleppo kormányzósághoz fog tartozni.

Az Ahmed as-Saraa szíriai elnök vezette kormányerők januárban szorították ki Szíria északi és keleti részeiről az SDF erőit, amelyek így egy egyre szűkülő területre szorultak vissza.