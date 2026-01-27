Minden fronton előretört az orosz hadsereg, már egy ukrán nagyváros sorsa a tét

„Az orosz erők folytatják támadó műveleteiket a különleges katonai művelet minden irányában” – tájékoztatott kedden Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök, aki a Nyugat csapatcsoportosításnál tartott szemlét. Geraszimov bejelentette azt is, hogy az orosz erőknek sikerült elfoglalniuk a harkivi Kupjanszk-Uzlovoj (ukránul Kupjanszk-Vuzlovij) települést, amelynek jelenleg „átfésülése és kerületeinek megtisztítása zajlik”. Hozzátette, hogy Kupjanszk városának térségében Kivsarivkánál és Gluskivkánál folynak harcok, mintegy 800 ukrán katonát sikerült ott elszigetelni egy négyszer hat kilométeres területen.

Geraszimov közölte azt is, hogy

január eleje óta az orosz erők 17 települést és több mint 500 négyzetkilométer területet foglaltak el, és a Dnyepr csapatcsoportosítás alakulatai már 12-14 kilométerre megközelítették délről és délkeletről Zaporizzsja városát.

A moszkvai védelmi tárca keddi hadijelentése értelmében 1345 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában.